SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Mathbot Conservative RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Conservative RR

Vitalie Schimbator
0 comentarios
Fiabilidad
74 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 37 USD al mes
incremento desde 2024 82%
Darwinex-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
634
Transacciones Rentables:
554 (87.38%)
Transacciones Irrentables:
80 (12.62%)
Mejor transacción:
2 244.56 EUR
Peor transacción:
-1 229.76 EUR
Beneficio Bruto:
18 780.57 EUR (289 583 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 694.40 EUR (249 091 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (164.34 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2 461.70 EUR (23)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
34.79%
Carga máxima del depósito:
109.69%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
3.53
Transacciones Largas:
483 (76.18%)
Transacciones Cortas:
151 (23.82%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
9.60 EUR
Beneficio medio:
33.90 EUR
Pérdidas medias:
-158.68 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-715.52 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 721.03 EUR (3)
Crecimiento al mes:
3.29%
Pronóstico anual:
39.87%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
426.31 EUR
Máxima:
1 726.23 EUR (2.13%)
Reducción relativa:
De balance:
21.91% (1 723.45 EUR)
De fondos:
46.74% (2 783.16 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 633
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6.9K
USDCHF 4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 40K
USDCHF 41
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 244.56 EUR
Peor transacción: -1 230 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +164.34 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -715.52 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.46 × 24
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.39 × 259
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.60 × 5
Alpari-Real01
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
4.57 × 23
FBS-Real
5.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
5.69 × 16
FPMarkets-Live
6.54 × 37
AdmiralMarkets-Live
6.70 × 40
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
otros 3...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental 

only math
No hay comentarios
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 23:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.03 01:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 01:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 01:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 00:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.09 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.08 17:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.17 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mathbot Conservative RR
37 USD al mes
82%
0
0
USD
8.8K
EUR
74
96%
634
87%
35%
1.47
9.60
EUR
47%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.