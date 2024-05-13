信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XP
Wells Velasquez Maciel

XP

Wells Velasquez Maciel
1条评论
99
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -14%
XPMT5-PRD
1:3
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 570
盈利交易:
726 (46.24%)
亏损交易:
844 (53.76%)
最好交易:
388.00 BRL
最差交易:
-382.00 BRL
毛利:
76 510.00 BRL (597 551 pips)
毛利亏损:
-78 626.00 BRL (805 152 pips)
最大连续赢利:
11 (1 117.00 BRL)
最大连续盈利:
1 354.00 BRL (8)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
9.44%
最大入金加载:
58.87%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.23
长期交易:
770 (49.04%)
短期交易:
800 (50.96%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-1.35 BRL
平均利润:
105.39 BRL
平均损失:
-93.16 BRL
最大连续失误:
14 (-1 100.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 316.00 BRL (12)
每月增长:
8.85%
年度预测:
107.36%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2 766.00 BRL
最大值:
9 011.00 BRL (46.69%)
相对跌幅:
结余:
49.24% (9 002.00 BRL)
净值:
4.96% (247.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINQ24 161
WINJ24 156
WINM24 138
WEGE3 136
WINM25 136
WINJ25 132
WINV24 106
WINZ24 105
WINQ25 105
WINV25 99
WINZ25 87
WING25 79
WING24 25
WING26 16
WDOX24 9
WDOU24 8
WDOV24 8
WDOJ24 7
WDOK24 7
WDOM24 7
WDON24 7
WDOZ24 7
WDOH24 6
WDOQ24 5
WDOF25 5
WDOJ25 4
WDOM25 4
WDOG25 2
WDOK25 2
WDOH25 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINQ24 -162
WINJ24 715
WINM24 265
WEGE3 -30
WINM25 -239
WINJ25 -623
WINV24 397
WINZ24 -1K
WINQ25 -943
WINV25 684
WINZ25 128
WING25 199
WING24 495
WING26 -106
WDOX24 150
WDOU24 -84
WDOV24 148
WDOJ24 304
WDOK24 84
WDOM24 -2
WDON24 -165
WDOZ24 -337
WDOH24 -97
WDOQ24 -119
WDOF25 -157
WDOJ25 -99
WDOM25 -161
WDOG25 -13
WDOK25 -90
WDOH25 -66
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINQ24 -2.8K
WINJ24 4K
WINM24 3.7K
WEGE3 232
WINM25 -4.1K
WINJ25 -6.7K
WINV24 -356
WINZ24 -6.1K
WINQ25 -11K
WINV25 6.1K
WINZ25 1.1K
WING25 2.3K
WING24 6K
WING26 -1.3K
WDOX24 34K
WDOU24 -19K
WDOV24 20K
WDOJ24 25K
WDOK24 7.5K
WDOM24 5.5K
WDON24 -38K
WDOZ24 -77K
WDOH24 -23K
WDOQ24 -27K
WDOF25 -36K
WDOJ25 -10K
WDOM25 -37K
WDOG25 -3K
WDOK25 -15K
WDOH25 -7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +388.00 BRL
最差交易: -382 BRL
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 117.00 BRL
最大连续亏损: -1 100.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
3.86 × 4491
GenialInvestimentos-PRD
3.91 × 751
Rico-PRD
5.55 × 857
Monitoring

Trades done by EAs


Futures Index and Stocks

Day trading only

Risk 1%


平均等级:
77free
9
77free 2024.05.13 14:34  (已更改2024.05.13 15:27) 
 

sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?

2025.06.11 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 12:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 481 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 18:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 18:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 439 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.19 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.05 17:27
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.01 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.20 18:24
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XP
每月30 USD
-14%
0
0
USD
4.9K
BRL
99
96%
1 570
46%
9%
0.97
-1.35
BRL
49%
1:3
