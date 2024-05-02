- 자본
- 축소
트레이드:
679
이익 거래:
210 (30.92%)
손실 거래:
469 (69.07%)
최고의 거래:
4 379.72 EUR
최악의 거래:
-5 127.50 EUR
총 수익:
57 253.07 EUR (300 650 pips)
총 손실:
-71 961.06 EUR (300 185 pips)
연속 최대 이익:
7 (538.87 EUR)
연속 최대 이익:
5 946.47 EUR (5)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
73.66%
최대 입금량:
95.03%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.65
롱(주식매수):
357 (52.58%)
숏(주식차입매도):
322 (47.42%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-21.66 EUR
평균 이익:
272.63 EUR
평균 손실:
-153.44 EUR
연속 최대 손실:
17 (-2 244.89 EUR)
연속 최대 손실:
-7 315.49 EUR (8)
월별 성장률:
4.33%
연간 예측:
52.52%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17 163.61 EUR
최대한의:
22 479.25 EUR (146.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.55% (22 479.25 EUR)
자본금별:
8.28% (3 220.58 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|222
|EURUSD
|170
|XAUUSD
|122
|USDCHF
|85
|USDCAD
|65
|USDJPY
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-16K
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|2.9K
|USDCHF
|-5.2K
|USDCAD
|91
|USDJPY
|-438
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-4.1K
|EURUSD
|-913
|XAUUSD
|15K
|USDCHF
|-4.1K
|USDCAD
|-4.4K
|USDJPY
|-488
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 379.72 EUR
최악의 거래: -5 128 EUR
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +538.87 EUR
연속 최대 손실: -2 244.89 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.62 × 277
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.64 × 33
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
AMarkets-Real
|0.88 × 67
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
The EA calculates the margin zones for futures of the Chicago Mercantile Exchange (CME). These zones are usually levels of support and provide an indication of the overall trend. The EA uses these zones as support levels to open trades in the direction of the trend.
This EA is intended to generate stable profit in the long term and based on that the best settings were selected for each pair from back testing.
The EA trades the following pairs: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF, GOLD.
