シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mathbot Conservative RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Conservative RR

Vitalie Schimbator
レビュー0件
信頼性
74週間
0 / 0 USD
月額  37  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 82%
Darwinex-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
634
利益トレード:
554 (87.38%)
損失トレード:
80 (12.62%)
ベストトレード:
2 244.56 EUR
最悪のトレード:
-1 229.76 EUR
総利益:
18 780.57 EUR (289 583 pips)
総損失:
-12 694.40 EUR (249 091 pips)
最大連続の勝ち:
40 (164.34 EUR)
最大連続利益:
2 461.70 EUR (23)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
34.79%
最大入金額:
109.69%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
3.53
長いトレード:
483 (76.18%)
短いトレード:
151 (23.82%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
9.60 EUR
平均利益:
33.90 EUR
平均損失:
-158.68 EUR
最大連続の負け:
5 (-715.52 EUR)
最大連続損失:
-1 721.03 EUR (3)
月間成長:
3.29%
年間予想:
39.87%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
426.31 EUR
最大の:
1 726.23 EUR (2.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.91% (1 723.45 EUR)
エクイティによる:
46.74% (2 783.16 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 633
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 6.9K
USDCHF 4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 40K
USDCHF 41
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 244.56 EUR
最悪のトレード: -1 230 EUR
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +164.34 EUR
最大連続損失: -715.52 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.46 × 24
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.39 × 259
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.60 × 5
Alpari-Real01
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
4.57 × 23
FBS-Real
5.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
5.69 × 16
FPMarkets-Live
6.54 × 37
AdmiralMarkets-Live
6.70 × 40
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
3 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental 

only math
レビューなし
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 23:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.03 01:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 01:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 01:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 00:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.09 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.08 17:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.17 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Mathbot Conservative RR
37 USD/月
82%
0
0
USD
8.8K
EUR
74
96%
634
87%
35%
1.47
9.60
EUR
47%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください