- 자본
- 축소
트레이드:
634
이익 거래:
554 (87.38%)
손실 거래:
80 (12.62%)
최고의 거래:
2 244.56 EUR
최악의 거래:
-1 229.76 EUR
총 수익:
18 780.57 EUR (289 583 pips)
총 손실:
-12 694.40 EUR (249 091 pips)
연속 최대 이익:
40 (164.34 EUR)
연속 최대 이익:
2 461.70 EUR (23)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
34.79%
최대 입금량:
109.69%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
3.53
롱(주식매수):
483 (76.18%)
숏(주식차입매도):
151 (23.82%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
9.60 EUR
평균 이익:
33.90 EUR
평균 손실:
-158.68 EUR
연속 최대 손실:
5 (-715.52 EUR)
연속 최대 손실:
-1 721.03 EUR (3)
월별 성장률:
3.73%
연간 예측:
45.29%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
426.31 EUR
최대한의:
1 726.23 EUR (2.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.91% (1 723.45 EUR)
자본금별:
46.74% (2 783.16 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|633
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.9K
|USDCHF
|4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|40K
|USDCHF
|41
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 244.56 EUR
최악의 거래: -1 230 EUR
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +164.34 EUR
연속 최대 손실: -715.52 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.46 × 24
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.39 × 259
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.60 × 5
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|4.57 × 23
|
FBS-Real
|5.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.69 × 16
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
AdmiralMarkets-Live
|6.70 × 40
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental
only math
