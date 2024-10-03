СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trendfollowing MOEX
Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX

Denis Abrosimov
0 отзывов
73 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -19%
FINAM-AO
1:1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
2 246
Прибыльных трейдов:
783 (34.86%)
Убыточных трейдов:
1 463 (65.14%)
Лучший трейд:
27 817.97 RUB
Худший трейд:
-8 363.15 RUB
Общая прибыль:
1 377 074.82 RUB (510 135 pips)
Общий убыток:
-1 495 359.49 RUB (540 382 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (62 460.51 RUB)
Макс. прибыль в серии:
91 520.01 RUB (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
54.72%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
1 954 (87.00%)
Коротких трейдов:
292 (13.00%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-52.66 RUB
Средняя прибыль:
1 758.72 RUB
Средний убыток:
-1 022.12 RUB
Макс. серия проигрышей:
35 (-36 010.00 RUB)
Макс. убыток в серии:
-38 958.31 RUB (20)
Прирост в месяц:
-6.91%
Годовой прогноз:
-83.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
120 500.77 RUB
Максимальная:
230 018.49 RUB (110.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.97% (161 407.76 RUB)
По эквити:
13.65% (13 222.68 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
RIZ5 470
SiH5 413
SiU5 278
RIU5 260
SiZ4 212
RIM5 211
SiZ5 101
RIH5 93
SiM5 90
SiU4 66
RIH6 37
SiH6 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
RIZ5 -244
SiH5 -490
SiU5 377
RIU5 -392
SiZ4 650
RIM5 -1.1K
SiZ5 -446
RIH5 1.3K
SiM5 -904
SiU4 -150
RIH6 -362
SiH6 -195
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
RIZ5 -4.7K
SiH5 -12K
SiU5 19K
RIU5 -17K
SiZ4 21K
RIM5 -20K
SiZ5 -9.4K
RIH5 29K
SiM5 -21K
SiU4 -3.7K
RIH6 -8.5K
SiH6 -2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27 817.97 RUB
Худший трейд: -8 363 RUB
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +62 460.51 RUB
Макс. убыток в серии: -36 010.00 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
Нет отзывов
2025.12.11 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 13:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 12:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 19:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 04:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 03:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 08:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 14:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trendfollowing MOEX
30 USD в месяц
-19%
0
0
USD
252K
RUB
73
99%
2 246
34%
55%
0.92
-52.66
RUB
44%
1:1
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.