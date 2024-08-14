시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Mathbot Conservative RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Conservative RR

Vitalie Schimbator
0 리뷰
안정성
74
0 / 0 USD
월별 37 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 82%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
634
이익 거래:
554 (87.38%)
손실 거래:
80 (12.62%)
최고의 거래:
2 244.56 EUR
최악의 거래:
-1 229.76 EUR
총 수익:
18 780.57 EUR (289 583 pips)
총 손실:
-12 694.40 EUR (249 091 pips)
연속 최대 이익:
40 (164.34 EUR)
연속 최대 이익:
2 461.70 EUR (23)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
34.79%
최대 입금량:
109.69%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
3.53
롱(주식매수):
483 (76.18%)
숏(주식차입매도):
151 (23.82%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
9.60 EUR
평균 이익:
33.90 EUR
평균 손실:
-158.68 EUR
연속 최대 손실:
5 (-715.52 EUR)
연속 최대 손실:
-1 721.03 EUR (3)
월별 성장률:
3.73%
연간 예측:
45.29%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
426.31 EUR
최대한의:
1 726.23 EUR (2.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.91% (1 723.45 EUR)
자본금별:
46.74% (2 783.16 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 633
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 6.9K
USDCHF 4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 40K
USDCHF 41
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 244.56 EUR
최악의 거래: -1 230 EUR
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +164.34 EUR
연속 최대 손실: -715.52 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.46 × 24
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.39 × 259
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.60 × 5
Alpari-Real01
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
4.57 × 23
FBS-Real
5.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
5.69 × 16
FPMarkets-Live
6.54 × 37
AdmiralMarkets-Live
6.70 × 40
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
3 더...
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental 

only math
리뷰 없음
2026.01.01 03:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 23:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.03 01:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 01:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 01:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 00:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.09 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.08 17:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.17 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Mathbot Conservative RR
월별 37 USD
82%
0
0
USD
8.8K
EUR
74
96%
634
87%
35%
1.47
9.60
EUR
47%
1:200
