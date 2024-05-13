- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 570
Прибыльных трейдов:
726 (46.24%)
Убыточных трейдов:
844 (53.76%)
Лучший трейд:
388.00 BRL
Худший трейд:
-382.00 BRL
Общая прибыль:
76 510.00 BRL (597 551 pips)
Общий убыток:
-78 626.00 BRL (805 152 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 117.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 354.00 BRL (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
9.44%
Макс. загрузка депозита:
58.87%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
770 (49.04%)
Коротких трейдов:
800 (50.96%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-1.35 BRL
Средняя прибыль:
105.39 BRL
Средний убыток:
-93.16 BRL
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 100.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 316.00 BRL (12)
Прирост в месяц:
10.71%
Годовой прогноз:
129.89%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 766.00 BRL
Максимальная:
9 011.00 BRL (46.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.24% (9 002.00 BRL)
По эквити:
4.96% (247.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINQ24
|161
|WINJ24
|156
|WINM24
|138
|WEGE3
|136
|WINM25
|136
|WINJ25
|132
|WINV24
|106
|WINZ24
|105
|WINQ25
|105
|WINV25
|99
|WINZ25
|87
|WING25
|79
|WING24
|25
|WING26
|16
|WDOX24
|9
|WDOU24
|8
|WDOV24
|8
|WDOJ24
|7
|WDOK24
|7
|WDOM24
|7
|WDON24
|7
|WDOZ24
|7
|WDOH24
|6
|WDOQ24
|5
|WDOF25
|5
|WDOJ25
|4
|WDOM25
|4
|WDOG25
|2
|WDOK25
|2
|WDOH25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINQ24
|-162
|WINJ24
|715
|WINM24
|265
|WEGE3
|-30
|WINM25
|-239
|WINJ25
|-623
|WINV24
|397
|WINZ24
|-1K
|WINQ25
|-943
|WINV25
|684
|WINZ25
|128
|WING25
|199
|WING24
|495
|WING26
|-106
|WDOX24
|150
|WDOU24
|-84
|WDOV24
|148
|WDOJ24
|304
|WDOK24
|84
|WDOM24
|-2
|WDON24
|-165
|WDOZ24
|-337
|WDOH24
|-97
|WDOQ24
|-119
|WDOF25
|-157
|WDOJ25
|-99
|WDOM25
|-161
|WDOG25
|-13
|WDOK25
|-90
|WDOH25
|-66
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINQ24
|-2.8K
|WINJ24
|4K
|WINM24
|3.7K
|WEGE3
|232
|WINM25
|-4.1K
|WINJ25
|-6.7K
|WINV24
|-356
|WINZ24
|-6.1K
|WINQ25
|-11K
|WINV25
|6.1K
|WINZ25
|1.1K
|WING25
|2.3K
|WING24
|6K
|WING26
|-1.3K
|WDOX24
|34K
|WDOU24
|-19K
|WDOV24
|20K
|WDOJ24
|25K
|WDOK24
|7.5K
|WDOM24
|5.5K
|WDON24
|-38K
|WDOZ24
|-77K
|WDOH24
|-23K
|WDOQ24
|-27K
|WDOF25
|-36K
|WDOJ25
|-10K
|WDOM25
|-37K
|WDOG25
|-3K
|WDOK25
|-15K
|WDOH25
|-7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +388.00 BRL
Худший трейд: -382 BRL
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 117.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 100.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4491
|
GenialInvestimentos-PRD
|3.91 × 751
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Monitoring
Trades done by EAs
Futures Index and Stocks
Day trading only
Risk 1%
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-14%
0
0
USD
USD
4.9K
BRL
BRL
99
96%
1 570
46%
9%
0.97
-1.35
BRL
BRL
49%
1:3
sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?