Vitalie Schimbator

Mathbot medium 5000

Vitalie Schimbator
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 97 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 50%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
564
Kârla kapanan işlemler:
491 (87.05%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (12.94%)
En iyi işlem:
1 296.15 EUR
En kötü işlem:
-1 229.76 EUR
Brüt kâr:
14 661.80 EUR (243 282 pips)
Brüt zarar:
-10 131.58 EUR (201 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (164.34 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 128.82 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
37.90%
Maks. mevduat yükü:
109.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.43
Alış işlemleri:
437 (77.48%)
Satış işlemleri:
127 (22.52%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
8.03 EUR
Ortalama kâr:
29.86 EUR
Ortalama zarar:
-138.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-715.52 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 310.77 EUR (4)
Aylık büyüme:
11.28%
Yıllık tahmin:
136.81%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
426.31 EUR
Maksimum:
1 321.07 EUR (1.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.49% (1 096.70 EUR)
Varlığa göre:
46.74% (2 783.16 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 563
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.2K
USDCHF 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 42K
USDCHF 41
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 296.15 EUR
En kötü işlem: -1 230 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +164.34 EUR
Maksimum ardışık zarar: -715.52 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
PrimeCodex-MT5
0.46 × 24
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.39 × 259
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.60 × 5
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.21 × 57
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
VantageFXInternational-Live
4.57 × 23
FBS-Real
5.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
5.69 × 16
FPMarkets-Live
6.54 × 37
AdmiralMarkets-Live
6.70 × 40
Weltrade-Real
6.88 × 193
FXOpen-MT5
10.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental 

only math
İnceleme yok
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 23:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.03 01:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 01:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 01:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 00:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.09 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.08 17:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.17 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.