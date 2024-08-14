- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
564
Kârla kapanan işlemler:
491 (87.05%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (12.94%)
En iyi işlem:
1 296.15 EUR
En kötü işlem:
-1 229.76 EUR
Brüt kâr:
14 661.80 EUR (243 282 pips)
Brüt zarar:
-10 131.58 EUR (201 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (164.34 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 128.82 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
37.90%
Maks. mevduat yükü:
109.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.43
Alış işlemleri:
437 (77.48%)
Satış işlemleri:
127 (22.52%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
8.03 EUR
Ortalama kâr:
29.86 EUR
Ortalama zarar:
-138.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-715.52 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 310.77 EUR (4)
Aylık büyüme:
11.28%
Yıllık tahmin:
136.81%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
426.31 EUR
Maksimum:
1 321.07 EUR (1.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.49% (1 096.70 EUR)
Varlığa göre:
46.74% (2 783.16 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|563
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.2K
|USDCHF
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|42K
|USDCHF
|41
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 296.15 EUR
En kötü işlem: -1 230 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +164.34 EUR
Maksimum ardışık zarar: -715.52 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
PrimeCodex-MT5
|0.46 × 24
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.39 × 259
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.60 × 5
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|4.57 × 23
|
FBS-Real
|5.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.69 × 16
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
AdmiralMarkets-Live
|6.70 × 40
|
Weltrade-Real
|6.88 × 193
|
FXOpen-MT5
|10.00 × 4
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental
only math
no tech analisys
no fundamental
only math
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 97 USD
50%
0
0
USD
USD
7.3K
EUR
EUR
61
96%
564
87%
38%
1.44
8.03
EUR
EUR
47%
1:200