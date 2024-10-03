- Прирост
Всего трейдов:
2 246
Прибыльных трейдов:
783 (34.86%)
Убыточных трейдов:
1 463 (65.14%)
Лучший трейд:
27 817.97 RUB
Худший трейд:
-8 363.15 RUB
Общая прибыль:
1 377 074.82 RUB (510 135 pips)
Общий убыток:
-1 495 359.49 RUB (540 382 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (62 460.51 RUB)
Макс. прибыль в серии:
91 520.01 RUB (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
54.72%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
1 954 (87.00%)
Коротких трейдов:
292 (13.00%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-52.66 RUB
Средняя прибыль:
1 758.72 RUB
Средний убыток:
-1 022.12 RUB
Макс. серия проигрышей:
35 (-36 010.00 RUB)
Макс. убыток в серии:
-38 958.31 RUB (20)
Прирост в месяц:
-6.91%
Годовой прогноз:
-83.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
120 500.77 RUB
Максимальная:
230 018.49 RUB (110.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.97% (161 407.76 RUB)
По эквити:
13.65% (13 222.68 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|RIZ5
|470
|SiH5
|413
|SiU5
|278
|RIU5
|260
|SiZ4
|212
|RIM5
|211
|SiZ5
|101
|RIH5
|93
|SiM5
|90
|SiU4
|66
|RIH6
|37
|SiH6
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|RIZ5
|-244
|SiH5
|-490
|SiU5
|377
|RIU5
|-392
|SiZ4
|650
|RIM5
|-1.1K
|SiZ5
|-446
|RIH5
|1.3K
|SiM5
|-904
|SiU4
|-150
|RIH6
|-362
|SiH6
|-195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|RIZ5
|-4.7K
|SiH5
|-12K
|SiU5
|19K
|RIU5
|-17K
|SiZ4
|21K
|RIM5
|-20K
|SiZ5
|-9.4K
|RIH5
|29K
|SiM5
|-21K
|SiU4
|-3.7K
|RIH6
|-8.5K
|SiH6
|-2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27 817.97 RUB
Худший трейд: -8 363 RUB
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +62 460.51 RUB
Макс. убыток в серии: -36 010.00 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
Нет отзывов
