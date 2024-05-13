- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 570
Gewinntrades:
726 (46.24%)
Verlusttrades:
844 (53.76%)
Bester Trade:
388.00 BRL
Schlechtester Trade:
-382.00 BRL
Bruttoprofit:
76 510.00 BRL (597 551 pips)
Bruttoverlust:
-78 626.00 BRL (805 152 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (1 117.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 354.00 BRL (8)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
9.44%
Max deposit load:
58.87%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.23
Long-Positionen:
770 (49.04%)
Short-Positionen:
800 (50.96%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.35 BRL
Durchschnittlicher Profit:
105.39 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-93.16 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-1 100.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 316.00 BRL (12)
Wachstum pro Monat :
7.03%
Jahresprognose:
85.30%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 766.00 BRL
Maximaler:
9 011.00 BRL (46.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.24% (9 002.00 BRL)
Kapital:
4.96% (247.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINQ24
|161
|WINJ24
|156
|WINM24
|138
|WEGE3
|136
|WINM25
|136
|WINJ25
|132
|WINV24
|106
|WINZ24
|105
|WINQ25
|105
|WINV25
|99
|WINZ25
|87
|WING25
|79
|WING24
|25
|WING26
|16
|WDOX24
|9
|WDOU24
|8
|WDOV24
|8
|WDOJ24
|7
|WDOK24
|7
|WDOM24
|7
|WDON24
|7
|WDOZ24
|7
|WDOH24
|6
|WDOQ24
|5
|WDOF25
|5
|WDOJ25
|4
|WDOM25
|4
|WDOG25
|2
|WDOK25
|2
|WDOH25
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINQ24
|-162
|WINJ24
|715
|WINM24
|265
|WEGE3
|-30
|WINM25
|-239
|WINJ25
|-623
|WINV24
|397
|WINZ24
|-1K
|WINQ25
|-943
|WINV25
|684
|WINZ25
|128
|WING25
|199
|WING24
|495
|WING26
|-106
|WDOX24
|150
|WDOU24
|-84
|WDOV24
|148
|WDOJ24
|304
|WDOK24
|84
|WDOM24
|-2
|WDON24
|-165
|WDOZ24
|-337
|WDOH24
|-97
|WDOQ24
|-119
|WDOF25
|-157
|WDOJ25
|-99
|WDOM25
|-161
|WDOG25
|-13
|WDOK25
|-90
|WDOH25
|-66
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINQ24
|-2.8K
|WINJ24
|4K
|WINM24
|3.7K
|WEGE3
|232
|WINM25
|-4.1K
|WINJ25
|-6.7K
|WINV24
|-356
|WINZ24
|-6.1K
|WINQ25
|-11K
|WINV25
|6.1K
|WINZ25
|1.1K
|WING25
|2.3K
|WING24
|6K
|WING26
|-1.3K
|WDOX24
|34K
|WDOU24
|-19K
|WDOV24
|20K
|WDOJ24
|25K
|WDOK24
|7.5K
|WDOM24
|5.5K
|WDON24
|-38K
|WDOZ24
|-77K
|WDOH24
|-23K
|WDOQ24
|-27K
|WDOF25
|-36K
|WDOJ25
|-10K
|WDOM25
|-37K
|WDOG25
|-3K
|WDOK25
|-15K
|WDOH25
|-7.5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +388.00 BRL
Schlechtester Trade: -382 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 117.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 100.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Monitoring
Trades done by EAs
Futures Index and Stocks
Day trading only
Risk 1%
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-14%
0
0
USD
USD
4.9K
BRL
BRL
99
96%
1 570
46%
9%
0.97
-1.35
BRL
BRL
49%
1:3
sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?