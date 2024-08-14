СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mathbot Conservative RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Conservative RR

Vitalie Schimbator
0 отзывов
Надежность
74 недели
0 / 0 USD
Копировать за 37 USD в месяц
прирост с 2024 82%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
634
Прибыльных трейдов:
554 (87.38%)
Убыточных трейдов:
80 (12.62%)
Лучший трейд:
2 244.56 EUR
Худший трейд:
-1 229.76 EUR
Общая прибыль:
18 780.57 EUR (289 583 pips)
Общий убыток:
-12 694.40 EUR (249 091 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (164.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 461.70 EUR (23)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
34.79%
Макс. загрузка депозита:
109.69%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
3.53
Длинных трейдов:
483 (76.18%)
Коротких трейдов:
151 (23.82%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
9.60 EUR
Средняя прибыль:
33.90 EUR
Средний убыток:
-158.68 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-715.52 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 721.03 EUR (3)
Прирост в месяц:
3.29%
Годовой прогноз:
39.87%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
426.31 EUR
Максимальная:
1 726.23 EUR (2.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.91% (1 723.45 EUR)
По эквити:
46.74% (2 783.16 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 633
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.9K
USDCHF 4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 40K
USDCHF 41
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 244.56 EUR
Худший трейд: -1 230 EUR
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +164.34 EUR
Макс. убыток в серии: -715.52 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.46 × 24
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.39 × 259
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.60 × 5
Alpari-Real01
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
4.57 × 23
FBS-Real
5.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
5.69 × 16
FPMarkets-Live
6.54 × 37
AdmiralMarkets-Live
6.70 × 40
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
еще 3...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental 

only math
Нет отзывов
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 23:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.03 01:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 01:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 01:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 00:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.09 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.08 17:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.17 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mathbot Conservative RR
37 USD в месяц
82%
0
0
USD
8.8K
EUR
74
96%
634
87%
35%
1.47
9.60
EUR
47%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.