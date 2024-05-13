- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 570
盈利交易:
726 (46.24%)
亏损交易:
844 (53.76%)
最好交易:
388.00 BRL
最差交易:
-382.00 BRL
毛利:
76 510.00 BRL (597 551 pips)
毛利亏损:
-78 626.00 BRL (805 152 pips)
最大连续赢利:
11 (1 117.00 BRL)
最大连续盈利:
1 354.00 BRL (8)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
9.44%
最大入金加载:
58.87%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.23
长期交易:
770 (49.04%)
短期交易:
800 (50.96%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-1.35 BRL
平均利润:
105.39 BRL
平均损失:
-93.16 BRL
最大连续失误:
14 (-1 100.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 316.00 BRL (12)
每月增长:
8.85%
年度预测:
107.36%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2 766.00 BRL
最大值:
9 011.00 BRL (46.69%)
相对跌幅:
结余:
49.24% (9 002.00 BRL)
净值:
4.96% (247.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINQ24
|161
|WINJ24
|156
|WINM24
|138
|WEGE3
|136
|WINM25
|136
|WINJ25
|132
|WINV24
|106
|WINZ24
|105
|WINQ25
|105
|WINV25
|99
|WINZ25
|87
|WING25
|79
|WING24
|25
|WING26
|16
|WDOX24
|9
|WDOU24
|8
|WDOV24
|8
|WDOJ24
|7
|WDOK24
|7
|WDOM24
|7
|WDON24
|7
|WDOZ24
|7
|WDOH24
|6
|WDOQ24
|5
|WDOF25
|5
|WDOJ25
|4
|WDOM25
|4
|WDOG25
|2
|WDOK25
|2
|WDOH25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINQ24
|-162
|WINJ24
|715
|WINM24
|265
|WEGE3
|-30
|WINM25
|-239
|WINJ25
|-623
|WINV24
|397
|WINZ24
|-1K
|WINQ25
|-943
|WINV25
|684
|WINZ25
|128
|WING25
|199
|WING24
|495
|WING26
|-106
|WDOX24
|150
|WDOU24
|-84
|WDOV24
|148
|WDOJ24
|304
|WDOK24
|84
|WDOM24
|-2
|WDON24
|-165
|WDOZ24
|-337
|WDOH24
|-97
|WDOQ24
|-119
|WDOF25
|-157
|WDOJ25
|-99
|WDOM25
|-161
|WDOG25
|-13
|WDOK25
|-90
|WDOH25
|-66
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINQ24
|-2.8K
|WINJ24
|4K
|WINM24
|3.7K
|WEGE3
|232
|WINM25
|-4.1K
|WINJ25
|-6.7K
|WINV24
|-356
|WINZ24
|-6.1K
|WINQ25
|-11K
|WINV25
|6.1K
|WINZ25
|1.1K
|WING25
|2.3K
|WING24
|6K
|WING26
|-1.3K
|WDOX24
|34K
|WDOU24
|-19K
|WDOV24
|20K
|WDOJ24
|25K
|WDOK24
|7.5K
|WDOM24
|5.5K
|WDON24
|-38K
|WDOZ24
|-77K
|WDOH24
|-23K
|WDOQ24
|-27K
|WDOF25
|-36K
|WDOJ25
|-10K
|WDOM25
|-37K
|WDOG25
|-3K
|WDOK25
|-15K
|WDOH25
|-7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +388.00 BRL
最差交易: -382 BRL
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 117.00 BRL
最大连续亏损: -1 100.00 BRL
Monitoring
Trades done by EAs
Futures Index and Stocks
Day trading only
Risk 1%
sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?