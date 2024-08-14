SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Mathbot Conservative RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Conservative RR

Vitalie Schimbator
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
74 Wochen
0 / 0 USD
Für 37 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 82%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
634
Gewinntrades:
554 (87.38%)
Verlusttrades:
80 (12.62%)
Bester Trade:
2 244.56 EUR
Schlechtester Trade:
-1 229.76 EUR
Bruttoprofit:
18 780.57 EUR (289 583 pips)
Bruttoverlust:
-12 694.40 EUR (249 091 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (164.34 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 461.70 EUR (23)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
34.79%
Max deposit load:
109.69%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
3.53
Long-Positionen:
483 (76.18%)
Short-Positionen:
151 (23.82%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
9.60 EUR
Durchschnittlicher Profit:
33.90 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-158.68 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-715.52 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 721.03 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
3.29%
Jahresprognose:
39.87%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
426.31 EUR
Maximaler:
1 726.23 EUR (2.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.91% (1 723.45 EUR)
Kapital:
46.74% (2 783.16 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 633
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 6.9K
USDCHF 4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
USDCHF 41
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 244.56 EUR
Schlechtester Trade: -1 230 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +164.34 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -715.52 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.46 × 24
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.39 × 259
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.60 × 5
Alpari-Real01
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
4.57 × 23
FBS-Real
5.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
5.69 × 16
FPMarkets-Live
6.54 × 37
AdmiralMarkets-Live
6.70 × 40
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
noch 3 ...
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental 

only math
Keine Bewertungen
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 23:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.03 01:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 01:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 01:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 00:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.09 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.08 17:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.17 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Mathbot Conservative RR
37 USD pro Monat
82%
0
0
USD
8.8K
EUR
74
96%
634
87%
35%
1.47
9.60
EUR
47%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.