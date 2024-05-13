SinaisSeções
Wells Velasquez Maciel

XP

Wells Velasquez Maciel
1 comentário
99 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -14%
XPMT5-PRD
1:3
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 570
Negociações com lucro:
726 (46.24%)
Negociações com perda:
844 (53.76%)
Melhor negociação:
388.00 BRL
Pior negociação:
-382.00 BRL
Lucro bruto:
76 510.00 BRL (597 551 pips)
Perda bruta:
-78 626.00 BRL (805 152 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 117.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 354.00 BRL (8)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
9.44%
Depósito máximo carregado:
58.87%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.23
Negociações longas:
770 (49.04%)
Negociações curtas:
800 (50.96%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-1.35 BRL
Lucro médio:
105.39 BRL
Perda média:
-93.16 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 100.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 316.00 BRL (12)
Crescimento mensal:
3.42%
Previsão anual:
41.46%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 766.00 BRL
Máximo:
9 011.00 BRL (46.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.24% (9 002.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
4.96% (247.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINQ24 161
WINJ24 156
WINM24 138
WEGE3 136
WINM25 136
WINJ25 132
WINV24 106
WINZ24 105
WINQ25 105
WINV25 99
WINZ25 87
WING25 79
WING24 25
WING26 16
WDOX24 9
WDOU24 8
WDOV24 8
WDOJ24 7
WDOK24 7
WDOM24 7
WDON24 7
WDOZ24 7
WDOH24 6
WDOQ24 5
WDOF25 5
WDOJ25 4
WDOM25 4
WDOG25 2
WDOK25 2
WDOH25 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINQ24 -162
WINJ24 715
WINM24 265
WEGE3 -30
WINM25 -239
WINJ25 -623
WINV24 397
WINZ24 -1K
WINQ25 -943
WINV25 684
WINZ25 128
WING25 199
WING24 495
WING26 -106
WDOX24 150
WDOU24 -84
WDOV24 148
WDOJ24 304
WDOK24 84
WDOM24 -2
WDON24 -165
WDOZ24 -337
WDOH24 -97
WDOQ24 -119
WDOF25 -157
WDOJ25 -99
WDOM25 -161
WDOG25 -13
WDOK25 -90
WDOH25 -66
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINQ24 -2.8K
WINJ24 4K
WINM24 3.7K
WEGE3 232
WINM25 -4.1K
WINJ25 -6.7K
WINV24 -356
WINZ24 -6.1K
WINQ25 -11K
WINV25 6.1K
WINZ25 1.1K
WING25 2.3K
WING24 6K
WING26 -1.3K
WDOX24 34K
WDOU24 -19K
WDOV24 20K
WDOJ24 25K
WDOK24 7.5K
WDOM24 5.5K
WDON24 -38K
WDOZ24 -77K
WDOH24 -23K
WDOQ24 -27K
WDOF25 -36K
WDOJ25 -10K
WDOM25 -37K
WDOG25 -3K
WDOK25 -15K
WDOH25 -7.5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +388.00 BRL
Pior negociação: -382 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 117.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 100.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
3.86 × 4491
GenialInvestimentos-PRD
3.91 × 751
Rico-PRD
5.55 × 857
Monitoramento

Operações efetuadas por EAs


Mini índice, Mini Dólar e Ações 

Apenas Day Trade

1% de risco


Classificação Média:
77free
9
77free 2024.05.13 14:34  (modificado 2024.05.13 15:27) 
 

sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?

2025.06.11 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 12:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 481 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 18:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 18:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 439 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.19 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.05 17:27
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.01 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.20 18:24
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XP
30 USD por mês
-14%
0
0
USD
4.9K
BRL
99
96%
1 570
46%
9%
0.97
-1.35
BRL
49%
1:3
