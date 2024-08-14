SignauxSections
Vitalie Schimbator

Mathbot medium 5000

Vitalie Schimbator
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 97 USD par mois
croissance depuis 2024 49%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
563
Bénéfice trades:
490 (87.03%)
Perte trades:
73 (12.97%)
Meilleure transaction:
1 296.15 EUR
Pire transaction:
-1 229.76 EUR
Bénéfice brut:
14 651.68 EUR (242 978 pips)
Perte brute:
-10 131.26 EUR (201 061 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (164.34 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 128.82 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
37.90%
Charge de dépôt maximale:
109.69%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
3.42
Longs trades:
436 (77.44%)
Courts trades:
127 (22.56%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
8.03 EUR
Bénéfice moyen:
29.90 EUR
Perte moyenne:
-138.78 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-715.52 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 310.77 EUR (4)
Croissance mensuelle:
11.13%
Prévision annuelle:
134.99%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
426.31 EUR
Maximal:
1 321.07 EUR (1.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.49% (1 096.70 EUR)
Par fonds propres:
46.74% (2 783.16 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 562
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.2K
USDCHF 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 42K
USDCHF 41
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 296.15 EUR
Pire transaction: -1 230 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +164.34 EUR
Perte consécutive maximale: -715.52 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 32
PrimeCodex-MT5
0.46 × 24
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.39 × 259
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.60 × 5
Swissquote-Server
2.65 × 54
Alpari-Real01
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
VantageFXInternational-Live
4.57 × 23
FBS-Real
5.50 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
5.69 × 16
FPMarkets-Live
6.54 × 37
AdmiralMarkets-Live
6.70 × 40
Weltrade-Real
6.98 × 189
FXOpen-MT5
10.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
100% Math logic & Statistic
no tech analisys
no fundamental 

only math
Aucun avis
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.11 23:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.03 01:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.27 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 02:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 01:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 01:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.25 00:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.09 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.08 17:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.17 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.17 12:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
