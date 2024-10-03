SegnaliSezioni
Denis Abrosimov

Trendfollowing MOEX

Denis Abrosimov
0 recensioni
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -0%
FINAM-AO
1:1
  • Crescita
  • Valore del Portafoglio
  • Equità
  • Portfolio
  • Drawdown
Trade:
1 655
Profit Trade:
581 (35.10%)
Loss Trade:
1 074 (64.89%)
Best Trade:
25 403.47 RUB
Worst Trade:
-8 363.15 RUB
Profitto lordo:
1 018 708.84 RUB (370 420 pips)
Perdita lorda:
-1 076 861.35 RUB (380 422 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (62 460.51 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
91 520.01 RUB (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
52.64%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
1 363 (82.36%)
Short Trade:
292 (17.64%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-35.14 RUB
Profitto medio:
1 753.37 RUB
Perdita media:
-1 002.66 RUB
Massime perdite consecutive:
35 (-36 010.00 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-38 958.31 RUB (20)
Crescita mensile:
1.00%
Previsione annuale:
12.17%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85 662.25 RUB
Massimale:
195 179.97 RUB (93.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.96% (126 569.24 RUB)
Per equità:
13.65% (13 222.68 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SiH5 413
SiU5 278
RIU5 260
SiZ4 212
RIM5 211
RIH5 93
SiM5 90
SiU4 66
SiZ5 32
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SiH5 -490
SiU5 377
RIU5 -392
SiZ4 650
RIM5 -1.1K
RIH5 1.3K
SiM5 -904
SiU4 -150
SiZ5 -251
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SiH5 -12K
SiU5 19K
RIU5 -17K
SiZ4 21K
RIM5 -20K
RIH5 29K
SiM5 -21K
SiU4 -3.7K
SiZ5 -4.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25 403.47 RUB
Worst Trade: -8 363 RUB
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +62 460.51 RUB
Massima perdita consecutiva: -36 010.00 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Тренд-следящая алгостратегия для фьючерса Si.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 13:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 09:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 383 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 11:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 372 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 368 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 21:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 10:50
Share of days for 80% of growth is too low
