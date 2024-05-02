- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
673
利益トレード:
207 (30.75%)
損失トレード:
466 (69.24%)
ベストトレード:
4 379.72 EUR
最悪のトレード:
-5 127.50 EUR
総利益:
54 523.74 EUR (291 910 pips)
総損失:
-70 920.01 EUR (295 801 pips)
最大連続の勝ち:
7 (538.87 EUR)
最大連続利益:
5 946.47 EUR (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
73.66%
最大入金額:
95.03%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.73
長いトレード:
353 (52.45%)
短いトレード:
320 (47.55%)
プロフィットファクター:
0.77
期待されたペイオフ:
-24.36 EUR
平均利益:
263.40 EUR
平均損失:
-152.19 EUR
最大連続の負け:
17 (-2 244.89 EUR)
最大連続損失:
-7 315.49 EUR (8)
月間成長:
-2.44%
年間予想:
-29.65%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
17 163.61 EUR
最大の:
22 479.25 EUR (146.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.55% (22 479.25 EUR)
エクイティによる:
8.28% (3 220.58 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|220
|EURUSD
|169
|XAUUSD
|119
|USDCHF
|85
|USDCAD
|65
|USDJPY
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|-16K
|EURUSD
|1.7K
|XAUUSD
|1.6K
|USDCHF
|-5.2K
|USDCAD
|91
|USDJPY
|-438
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-4.9K
|EURUSD
|-643
|XAUUSD
|11K
|USDCHF
|-4.1K
|USDCAD
|-4.4K
|USDJPY
|-488
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 379.72 EUR
最悪のトレード: -5 128 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +538.87 EUR
最大連続損失: -2 244.89 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.62 × 277
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.64 × 33
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
AMarkets-Real
|0.88 × 67
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
The EA calculates the margin zones for futures of the Chicago Mercantile Exchange (CME). These zones are usually levels of support and provide an indication of the overall trend. The EA uses these zones as support levels to open trades in the direction of the trend.
This EA is intended to generate stable profit in the long term and based on that the best settings were selected for each pair from back testing.
The EA trades the following pairs: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF, GOLD.
