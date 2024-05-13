시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / XP
Wells Velasquez Maciel

XP

Wells Velasquez Maciel
1 리뷰
101
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -12%
XPMT5-PRD
1:3
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 571
이익 거래:
727 (46.27%)
손실 거래:
844 (53.72%)
최고의 거래:
388.00 BRL
최악의 거래:
-382.00 BRL
총 수익:
76 594.00 BRL (597 971 pips)
총 손실:
-78 626.00 BRL (805 152 pips)
연속 최대 이익:
11 (1 117.00 BRL)
연속 최대 이익:
1 354.00 BRL (8)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
9.44%
최대 입금량:
58.87%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.23
롱(주식매수):
771 (49.08%)
숏(주식차입매도):
800 (50.92%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-1.29 BRL
평균 이익:
105.36 BRL
평균 손실:
-93.16 BRL
연속 최대 손실:
14 (-1 100.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 316.00 BRL (12)
월별 성장률:
12.49%
연간 예측:
151.54%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 766.00 BRL
최대한의:
9 011.00 BRL (46.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.24% (9 002.00 BRL)
자본금별:
4.96% (247.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINQ24 161
WINJ24 156
WINM24 138
WEGE3 136
WINM25 136
WINJ25 132
WINV24 106
WINZ24 105
WINQ25 105
WINV25 99
WINZ25 87
WING25 79
WING24 25
WING26 17
WDOX24 9
WDOU24 8
WDOV24 8
WDOJ24 7
WDOK24 7
WDOM24 7
WDON24 7
WDOZ24 7
WDOH24 6
WDOQ24 5
WDOF25 5
WDOJ25 4
WDOM25 4
WDOG25 2
WDOK25 2
WDOH25 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINQ24 -162
WINJ24 715
WINM24 265
WEGE3 -30
WINM25 -239
WINJ25 -623
WINV24 397
WINZ24 -1K
WINQ25 -943
WINV25 684
WINZ25 128
WING25 199
WING24 495
WING26 -69
WDOX24 150
WDOU24 -84
WDOV24 148
WDOJ24 304
WDOK24 84
WDOM24 -2
WDON24 -165
WDOZ24 -337
WDOH24 -97
WDOQ24 -119
WDOF25 -157
WDOJ25 -99
WDOM25 -161
WDOG25 -13
WDOK25 -90
WDOH25 -66
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINQ24 -2.8K
WINJ24 4K
WINM24 3.7K
WEGE3 232
WINM25 -4.1K
WINJ25 -6.7K
WINV24 -356
WINZ24 -6.1K
WINQ25 -11K
WINV25 6.1K
WINZ25 1.1K
WING25 2.3K
WING24 6K
WING26 -845
WDOX24 34K
WDOU24 -19K
WDOV24 20K
WDOJ24 25K
WDOK24 7.5K
WDOM24 5.5K
WDON24 -38K
WDOZ24 -77K
WDOH24 -23K
WDOQ24 -27K
WDOF25 -36K
WDOJ25 -10K
WDOM25 -37K
WDOG25 -3K
WDOK25 -15K
WDOH25 -7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +388.00 BRL
최악의 거래: -382 BRL
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 117.00 BRL
연속 최대 손실: -1 100.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XPMT5-PRD
3.86 × 4491
GenialInvestimentos-PRD
3.91 × 751
Rico-PRD
5.55 × 857
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Monitoring

Trades done by EAs


Futures Index and Stocks

Day trading only

Risk 1%


평균 평점:
77free
9
77free 2024.05.13 14:34  (수정됨 2024.05.13 15:27) 
 

sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?

2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 12:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 481 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 18:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 18:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 439 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.19 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.05 17:27
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
XP
월별 30 USD
-12%
0
0
USD
5K
BRL
101
96%
1 571
46%
9%
0.97
-1.29
BRL
49%
1:3
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.