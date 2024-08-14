- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
634
Negociações com lucro:
554 (87.38%)
Negociações com perda:
80 (12.62%)
Melhor negociação:
2 244.56 EUR
Pior negociação:
-1 229.76 EUR
Lucro bruto:
18 780.57 EUR (289 583 pips)
Perda bruta:
-12 694.40 EUR (249 091 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (164.34 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 461.70 EUR (23)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
34.79%
Depósito máximo carregado:
109.69%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
3.53
Negociações longas:
483 (76.18%)
Negociações curtas:
151 (23.82%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
9.60 EUR
Lucro médio:
33.90 EUR
Perda média:
-158.68 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-715.52 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 721.03 EUR (3)
Crescimento mensal:
3.29%
Previsão anual:
39.87%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
426.31 EUR
Máximo:
1 726.23 EUR (2.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.91% (1 723.45 EUR)
Pelo Capital Líquido:
46.74% (2 783.16 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|633
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.9K
|USDCHF
|4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|40K
|USDCHF
|41
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 244.56 EUR
Pior negociação: -1 230 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +164.34 EUR
Máxima perda consecutiva: -715.52 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.46 × 24
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.39 × 259
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.60 × 5
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|4.57 × 23
|
FBS-Real
|5.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.69 × 16
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
AdmiralMarkets-Live
|6.70 × 40
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
3 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental
only math
no tech analisys
no fundamental
only math
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
37 USD por mês
82%
0
0
USD
USD
8.8K
EUR
EUR
74
96%
634
87%
35%
1.47
9.60
EUR
EUR
47%
1:200