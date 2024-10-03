- Wachstum
Trades insgesamt:
2 270
Gewinntrades:
796 (35.06%)
Verlusttrades:
1 474 (64.93%)
Bester Trade:
27 817.97 RUB
Schlechtester Trade:
-8 363.15 RUB
Bruttoprofit:
1 411 700.39 RUB (520 745 pips)
Bruttoverlust:
-1 505 483.78 RUB (544 412 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (62 460.51 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91 520.01 RUB (13)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
54.72%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
52
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.41
Long-Positionen:
1 978 (87.14%)
Short-Positionen:
292 (12.86%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-41.31 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 773.49 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-1 021.36 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
35 (-36 010.00 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-38 958.31 RUB (20)
Wachstum pro Monat :
4.01%
Jahresprognose:
48.65%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
120 500.77 RUB
Maximaler:
230 018.49 RUB (110.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.97% (161 407.76 RUB)
Kapital:
13.65% (13 222.68 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|RIZ5
|470
|SiH5
|413
|SiU5
|278
|RIU5
|260
|SiZ4
|212
|RIM5
|211
|SiZ5
|101
|RIH5
|93
|SiM5
|90
|SiU4
|66
|RIH6
|61
|SiH6
|15
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|RIZ5
|-244
|SiH5
|-490
|SiU5
|377
|RIU5
|-392
|SiZ4
|650
|RIM5
|-1.1K
|SiZ5
|-446
|RIH5
|1.3K
|SiM5
|-904
|SiU4
|-150
|RIH6
|44
|SiH6
|-195
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|RIZ5
|-4.7K
|SiH5
|-12K
|SiU5
|19K
|RIU5
|-17K
|SiZ4
|21K
|RIM5
|-20K
|SiZ5
|-9.4K
|RIH5
|29K
|SiM5
|-21K
|SiU4
|-3.7K
|RIH6
|-2K
|SiH6
|-2.3K
Bester Trade: +27 817.97 RUB
Schlechtester Trade: -8 363 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62 460.51 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36 010.00 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
