Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX

Denis Abrosimov
0 comentários
73 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -17%
FINAM-AO
1:1
  • Crescimento
  • Valor do portfólio
  • Capital líquido
  • Portfolio
  • Rebaixamento
Negociações:
2 254
Negociações com lucro:
788 (34.96%)
Negociações com perda:
1 466 (65.04%)
Melhor negociação:
27 817.97 RUB
Pior negociação:
-8 363.15 RUB
Lucro bruto:
1 387 227.32 RUB (516 105 pips)
Perda bruta:
-1 498 911.01 RUB (542 092 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (62 460.51 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
91 520.01 RUB (13)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
54.72%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.49
Negociações longas:
1 962 (87.05%)
Negociações curtas:
292 (12.95%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-49.55 RUB
Lucro médio:
1 760.44 RUB
Perda média:
-1 022.45 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
35 (-36 010.00 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-38 958.31 RUB (20)
Crescimento mensal:
-4.80%
Previsão anual:
-58.30%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
120 500.77 RUB
Máximo:
230 018.49 RUB (110.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.97% (161 407.76 RUB)
Pelo Capital Líquido:
13.65% (13 222.68 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
RIZ5 470
SiH5 413
SiU5 278
RIU5 260
SiZ4 212
RIM5 211
SiZ5 101
RIH5 93
SiM5 90
SiU4 66
RIH6 45
SiH6 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
RIZ5 -244
SiH5 -490
SiU5 377
RIU5 -392
SiZ4 650
RIM5 -1.1K
SiZ5 -446
RIH5 1.3K
SiM5 -904
SiU4 -150
RIH6 -253
SiH6 -195
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
RIZ5 -4.7K
SiH5 -12K
SiU5 19K
RIU5 -17K
SiZ4 21K
RIM5 -20K
SiZ5 -9.4K
RIH5 29K
SiM5 -21K
SiU4 -3.7K
RIH6 -4.3K
SiH6 -2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27 817.97 RUB
Pior negociação: -8 363 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +62 460.51 RUB
Máxima perda consecutiva: -36 010.00 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
2025.12.11 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 13:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 12:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 19:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 04:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 03:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 08:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 14:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
