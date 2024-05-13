SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XP
Wells Velasquez Maciel

XP

Wells Velasquez Maciel
1 inceleme
86 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -10%
XPMT5-PRD
1:3
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 417
Kârla kapanan işlemler:
660 (46.57%)
Zararla kapanan işlemler:
757 (53.42%)
En iyi işlem:
388.00 BRL
En kötü işlem:
-355.00 BRL
Brüt kâr:
70 173.00 BRL (575 325 pips)
Brüt zarar:
-71 538.00 BRL (783 883 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 117.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 354.00 BRL (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
9.44%
Maks. mevduat yükü:
58.87%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.15
Alış işlemleri:
683 (48.20%)
Satış işlemleri:
734 (51.80%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.96 BRL
Ortalama kâr:
106.32 BRL
Ortalama zarar:
-94.50 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 100.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 316.00 BRL (12)
Aylık büyüme:
8.11%
Yıllık tahmin:
98.42%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 766.00 BRL
Maksimum:
9 011.00 BRL (46.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.69% (9 011.00 BRL)
Varlığa göre:
2.63% (286.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ24 161
WINJ24 156
WINM24 138
WINM25 136
WINJ25 132
WEGE3 110
WINV24 106
WINZ24 105
WINQ25 105
WING25 79
WINV25 75
WING24 25
WDOX24 9
WDOU24 8
WDOV24 8
WDOJ24 7
WDOK24 7
WDOM24 7
WDON24 7
WDOZ24 7
WDOH24 6
WDOQ24 5
WDOF25 5
WDOJ25 4
WDOM25 4
WDOG25 2
WDOK25 2
WDOH25 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ24 -162
WINJ24 715
WINM24 265
WINM25 -239
WINJ25 -623
WEGE3 398
WINV24 397
WINZ24 -1K
WINQ25 -943
WING25 199
WINV25 609
WING24 495
WDOX24 150
WDOU24 -84
WDOV24 148
WDOJ24 304
WDOK24 84
WDOM24 -2
WDON24 -165
WDOZ24 -337
WDOH24 -97
WDOQ24 -119
WDOF25 -157
WDOJ25 -99
WDOM25 -161
WDOG25 -13
WDOK25 -90
WDOH25 -66
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ24 -2.8K
WINJ24 4K
WINM24 3.7K
WINM25 -4.1K
WINJ25 -6.7K
WEGE3 472
WINV24 -356
WINZ24 -6.1K
WINQ25 -11K
WING25 2.3K
WINV25 4.7K
WING24 6K
WDOX24 34K
WDOU24 -19K
WDOV24 20K
WDOJ24 25K
WDOK24 7.5K
WDOM24 5.5K
WDON24 -38K
WDOZ24 -77K
WDOH24 -23K
WDOQ24 -27K
WDOF25 -36K
WDOJ25 -10K
WDOM25 -37K
WDOG25 -3K
WDOK25 -15K
WDOH25 -7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +388.00 BRL
En kötü işlem: -355 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +1 117.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -1 100.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
3.86 × 4491
GenialInvestimentos-PRD
3.91 × 751
Rico-PRD
5.55 × 857
Monitoring

Trades done by EAs


Futures Index and Stocks

Day trading only

Risk 1%


Ortalama derecelendirme:
77free
9
77free 2024.05.13 14:34  (2024.05.13 15:27 değiştirildi) 
 

sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?

