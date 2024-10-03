- Crescimento
Negociações:
2 254
Negociações com lucro:
788 (34.96%)
Negociações com perda:
1 466 (65.04%)
Melhor negociação:
27 817.97 RUB
Pior negociação:
-8 363.15 RUB
Lucro bruto:
1 387 227.32 RUB (516 105 pips)
Perda bruta:
-1 498 911.01 RUB (542 092 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (62 460.51 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
91 520.01 RUB (13)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
54.72%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.49
Negociações longas:
1 962 (87.05%)
Negociações curtas:
292 (12.95%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-49.55 RUB
Lucro médio:
1 760.44 RUB
Perda média:
-1 022.45 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
35 (-36 010.00 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-38 958.31 RUB (20)
Crescimento mensal:
-4.80%
Previsão anual:
-58.30%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
120 500.77 RUB
Máximo:
230 018.49 RUB (110.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.97% (161 407.76 RUB)
Pelo Capital Líquido:
13.65% (13 222.68 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|RIZ5
|470
|SiH5
|413
|SiU5
|278
|RIU5
|260
|SiZ4
|212
|RIM5
|211
|SiZ5
|101
|RIH5
|93
|SiM5
|90
|SiU4
|66
|RIH6
|45
|SiH6
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|RIZ5
|-244
|SiH5
|-490
|SiU5
|377
|RIU5
|-392
|SiZ4
|650
|RIM5
|-1.1K
|SiZ5
|-446
|RIH5
|1.3K
|SiM5
|-904
|SiU4
|-150
|RIH6
|-253
|SiH6
|-195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|RIZ5
|-4.7K
|SiH5
|-12K
|SiU5
|19K
|RIU5
|-17K
|SiZ4
|21K
|RIM5
|-20K
|SiZ5
|-9.4K
|RIH5
|29K
|SiM5
|-21K
|SiU4
|-3.7K
|RIH6
|-4.3K
|SiH6
|-2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27 817.97 RUB
Pior negociação: -8 363 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +62 460.51 RUB
Máxima perda consecutiva: -36 010.00 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
Sem comentários
