信号 / MetaTrader 4 / Margin Zone Trader All Pairs
TB Trading Systems GmbH

Margin Zone Trader All Pairs

TB Trading Systems GmbH
0条评论
119
0 / 0 USD
每月复制 5000 USD per 
增长自 2023 -32%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
673
盈利交易:
207 (30.75%)
亏损交易:
466 (69.24%)
最好交易:
4 379.72 EUR
最差交易:
-5 127.50 EUR
毛利:
54 523.74 EUR (291 910 pips)
毛利亏损:
-70 920.01 EUR (295 801 pips)
最大连续赢利:
7 (538.87 EUR)
最大连续盈利:
5 946.47 EUR (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
73.66%
最大入金加载:
95.03%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.73
长期交易:
353 (52.45%)
短期交易:
320 (47.55%)
利润因子:
0.77
预期回报:
-24.36 EUR
平均利润:
263.40 EUR
平均损失:
-152.19 EUR
最大连续失误:
17 (-2 244.89 EUR)
最大连续亏损:
-7 315.49 EUR (8)
每月增长:
-2.44%
年度预测:
-29.65%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
17 163.61 EUR
最大值:
22 479.25 EUR (146.77%)
相对跌幅:
结余:
48.55% (22 479.25 EUR)
净值:
8.28% (3 220.58 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 220
EURUSD 169
XAUUSD 119
USDCHF 85
USDCAD 65
USDJPY 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -16K
EURUSD 1.7K
XAUUSD 1.6K
USDCHF -5.2K
USDCAD 91
USDJPY -438
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -4.9K
EURUSD -643
XAUUSD 11K
USDCHF -4.1K
USDCAD -4.4K
USDJPY -488
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 379.72 EUR
最差交易: -5 128 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +538.87 EUR
最大连续亏损: -2 244.89 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.62 × 277
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.64 × 33
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
AMarkets-Real
0.88 × 67
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
50 更多...
The EA calculates the margin zones for futures of the Chicago Mercantile Exchange (CME). These zones are usually levels of support and provide an indication of the overall trend. The EA uses these zones as support levels to open trades in the direction of the trend.

This EA is intended to generate stable profit in the long term and based on that the best settings were selected for each pair from back testing.


The EA trades the following pairs: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF, GOLD.



没有评论
2025.12.23 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 15:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 07:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.23 16:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.22 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.16 11:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Margin Zone Trader All Pairs
每月5000 USD
-32%
0
0
USD
26K
EUR
119
99%
673
30%
74%
0.76
-24.36
EUR
49%
1:300
