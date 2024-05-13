- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 570
Negociações com lucro:
726 (46.24%)
Negociações com perda:
844 (53.76%)
Melhor negociação:
388.00 BRL
Pior negociação:
-382.00 BRL
Lucro bruto:
76 510.00 BRL (597 551 pips)
Perda bruta:
-78 626.00 BRL (805 152 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 117.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 354.00 BRL (8)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
9.44%
Depósito máximo carregado:
58.87%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.23
Negociações longas:
770 (49.04%)
Negociações curtas:
800 (50.96%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-1.35 BRL
Lucro médio:
105.39 BRL
Perda média:
-93.16 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 100.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 316.00 BRL (12)
Crescimento mensal:
3.42%
Previsão anual:
41.46%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 766.00 BRL
Máximo:
9 011.00 BRL (46.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.24% (9 002.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
4.96% (247.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINQ24
|161
|WINJ24
|156
|WINM24
|138
|WEGE3
|136
|WINM25
|136
|WINJ25
|132
|WINV24
|106
|WINZ24
|105
|WINQ25
|105
|WINV25
|99
|WINZ25
|87
|WING25
|79
|WING24
|25
|WING26
|16
|WDOX24
|9
|WDOU24
|8
|WDOV24
|8
|WDOJ24
|7
|WDOK24
|7
|WDOM24
|7
|WDON24
|7
|WDOZ24
|7
|WDOH24
|6
|WDOQ24
|5
|WDOF25
|5
|WDOJ25
|4
|WDOM25
|4
|WDOG25
|2
|WDOK25
|2
|WDOH25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINQ24
|-162
|WINJ24
|715
|WINM24
|265
|WEGE3
|-30
|WINM25
|-239
|WINJ25
|-623
|WINV24
|397
|WINZ24
|-1K
|WINQ25
|-943
|WINV25
|684
|WINZ25
|128
|WING25
|199
|WING24
|495
|WING26
|-106
|WDOX24
|150
|WDOU24
|-84
|WDOV24
|148
|WDOJ24
|304
|WDOK24
|84
|WDOM24
|-2
|WDON24
|-165
|WDOZ24
|-337
|WDOH24
|-97
|WDOQ24
|-119
|WDOF25
|-157
|WDOJ25
|-99
|WDOM25
|-161
|WDOG25
|-13
|WDOK25
|-90
|WDOH25
|-66
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINQ24
|-2.8K
|WINJ24
|4K
|WINM24
|3.7K
|WEGE3
|232
|WINM25
|-4.1K
|WINJ25
|-6.7K
|WINV24
|-356
|WINZ24
|-6.1K
|WINQ25
|-11K
|WINV25
|6.1K
|WINZ25
|1.1K
|WING25
|2.3K
|WING24
|6K
|WING26
|-1.3K
|WDOX24
|34K
|WDOU24
|-19K
|WDOV24
|20K
|WDOJ24
|25K
|WDOK24
|7.5K
|WDOM24
|5.5K
|WDON24
|-38K
|WDOZ24
|-77K
|WDOH24
|-23K
|WDOQ24
|-27K
|WDOF25
|-36K
|WDOJ25
|-10K
|WDOM25
|-37K
|WDOG25
|-3K
|WDOK25
|-15K
|WDOH25
|-7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Melhor negociação: +388.00 BRL
Pior negociação: -382 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 117.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 100.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4491
|
GenialInvestimentos-PRD
|3.91 × 751
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
30 USD por mês
-14%
0
0
USD
USD
4.9K
BRL
BRL
99
96%
1 570
46%
9%
0.97
-1.35
BRL
BRL
49%
1:3
sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?