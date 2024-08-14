信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Mathbot Conservative RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Conservative RR

Vitalie Schimbator
可靠性
74
0 / 0 USD
每月复制 37 USD per 
增长自 2024 82%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
634
盈利交易:
554 (87.38%)
亏损交易:
80 (12.62%)
最好交易:
2 244.56 EUR
最差交易:
-1 229.76 EUR
毛利:
18 780.57 EUR (289 583 pips)
毛利亏损:
-12 694.40 EUR (249 091 pips)
最大连续赢利:
40 (164.34 EUR)
最大连续盈利:
2 461.70 EUR (23)
夏普比率:
0.06
交易活动:
34.79%
最大入金加载:
109.69%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
10 小时
采收率:
3.53
长期交易:
483 (76.18%)
短期交易:
151 (23.82%)
利润因子:
1.48
预期回报:
9.60 EUR
平均利润:
33.90 EUR
平均损失:
-158.68 EUR
最大连续失误:
5 (-715.52 EUR)
最大连续亏损:
-1 721.03 EUR (3)
每月增长:
3.29%
年度预测:
39.87%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
426.31 EUR
最大值:
1 726.23 EUR (2.13%)
相对跌幅:
结余:
21.91% (1 723.45 EUR)
净值:
46.74% (2 783.16 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 633
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6.9K
USDCHF 4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 40K
USDCHF 41
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 244.56 EUR
最差交易: -1 230 EUR
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +164.34 EUR
最大连续亏损: -715.52 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.46 × 24
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.39 × 259
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.60 × 5
Alpari-Real01
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
4.57 × 23
FBS-Real
5.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
5.69 × 16
FPMarkets-Live
6.54 × 37
AdmiralMarkets-Live
6.70 × 40
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
3 更多...
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental 

only math
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 23:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.03 01:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 01:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 01:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 00:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.09 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.08 17:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.17 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Mathbot Conservative RR
每月37 USD
82%
0
0
USD
8.8K
EUR
74
96%
634
87%
35%
1.47
9.60
EUR
47%
1:200
复制

