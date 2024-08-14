- Прирост
Всего трейдов:
634
Прибыльных трейдов:
554 (87.38%)
Убыточных трейдов:
80 (12.62%)
Лучший трейд:
2 244.56 EUR
Худший трейд:
-1 229.76 EUR
Общая прибыль:
18 780.57 EUR (289 583 pips)
Общий убыток:
-12 694.40 EUR (249 091 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (164.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 461.70 EUR (23)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
34.79%
Макс. загрузка депозита:
109.69%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
3.53
Длинных трейдов:
483 (76.18%)
Коротких трейдов:
151 (23.82%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
9.60 EUR
Средняя прибыль:
33.90 EUR
Средний убыток:
-158.68 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-715.52 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 721.03 EUR (3)
Прирост в месяц:
3.29%
Годовой прогноз:
39.87%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
426.31 EUR
Максимальная:
1 726.23 EUR (2.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.91% (1 723.45 EUR)
По эквити:
46.74% (2 783.16 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|633
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.9K
|USDCHF
|4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|40K
|USDCHF
|41
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +2 244.56 EUR
Худший трейд: -1 230 EUR
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +164.34 EUR
Макс. убыток в серии: -715.52 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.46 × 24
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.39 × 259
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.60 × 5
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|4.57 × 23
|
FBS-Real
|5.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.69 × 16
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
AdmiralMarkets-Live
|6.70 × 40
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental
only math
Нет отзывов
37 USD в месяц
82%
0
0
USD
USD
8.8K
EUR
EUR
74
96%
634
87%
35%
1.47
9.60
EUR
EUR
47%
1:200