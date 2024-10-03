- 성장
트레이드:
2 310
이익 거래:
800 (34.63%)
손실 거래:
1 510 (65.37%)
최고의 거래:
27 817.97 RUB
최악의 거래:
-8 363.15 RUB
총 수익:
1 419 584.46 RUB (523 295 pips)
총 손실:
-1 536 071.57 RUB (557 863 pips)
연속 최대 이익:
25 (62 460.51 RUB)
연속 최대 이익:
91 520.01 RUB (13)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
54.72%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.51
롱(주식매수):
2 018 (87.36%)
숏(주식차입매도):
292 (12.64%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-50.43 RUB
평균 이익:
1 774.48 RUB
평균 손실:
-1 017.27 RUB
연속 최대 손실:
35 (-36 010.00 RUB)
연속 최대 손실:
-38 958.31 RUB (20)
월별 성장률:
-13.68%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
120 500.77 RUB
최대한의:
230 018.49 RUB (110.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.97% (161 407.76 RUB)
자본금별:
13.65% (13 222.68 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|RIZ5
|470
|SiH5
|413
|SiU5
|278
|RIU5
|260
|SiZ4
|212
|RIM5
|211
|SiZ5
|101
|RIH5
|93
|RIH6
|92
|SiM5
|90
|SiU4
|66
|SiH6
|24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|RIZ5
|-244
|SiH5
|-490
|SiU5
|377
|RIU5
|-392
|SiZ4
|650
|RIM5
|-1.1K
|SiZ5
|-446
|RIH5
|1.3K
|RIH6
|-293
|SiM5
|-904
|SiU4
|-150
|SiH6
|-235
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|RIZ5
|-4.7K
|SiH5
|-12K
|SiU5
|19K
|RIU5
|-17K
|SiZ4
|21K
|RIM5
|-20K
|SiZ5
|-9.4K
|RIH5
|29K
|RIH6
|-11K
|SiM5
|-21K
|SiU4
|-3.7K
|SiH6
|-4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27 817.97 RUB
최악의 거래: -8 363 RUB
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +62 460.51 RUB
연속 최대 손실: -36 010.00 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
