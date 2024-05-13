シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / XP
Wells Velasquez Maciel

XP

Wells Velasquez Maciel
レビュー1件
99週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -14%
XPMT5-PRD
1:3
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 570
利益トレード:
726 (46.24%)
損失トレード:
844 (53.76%)
ベストトレード:
388.00 BRL
最悪のトレード:
-382.00 BRL
総利益:
76 510.00 BRL (597 551 pips)
総損失:
-78 626.00 BRL (805 152 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 117.00 BRL)
最大連続利益:
1 354.00 BRL (8)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
9.44%
最大入金額:
58.87%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.23
長いトレード:
770 (49.04%)
短いトレード:
800 (50.96%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-1.35 BRL
平均利益:
105.39 BRL
平均損失:
-93.16 BRL
最大連続の負け:
14 (-1 100.00 BRL)
最大連続損失:
-1 316.00 BRL (12)
月間成長:
9.70%
年間予想:
117.64%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 766.00 BRL
最大の:
9 011.00 BRL (46.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.24% (9 002.00 BRL)
エクイティによる:
4.96% (247.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINQ24 161
WINJ24 156
WINM24 138
WEGE3 136
WINM25 136
WINJ25 132
WINV24 106
WINZ24 105
WINQ25 105
WINV25 99
WINZ25 87
WING25 79
WING24 25
WING26 16
WDOX24 9
WDOU24 8
WDOV24 8
WDOJ24 7
WDOK24 7
WDOM24 7
WDON24 7
WDOZ24 7
WDOH24 6
WDOQ24 5
WDOF25 5
WDOJ25 4
WDOM25 4
WDOG25 2
WDOK25 2
WDOH25 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINQ24 -162
WINJ24 715
WINM24 265
WEGE3 -30
WINM25 -239
WINJ25 -623
WINV24 397
WINZ24 -1K
WINQ25 -943
WINV25 684
WINZ25 128
WING25 199
WING24 495
WING26 -106
WDOX24 150
WDOU24 -84
WDOV24 148
WDOJ24 304
WDOK24 84
WDOM24 -2
WDON24 -165
WDOZ24 -337
WDOH24 -97
WDOQ24 -119
WDOF25 -157
WDOJ25 -99
WDOM25 -161
WDOG25 -13
WDOK25 -90
WDOH25 -66
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINQ24 -2.8K
WINJ24 4K
WINM24 3.7K
WEGE3 232
WINM25 -4.1K
WINJ25 -6.7K
WINV24 -356
WINZ24 -6.1K
WINQ25 -11K
WINV25 6.1K
WINZ25 1.1K
WING25 2.3K
WING24 6K
WING26 -1.3K
WDOX24 34K
WDOU24 -19K
WDOV24 20K
WDOJ24 25K
WDOK24 7.5K
WDOM24 5.5K
WDON24 -38K
WDOZ24 -77K
WDOH24 -23K
WDOQ24 -27K
WDOF25 -36K
WDOJ25 -10K
WDOM25 -37K
WDOG25 -3K
WDOK25 -15K
WDOH25 -7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +388.00 BRL
最悪のトレード: -382 BRL
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 117.00 BRL
最大連続損失: -1 100.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
3.86 × 4491
GenialInvestimentos-PRD
3.91 × 751
Rico-PRD
5.55 × 857
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Monitoring

Trades done by EAs


Futures Index and Stocks

Day trading only

Risk 1%


平均の評価:
77free
9
77free 2024.05.13 14:34  (変更された2024.05.13 15:27) 
 

sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?

2025.06.11 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 12:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 481 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 18:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 18:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 439 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.19 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.05 17:27
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.01 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.20 18:24
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
XP
30 USD/月
-14%
0
0
USD
4.9K
BRL
99
96%
1 570
46%
9%
0.97
-1.35
BRL
49%
1:3
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください