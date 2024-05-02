СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Margin Zone Trader All Pairs
TB Trading Systems GmbH

Margin Zone Trader All Pairs

TB Trading Systems GmbH
0 отзывов
119 недель
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2023 -32%
RoboForex-Prime
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
673
Прибыльных трейдов:
207 (30.75%)
Убыточных трейдов:
466 (69.24%)
Лучший трейд:
4 379.72 EUR
Худший трейд:
-5 127.50 EUR
Общая прибыль:
54 523.74 EUR (291 910 pips)
Общий убыток:
-70 920.01 EUR (295 801 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (538.87 EUR)
Макс. прибыль в серии:
5 946.47 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
73.66%
Макс. загрузка депозита:
95.03%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
353 (52.45%)
Коротких трейдов:
320 (47.55%)
Профит фактор:
0.77
Мат. ожидание:
-24.36 EUR
Средняя прибыль:
263.40 EUR
Средний убыток:
-152.19 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 244.89 EUR)
Макс. убыток в серии:
-7 315.49 EUR (8)
Прирост в месяц:
-2.44%
Годовой прогноз:
-29.65%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17 163.61 EUR
Максимальная:
22 479.25 EUR (146.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.55% (22 479.25 EUR)
По эквити:
8.28% (3 220.58 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 220
EURUSD 169
XAUUSD 119
USDCHF 85
USDCAD 65
USDJPY 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -16K
EURUSD 1.7K
XAUUSD 1.6K
USDCHF -5.2K
USDCAD 91
USDJPY -438
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -4.9K
EURUSD -643
XAUUSD 11K
USDCHF -4.1K
USDCAD -4.4K
USDJPY -488
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 379.72 EUR
Худший трейд: -5 128 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +538.87 EUR
Макс. убыток в серии: -2 244.89 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.62 × 277
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.64 × 33
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
AMarkets-Real
0.88 × 67
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
еще 50...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

The EA calculates the margin zones for futures of the Chicago Mercantile Exchange (CME). These zones are usually levels of support and provide an indication of the overall trend. The EA uses these zones as support levels to open trades in the direction of the trend.

This EA is intended to generate stable profit in the long term and based on that the best settings were selected for each pair from back testing.


The EA trades the following pairs: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF, GOLD.



Нет отзывов
2025.12.23 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 15:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 07:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 15:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.23 16:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.22 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.16 11:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Margin Zone Trader All Pairs
5000 USD в месяц
-32%
0
0
USD
26K
EUR
119
99%
673
30%
74%
0.76
-24.36
EUR
49%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.