- 成长
- 投资组合总值
- 净值
- 投资组合
- 提取
交易:
2 248
盈利交易:
785 (34.91%)
亏损交易:
1 463 (65.08%)
最好交易:
27 817.97 RUB
最差交易:
-8 363.15 RUB
毛利:
1 378 769.06 RUB (510 675 pips)
毛利亏损:
-1 495 359.49 RUB (540 382 pips)
最大连续赢利:
25 (62 460.51 RUB)
最大连续盈利:
91 520.01 RUB (13)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
54.72%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.51
长期交易:
1 956 (87.01%)
短期交易:
292 (12.99%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-51.86 RUB
平均利润:
1 756.39 RUB
平均损失:
-1 022.12 RUB
最大连续失误:
35 (-36 010.00 RUB)
最大连续亏损:
-38 958.31 RUB (20)
每月增长:
-3.85%
年度预测:
-46.71%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
120 500.77 RUB
最大值:
230 018.49 RUB (110.66%)
相对跌幅:
结余:
43.97% (161 407.76 RUB)
净值:
13.65% (13 222.68 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|RIZ5
|470
|SiH5
|413
|SiU5
|278
|RIU5
|260
|SiZ4
|212
|RIM5
|211
|SiZ5
|101
|RIH5
|93
|SiM5
|90
|SiU4
|66
|RIH6
|39
|SiH6
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|RIZ5
|-244
|SiH5
|-490
|SiU5
|377
|RIU5
|-392
|SiZ4
|650
|RIM5
|-1.1K
|SiZ5
|-446
|RIH5
|1.3K
|SiM5
|-904
|SiU4
|-150
|RIH6
|-334
|SiH6
|-195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|RIZ5
|-4.7K
|SiH5
|-12K
|SiU5
|19K
|RIU5
|-17K
|SiZ4
|21K
|RIM5
|-20K
|SiZ5
|-9.4K
|RIH5
|29K
|SiM5
|-21K
|SiU4
|-3.7K
|RIH6
|-8K
|SiH6
|-2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27 817.97 RUB
最差交易: -8 363 RUB
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +62 460.51 RUB
最大连续亏损: -36 010.00 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-18%
0
0
USD
USD
254K
RUB
RUB
73
99%
2 248
34%
55%
0.92
-51.86
RUB
RUB
44%
1:1