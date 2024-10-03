SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trendfollowing MOEX
Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX

Denis Abrosimov
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 1%
FINAM-AO
1:1
  • Croissance
  • Valeur du portefeuille
  • Fonds propres
  • Portefeuille
  • Prélèvement
Trades:
1 648
Bénéfice trades:
581 (35.25%)
Perte trades:
1 067 (64.75%)
Meilleure transaction:
25 403.47 RUB
Pire transaction:
-8 363.15 RUB
Bénéfice brut:
1 018 708.84 RUB (370 420 pips)
Perte brute:
-1 071 104.35 RUB (378 523 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (62 460.51 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
91 520.01 RUB (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
52.64%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.27
Longs trades:
1 356 (82.28%)
Courts trades:
292 (17.72%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-31.79 RUB
Bénéfice moyen:
1 753.37 RUB
Perte moyenne:
-1 003.85 RUB
Pertes consécutives maximales:
35 (-36 010.00 RUB)
Perte consécutive maximale:
-38 958.31 RUB (20)
Croissance mensuelle:
2.96%
Prévision annuelle:
35.95%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
85 662.25 RUB
Maximal:
195 179.97 RUB (93.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.96% (126 569.24 RUB)
Par fonds propres:
13.65% (13 222.68 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SiH5 413
SiU5 278
RIU5 260
SiZ4 212
RIM5 211
RIH5 93
SiM5 90
SiU4 66
SiZ5 25
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SiH5 -490
SiU5 377
RIU5 -392
SiZ4 650
RIM5 -1.1K
RIH5 1.3K
SiM5 -904
SiU4 -150
SiZ5 -155
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SiH5 -12K
SiU5 19K
RIU5 -17K
SiZ4 21K
RIM5 -20K
RIH5 29K
SiM5 -21K
SiU4 -3.7K
SiZ5 -2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
Aucun avis
2025.09.20 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 13:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 09:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 383 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 11:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 372 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 21:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 10:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 07:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 359 days of the signal's entire lifetime.
