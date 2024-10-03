- Büyüme
- Portföy değeri
- Varlık
- Portföy
- Düşüş
İşlemler:
1 657
Kârla kapanan işlemler:
581 (35.06%)
Zararla kapanan işlemler:
1 076 (64.94%)
En iyi işlem:
25 403.47 RUB
En kötü işlem:
-8 363.15 RUB
Brüt kâr:
1 018 708.84 RUB (370 420 pips)
Brüt zarar:
-1 077 262.69 RUB (380 582 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (62 460.51 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
91 520.01 RUB (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
52.64%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
1 365 (82.38%)
Satış işlemleri:
292 (17.62%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-35.34 RUB
Ortalama kâr:
1 753.37 RUB
Ortalama zarar:
-1 001.17 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-36 010.00 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-38 958.31 RUB (20)
Aylık büyüme:
1.66%
Yıllık tahmin:
20.14%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
85 662.25 RUB
Maksimum:
195 179.97 RUB (93.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.96% (126 569.24 RUB)
Varlığa göre:
13.65% (13 222.68 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SiH5
|413
|SiU5
|278
|RIU5
|260
|SiZ4
|212
|RIM5
|211
|RIH5
|93
|SiM5
|90
|SiU4
|66
|SiZ5
|32
|RIZ5
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SiH5
|-490
|SiU5
|377
|RIU5
|-392
|SiZ4
|650
|RIM5
|-1.1K
|RIH5
|1.3K
|SiM5
|-904
|SiU4
|-150
|SiZ5
|-251
|RIZ5
|-7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SiH5
|-12K
|SiU5
|19K
|RIU5
|-17K
|SiZ4
|21K
|RIM5
|-20K
|RIH5
|29K
|SiM5
|-21K
|SiU4
|-3.7K
|SiZ5
|-4.7K
|RIZ5
|-160
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25 403.47 RUB
En kötü işlem: -8 363 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +62 460.51 RUB
Maksimum ardışık zarar: -36 010.00 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
334K
RUB
RUB
60
99%
1 657
35%
53%
0.94
-35.34
RUB
RUB
36%
1:1