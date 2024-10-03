信号部分
  • 成长
  • 投资组合总值
  • 净值
  • 投资组合
  • 提取
交易:
2 248
盈利交易:
785 (34.91%)
亏损交易:
1 463 (65.08%)
最好交易:
27 817.97 RUB
最差交易:
-8 363.15 RUB
毛利:
1 378 769.06 RUB (510 675 pips)
毛利亏损:
-1 495 359.49 RUB (540 382 pips)
最大连续赢利:
25 (62 460.51 RUB)
最大连续盈利:
91 520.01 RUB (13)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
54.72%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.51
长期交易:
1 956 (87.01%)
短期交易:
292 (12.99%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-51.86 RUB
平均利润:
1 756.39 RUB
平均损失:
-1 022.12 RUB
最大连续失误:
35 (-36 010.00 RUB)
最大连续亏损:
-38 958.31 RUB (20)
每月增长:
-3.85%
年度预测:
-46.71%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
120 500.77 RUB
最大值:
230 018.49 RUB (110.66%)
相对跌幅:
结余:
43.97% (161 407.76 RUB)
净值:
13.65% (13 222.68 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
RIZ5 470
SiH5 413
SiU5 278
RIU5 260
SiZ4 212
RIM5 211
SiZ5 101
RIH5 93
SiM5 90
SiU4 66
RIH6 39
SiH6 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
RIZ5 -244
SiH5 -490
SiU5 377
RIU5 -392
SiZ4 650
RIM5 -1.1K
SiZ5 -446
RIH5 1.3K
SiM5 -904
SiU4 -150
RIH6 -334
SiH6 -195
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
RIZ5 -4.7K
SiH5 -12K
SiU5 19K
RIU5 -17K
SiZ4 21K
RIM5 -20K
SiZ5 -9.4K
RIH5 29K
SiM5 -21K
SiU4 -3.7K
RIH6 -8K
SiH6 -2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +27 817.97 RUB
最差交易: -8 363 RUB
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +62 460.51 RUB
最大连续亏损: -36 010.00 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
没有评论
