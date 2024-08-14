SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Mathbot Conservative RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Conservative RR

Vitalie Schimbator
0 comentários
Confiabilidade
74 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 37 USD por mês
crescimento desde 2024 82%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
634
Negociações com lucro:
554 (87.38%)
Negociações com perda:
80 (12.62%)
Melhor negociação:
2 244.56 EUR
Pior negociação:
-1 229.76 EUR
Lucro bruto:
18 780.57 EUR (289 583 pips)
Perda bruta:
-12 694.40 EUR (249 091 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (164.34 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 461.70 EUR (23)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
34.79%
Depósito máximo carregado:
109.69%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
3.53
Negociações longas:
483 (76.18%)
Negociações curtas:
151 (23.82%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
9.60 EUR
Lucro médio:
33.90 EUR
Perda média:
-158.68 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-715.52 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 721.03 EUR (3)
Crescimento mensal:
3.29%
Previsão anual:
39.87%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
426.31 EUR
Máximo:
1 726.23 EUR (2.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.91% (1 723.45 EUR)
Pelo Capital Líquido:
46.74% (2 783.16 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 633
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6.9K
USDCHF 4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 40K
USDCHF 41
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 244.56 EUR
Pior negociação: -1 230 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +164.34 EUR
Máxima perda consecutiva: -715.52 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.46 × 24
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.39 × 259
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.60 × 5
Alpari-Real01
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
4.57 × 23
FBS-Real
5.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
5.69 × 16
FPMarkets-Live
6.54 × 37
AdmiralMarkets-Live
6.70 × 40
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
3 mais ...
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental 

only math
Sem comentários
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 23:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.03 01:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 01:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 01:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 00:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.09 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.08 17:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.17 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
