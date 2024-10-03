- Croissance
Trades:
1 648
Bénéfice trades:
581 (35.25%)
Perte trades:
1 067 (64.75%)
Meilleure transaction:
25 403.47 RUB
Pire transaction:
-8 363.15 RUB
Bénéfice brut:
1 018 708.84 RUB (370 420 pips)
Perte brute:
-1 071 104.35 RUB (378 523 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (62 460.51 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
91 520.01 RUB (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
52.64%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.27
Longs trades:
1 356 (82.28%)
Courts trades:
292 (17.72%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-31.79 RUB
Bénéfice moyen:
1 753.37 RUB
Perte moyenne:
-1 003.85 RUB
Pertes consécutives maximales:
35 (-36 010.00 RUB)
Perte consécutive maximale:
-38 958.31 RUB (20)
Croissance mensuelle:
2.96%
Prévision annuelle:
35.95%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
85 662.25 RUB
Maximal:
195 179.97 RUB (93.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.96% (126 569.24 RUB)
Par fonds propres:
13.65% (13 222.68 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|SiH5
|413
|SiU5
|278
|RIU5
|260
|SiZ4
|212
|RIM5
|211
|RIH5
|93
|SiM5
|90
|SiU4
|66
|SiZ5
|25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|SiH5
|-490
|SiU5
|377
|RIU5
|-392
|SiZ4
|650
|RIM5
|-1.1K
|RIH5
|1.3K
|SiM5
|-904
|SiU4
|-150
|SiZ5
|-155
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|SiH5
|-12K
|SiU5
|19K
|RIU5
|-17K
|SiZ4
|21K
|RIM5
|-20K
|RIH5
|29K
|SiM5
|-21K
|SiU4
|-3.7K
|SiZ5
|-2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +25 403.47 RUB
Pire transaction: -8 363 RUB
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +62 460.51 RUB
Perte consécutive maximale: -36 010.00 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
