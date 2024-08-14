- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
634
Gewinntrades:
554 (87.38%)
Verlusttrades:
80 (12.62%)
Bester Trade:
2 244.56 EUR
Schlechtester Trade:
-1 229.76 EUR
Bruttoprofit:
18 780.57 EUR (289 583 pips)
Bruttoverlust:
-12 694.40 EUR (249 091 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (164.34 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 461.70 EUR (23)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
34.79%
Max deposit load:
109.69%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
3.53
Long-Positionen:
483 (76.18%)
Short-Positionen:
151 (23.82%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
9.60 EUR
Durchschnittlicher Profit:
33.90 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-158.68 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-715.52 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 721.03 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
3.29%
Jahresprognose:
39.87%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
426.31 EUR
Maximaler:
1 726.23 EUR (2.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.91% (1 723.45 EUR)
Kapital:
46.74% (2 783.16 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|633
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|6.9K
|USDCHF
|4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|40K
|USDCHF
|41
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 244.56 EUR
Schlechtester Trade: -1 230 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +164.34 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -715.52 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.46 × 24
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.39 × 259
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.60 × 5
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|4.57 × 23
|
FBS-Real
|5.50 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.69 × 16
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
AdmiralMarkets-Live
|6.70 × 40
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental
only math
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
37 USD pro Monat
82%
0
0
USD
USD
8.8K
EUR
EUR
74
96%
634
87%
35%
1.47
9.60
EUR
EUR
47%
1:200