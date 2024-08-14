- Incremento
Total de Trades:
634
Transacciones Rentables:
554 (87.38%)
Transacciones Irrentables:
80 (12.62%)
Mejor transacción:
2 244.56 EUR
Peor transacción:
-1 229.76 EUR
Beneficio Bruto:
18 780.57 EUR (289 583 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 694.40 EUR (249 091 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (164.34 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2 461.70 EUR (23)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
34.79%
Carga máxima del depósito:
109.69%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
3.53
Transacciones Largas:
483 (76.18%)
Transacciones Cortas:
151 (23.82%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
9.60 EUR
Beneficio medio:
33.90 EUR
Pérdidas medias:
-158.68 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-715.52 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 721.03 EUR (3)
Crecimiento al mes:
3.29%
Pronóstico anual:
39.87%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
426.31 EUR
Máxima:
1 726.23 EUR (2.13%)
Reducción relativa:
De balance:
21.91% (1 723.45 EUR)
De fondos:
46.74% (2 783.16 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|633
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|6.9K
|USDCHF
|4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|40K
|USDCHF
|41
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Mejor transacción: +2 244.56 EUR
Peor transacción: -1 230 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +164.34 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -715.52 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.46 × 24
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.39 × 259
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.60 × 5
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|4.57 × 23
|
FBS-Real
|5.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.69 × 16
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
AdmiralMarkets-Live
|6.70 × 40
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
100% Math logic & Statistic
