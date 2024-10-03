SinyallerBölümler
Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX

Denis Abrosimov
0 inceleme
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -0%
FINAM-AO
1:1
  • Büyüme
  • Portföy değeri
  • Varlık
  • Portföy
  • Düşüş
İşlemler:
1 657
Kârla kapanan işlemler:
581 (35.06%)
Zararla kapanan işlemler:
1 076 (64.94%)
En iyi işlem:
25 403.47 RUB
En kötü işlem:
-8 363.15 RUB
Brüt kâr:
1 018 708.84 RUB (370 420 pips)
Brüt zarar:
-1 077 262.69 RUB (380 582 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (62 460.51 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
91 520.01 RUB (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
52.64%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
1 365 (82.38%)
Satış işlemleri:
292 (17.62%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-35.34 RUB
Ortalama kâr:
1 753.37 RUB
Ortalama zarar:
-1 001.17 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-36 010.00 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-38 958.31 RUB (20)
Aylık büyüme:
1.66%
Yıllık tahmin:
20.14%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
85 662.25 RUB
Maksimum:
195 179.97 RUB (93.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.96% (126 569.24 RUB)
Varlığa göre:
13.65% (13 222.68 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SiH5 413
SiU5 278
RIU5 260
SiZ4 212
RIM5 211
RIH5 93
SiM5 90
SiU4 66
SiZ5 32
RIZ5 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SiH5 -490
SiU5 377
RIU5 -392
SiZ4 650
RIM5 -1.1K
RIH5 1.3K
SiM5 -904
SiU4 -150
SiZ5 -251
RIZ5 -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SiH5 -12K
SiU5 19K
RIU5 -17K
SiZ4 21K
RIM5 -20K
RIH5 29K
SiM5 -21K
SiU4 -3.7K
SiZ5 -4.7K
RIZ5 -160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25 403.47 RUB
En kötü işlem: -8 363 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +62 460.51 RUB
Maksimum ardışık zarar: -36 010.00 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
İnceleme yok
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 13:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 09:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 383 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 11:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 372 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 21:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 10:50
Share of days for 80% of growth is too low
