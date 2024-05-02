- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
673
盈利交易:
207 (30.75%)
亏损交易:
466 (69.24%)
最好交易:
4 379.72 EUR
最差交易:
-5 127.50 EUR
毛利:
54 523.74 EUR (291 910 pips)
毛利亏损:
-70 920.01 EUR (295 801 pips)
最大连续赢利:
7 (538.87 EUR)
最大连续盈利:
5 946.47 EUR (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
73.66%
最大入金加载:
95.03%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.73
长期交易:
353 (52.45%)
短期交易:
320 (47.55%)
利润因子:
0.77
预期回报:
-24.36 EUR
平均利润:
263.40 EUR
平均损失:
-152.19 EUR
最大连续失误:
17 (-2 244.89 EUR)
最大连续亏损:
-7 315.49 EUR (8)
每月增长:
-2.44%
年度预测:
-29.65%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
17 163.61 EUR
最大值:
22 479.25 EUR (146.77%)
相对跌幅:
结余:
48.55% (22 479.25 EUR)
净值:
8.28% (3 220.58 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|220
|EURUSD
|169
|XAUUSD
|119
|USDCHF
|85
|USDCAD
|65
|USDJPY
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-16K
|EURUSD
|1.7K
|XAUUSD
|1.6K
|USDCHF
|-5.2K
|USDCAD
|91
|USDJPY
|-438
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-4.9K
|EURUSD
|-643
|XAUUSD
|11K
|USDCHF
|-4.1K
|USDCAD
|-4.4K
|USDJPY
|-488
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 379.72 EUR
最差交易: -5 128 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +538.87 EUR
最大连续亏损: -2 244.89 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.62 × 277
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.64 × 33
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
AMarkets-Real
|0.88 × 67
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
The EA calculates the margin zones for futures of the Chicago Mercantile Exchange (CME). These zones are usually levels of support and provide an indication of the overall trend. The EA uses these zones as support levels to open trades in the direction of the trend.
This EA is intended to generate stable profit in the long term and based on that the best settings were selected for each pair from back testing.
The EA trades the following pairs: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF, GOLD.
没有评论
每月5000 USD
-32%
0
0
USD
USD
26K
EUR
EUR
119
99%
673
30%
74%
0.76
-24.36
EUR
EUR
49%
1:300