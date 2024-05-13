SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / XP
Wells Velasquez Maciel

XP

Wells Velasquez Maciel
1 Bewertung
99 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -14%
XPMT5-PRD
1:3
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 570
Gewinntrades:
726 (46.24%)
Verlusttrades:
844 (53.76%)
Bester Trade:
388.00 BRL
Schlechtester Trade:
-382.00 BRL
Bruttoprofit:
76 510.00 BRL (597 551 pips)
Bruttoverlust:
-78 626.00 BRL (805 152 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (1 117.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 354.00 BRL (8)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
9.44%
Max deposit load:
58.87%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.23
Long-Positionen:
770 (49.04%)
Short-Positionen:
800 (50.96%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.35 BRL
Durchschnittlicher Profit:
105.39 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-93.16 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-1 100.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 316.00 BRL (12)
Wachstum pro Monat :
7.03%
Jahresprognose:
85.30%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 766.00 BRL
Maximaler:
9 011.00 BRL (46.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.24% (9 002.00 BRL)
Kapital:
4.96% (247.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINQ24 161
WINJ24 156
WINM24 138
WEGE3 136
WINM25 136
WINJ25 132
WINV24 106
WINZ24 105
WINQ25 105
WINV25 99
WINZ25 87
WING25 79
WING24 25
WING26 16
WDOX24 9
WDOU24 8
WDOV24 8
WDOJ24 7
WDOK24 7
WDOM24 7
WDON24 7
WDOZ24 7
WDOH24 6
WDOQ24 5
WDOF25 5
WDOJ25 4
WDOM25 4
WDOG25 2
WDOK25 2
WDOH25 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINQ24 -162
WINJ24 715
WINM24 265
WEGE3 -30
WINM25 -239
WINJ25 -623
WINV24 397
WINZ24 -1K
WINQ25 -943
WINV25 684
WINZ25 128
WING25 199
WING24 495
WING26 -106
WDOX24 150
WDOU24 -84
WDOV24 148
WDOJ24 304
WDOK24 84
WDOM24 -2
WDON24 -165
WDOZ24 -337
WDOH24 -97
WDOQ24 -119
WDOF25 -157
WDOJ25 -99
WDOM25 -161
WDOG25 -13
WDOK25 -90
WDOH25 -66
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINQ24 -2.8K
WINJ24 4K
WINM24 3.7K
WEGE3 232
WINM25 -4.1K
WINJ25 -6.7K
WINV24 -356
WINZ24 -6.1K
WINQ25 -11K
WINV25 6.1K
WINZ25 1.1K
WING25 2.3K
WING24 6K
WING26 -1.3K
WDOX24 34K
WDOU24 -19K
WDOV24 20K
WDOJ24 25K
WDOK24 7.5K
WDOM24 5.5K
WDON24 -38K
WDOZ24 -77K
WDOH24 -23K
WDOQ24 -27K
WDOF25 -36K
WDOJ25 -10K
WDOM25 -37K
WDOG25 -3K
WDOK25 -15K
WDOH25 -7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +388.00 BRL
Schlechtester Trade: -382 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 117.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 100.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
3.86 × 4491
GenialInvestimentos-PRD
3.91 × 751
Rico-PRD
5.55 × 857
Monitoring

Trades done by EAs


Futures Index and Stocks

Day trading only

Risk 1%


Durchschnittliche Bewertung:
77free
9
77free 2024.05.13 14:34  (geändert 2024.05.13 15:27) 
 

sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
XP
30 USD pro Monat
-14%
0
0
USD
4.9K
BRL
99
96%
1 570
46%
9%
0.97
-1.35
BRL
49%
1:3
Kopieren

