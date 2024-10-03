SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Trendfollowing MOEX
Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX

Denis Abrosimov
0 Bewertungen
74 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -11%
FINAM-AO
1:1
  • Wachstum
  • Wert des Portfolios
  • Equity
  • Portfolio
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 270
Gewinntrades:
796 (35.06%)
Verlusttrades:
1 474 (64.93%)
Bester Trade:
27 817.97 RUB
Schlechtester Trade:
-8 363.15 RUB
Bruttoprofit:
1 411 700.39 RUB (520 745 pips)
Bruttoverlust:
-1 505 483.78 RUB (544 412 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (62 460.51 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91 520.01 RUB (13)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
54.72%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
52
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.41
Long-Positionen:
1 978 (87.14%)
Short-Positionen:
292 (12.86%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-41.31 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 773.49 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-1 021.36 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
35 (-36 010.00 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-38 958.31 RUB (20)
Wachstum pro Monat :
4.01%
Jahresprognose:
48.65%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
120 500.77 RUB
Maximaler:
230 018.49 RUB (110.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.97% (161 407.76 RUB)
Kapital:
13.65% (13 222.68 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
RIZ5 470
SiH5 413
SiU5 278
RIU5 260
SiZ4 212
RIM5 211
SiZ5 101
RIH5 93
SiM5 90
SiU4 66
RIH6 61
SiH6 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
RIZ5 -244
SiH5 -490
SiU5 377
RIU5 -392
SiZ4 650
RIM5 -1.1K
SiZ5 -446
RIH5 1.3K
SiM5 -904
SiU4 -150
RIH6 44
SiH6 -195
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
RIZ5 -4.7K
SiH5 -12K
SiU5 19K
RIU5 -17K
SiZ4 21K
RIM5 -20K
SiZ5 -9.4K
RIH5 29K
SiM5 -21K
SiU4 -3.7K
RIH6 -2K
SiH6 -2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27 817.97 RUB
Schlechtester Trade: -8 363 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62 460.51 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36 010.00 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
Keine Bewertungen
