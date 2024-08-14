- 成长
交易:
634
盈利交易:
554 (87.38%)
亏损交易:
80 (12.62%)
最好交易:
2 244.56 EUR
最差交易:
-1 229.76 EUR
毛利:
18 780.57 EUR (289 583 pips)
毛利亏损:
-12 694.40 EUR (249 091 pips)
最大连续赢利:
40 (164.34 EUR)
最大连续盈利:
2 461.70 EUR (23)
夏普比率:
0.06
交易活动:
34.79%
最大入金加载:
109.69%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
10 小时
采收率:
3.53
长期交易:
483 (76.18%)
短期交易:
151 (23.82%)
利润因子:
1.48
预期回报:
9.60 EUR
平均利润:
33.90 EUR
平均损失:
-158.68 EUR
最大连续失误:
5 (-715.52 EUR)
最大连续亏损:
-1 721.03 EUR (3)
每月增长:
3.29%
年度预测:
39.87%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
426.31 EUR
最大值:
1 726.23 EUR (2.13%)
相对跌幅:
结余:
21.91% (1 723.45 EUR)
净值:
46.74% (2 783.16 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|633
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.9K
|USDCHF
|4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|40K
|USDCHF
|41
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 244.56 EUR
最差交易: -1 230 EUR
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +164.34 EUR
最大连续亏损: -715.52 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.46 × 24
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.39 × 259
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.60 × 5
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|4.57 × 23
|
FBS-Real
|5.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.69 × 16
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
AdmiralMarkets-Live
|6.70 × 40
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
