Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX

Denis Abrosimov
0 comentarios
73 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -17%
FINAM-AO
1:1
  • Incremento
  • Valor del portafolio
  • Equidad
  • Portafolio
  • Reducción
Total de Trades:
2 254
Transacciones Rentables:
788 (34.96%)
Transacciones Irrentables:
1 466 (65.04%)
Mejor transacción:
27 817.97 RUB
Peor transacción:
-8 363.15 RUB
Beneficio Bruto:
1 387 227.32 RUB (516 105 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 498 911.01 RUB (542 092 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (62 460.51 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
91 520.01 RUB (13)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
54.72%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.49
Transacciones Largas:
1 962 (87.05%)
Transacciones Cortas:
292 (12.95%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-49.55 RUB
Beneficio medio:
1 760.44 RUB
Pérdidas medias:
-1 022.45 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
35 (-36 010.00 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38 958.31 RUB (20)
Crecimiento al mes:
-5.70%
Pronóstico anual:
-69.13%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
120 500.77 RUB
Máxima:
230 018.49 RUB (110.66%)
Reducción relativa:
De balance:
43.97% (161 407.76 RUB)
De fondos:
13.65% (13 222.68 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
RIZ5 470
SiH5 413
SiU5 278
RIU5 260
SiZ4 212
RIM5 211
SiZ5 101
RIH5 93
SiM5 90
SiU4 66
RIH6 45
SiH6 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
RIZ5 -244
SiH5 -490
SiU5 377
RIU5 -392
SiZ4 650
RIM5 -1.1K
SiZ5 -446
RIH5 1.3K
SiM5 -904
SiU4 -150
RIH6 -253
SiH6 -195
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
RIZ5 -4.7K
SiH5 -12K
SiU5 19K
RIU5 -17K
SiZ4 21K
RIM5 -20K
SiZ5 -9.4K
RIH5 29K
SiM5 -21K
SiU4 -3.7K
RIH6 -4.3K
SiH6 -2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27 817.97 RUB
Peor transacción: -8 363 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +62 460.51 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -36 010.00 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
No hay comentarios
