- Incremento
- Valor del portafolio
- Equidad
- Portafolio
- Reducción
Total de Trades:
2 254
Transacciones Rentables:
788 (34.96%)
Transacciones Irrentables:
1 466 (65.04%)
Mejor transacción:
27 817.97 RUB
Peor transacción:
-8 363.15 RUB
Beneficio Bruto:
1 387 227.32 RUB (516 105 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 498 911.01 RUB (542 092 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (62 460.51 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
91 520.01 RUB (13)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
54.72%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.49
Transacciones Largas:
1 962 (87.05%)
Transacciones Cortas:
292 (12.95%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-49.55 RUB
Beneficio medio:
1 760.44 RUB
Pérdidas medias:
-1 022.45 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
35 (-36 010.00 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38 958.31 RUB (20)
Crecimiento al mes:
-5.70%
Pronóstico anual:
-69.13%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
120 500.77 RUB
Máxima:
230 018.49 RUB (110.66%)
Reducción relativa:
De balance:
43.97% (161 407.76 RUB)
De fondos:
13.65% (13 222.68 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|RIZ5
|470
|SiH5
|413
|SiU5
|278
|RIU5
|260
|SiZ4
|212
|RIM5
|211
|SiZ5
|101
|RIH5
|93
|SiM5
|90
|SiU4
|66
|RIH6
|45
|SiH6
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|RIZ5
|-244
|SiH5
|-490
|SiU5
|377
|RIU5
|-392
|SiZ4
|650
|RIM5
|-1.1K
|SiZ5
|-446
|RIH5
|1.3K
|SiM5
|-904
|SiU4
|-150
|RIH6
|-253
|SiH6
|-195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|RIZ5
|-4.7K
|SiH5
|-12K
|SiU5
|19K
|RIU5
|-17K
|SiZ4
|21K
|RIM5
|-20K
|SiZ5
|-9.4K
|RIH5
|29K
|SiM5
|-21K
|SiU4
|-3.7K
|RIH6
|-4.3K
|SiH6
|-2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +27 817.97 RUB
Peor transacción: -8 363 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +62 460.51 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -36 010.00 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-17%
0
0
USD
USD
259K
RUB
RUB
73
99%
2 254
34%
55%
0.92
-49.55
RUB
RUB
44%
1:1