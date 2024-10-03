시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Trendfollowing MOEX
Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX

Denis Abrosimov
0 리뷰
75
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -18%
FINAM-AO
1:1
  • 성장
  • 포트폴리오 가치
  • 자본
  • 포트폴리오
  • 축소
트레이드:
2 310
이익 거래:
800 (34.63%)
손실 거래:
1 510 (65.37%)
최고의 거래:
27 817.97 RUB
최악의 거래:
-8 363.15 RUB
총 수익:
1 419 584.46 RUB (523 295 pips)
총 손실:
-1 536 071.57 RUB (557 863 pips)
연속 최대 이익:
25 (62 460.51 RUB)
연속 최대 이익:
91 520.01 RUB (13)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
54.72%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.51
롱(주식매수):
2 018 (87.36%)
숏(주식차입매도):
292 (12.64%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-50.43 RUB
평균 이익:
1 774.48 RUB
평균 손실:
-1 017.27 RUB
연속 최대 손실:
35 (-36 010.00 RUB)
연속 최대 손실:
-38 958.31 RUB (20)
월별 성장률:
-13.68%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
120 500.77 RUB
최대한의:
230 018.49 RUB (110.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.97% (161 407.76 RUB)
자본금별:
13.65% (13 222.68 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
RIZ5 470
SiH5 413
SiU5 278
RIU5 260
SiZ4 212
RIM5 211
SiZ5 101
RIH5 93
RIH6 92
SiM5 90
SiU4 66
SiH6 24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
RIZ5 -244
SiH5 -490
SiU5 377
RIU5 -392
SiZ4 650
RIM5 -1.1K
SiZ5 -446
RIH5 1.3K
RIH6 -293
SiM5 -904
SiU4 -150
SiH6 -235
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
RIZ5 -4.7K
SiH5 -12K
SiU5 19K
RIU5 -17K
SiZ4 21K
RIM5 -20K
SiZ5 -9.4K
RIH5 29K
RIH6 -11K
SiM5 -21K
SiU4 -3.7K
SiH6 -4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +27 817.97 RUB
최악의 거래: -8 363 RUB
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +62 460.51 RUB
연속 최대 손실: -36 010.00 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Trendfollowing MOEX
월별 30 USD
-18%
0
0
USD
252K
RUB
75
99%
2 310
34%
55%
0.92
-50.43
RUB
44%
1:1
