Trade:
1 655
Profit Trade:
581 (35.10%)
Loss Trade:
1 074 (64.89%)
Best Trade:
25 403.47 RUB
Worst Trade:
-8 363.15 RUB
Profitto lordo:
1 018 708.84 RUB (370 420 pips)
Perdita lorda:
-1 076 861.35 RUB (380 422 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (62 460.51 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
91 520.01 RUB (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
52.64%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
1 363 (82.36%)
Short Trade:
292 (17.64%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-35.14 RUB
Profitto medio:
1 753.37 RUB
Perdita media:
-1 002.66 RUB
Massime perdite consecutive:
35 (-36 010.00 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-38 958.31 RUB (20)
Crescita mensile:
1.00%
Previsione annuale:
12.17%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85 662.25 RUB
Massimale:
195 179.97 RUB (93.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.96% (126 569.24 RUB)
Per equità:
13.65% (13 222.68 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SiH5
|413
|SiU5
|278
|RIU5
|260
|SiZ4
|212
|RIM5
|211
|RIH5
|93
|SiM5
|90
|SiU4
|66
|SiZ5
|32
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SiH5
|-490
|SiU5
|377
|RIU5
|-392
|SiZ4
|650
|RIM5
|-1.1K
|RIH5
|1.3K
|SiM5
|-904
|SiU4
|-150
|SiZ5
|-251
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SiH5
|-12K
|SiU5
|19K
|RIU5
|-17K
|SiZ4
|21K
|RIM5
|-20K
|RIH5
|29K
|SiM5
|-21K
|SiU4
|-3.7K
|SiZ5
|-4.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +25 403.47 RUB
Worst Trade: -8 363 RUB
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +62 460.51 RUB
Massima perdita consecutiva: -36 010.00 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
