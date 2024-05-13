- 자본
- 축소
트레이드:
1 571
이익 거래:
727 (46.27%)
손실 거래:
844 (53.72%)
최고의 거래:
388.00 BRL
최악의 거래:
-382.00 BRL
총 수익:
76 594.00 BRL (597 971 pips)
총 손실:
-78 626.00 BRL (805 152 pips)
연속 최대 이익:
11 (1 117.00 BRL)
연속 최대 이익:
1 354.00 BRL (8)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
9.44%
최대 입금량:
58.87%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.23
롱(주식매수):
771 (49.08%)
숏(주식차입매도):
800 (50.92%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-1.29 BRL
평균 이익:
105.36 BRL
평균 손실:
-93.16 BRL
연속 최대 손실:
14 (-1 100.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 316.00 BRL (12)
월별 성장률:
12.49%
연간 예측:
151.54%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 766.00 BRL
최대한의:
9 011.00 BRL (46.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.24% (9 002.00 BRL)
자본금별:
4.96% (247.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINQ24
|161
|WINJ24
|156
|WINM24
|138
|WEGE3
|136
|WINM25
|136
|WINJ25
|132
|WINV24
|106
|WINZ24
|105
|WINQ25
|105
|WINV25
|99
|WINZ25
|87
|WING25
|79
|WING24
|25
|WING26
|17
|WDOX24
|9
|WDOU24
|8
|WDOV24
|8
|WDOJ24
|7
|WDOK24
|7
|WDOM24
|7
|WDON24
|7
|WDOZ24
|7
|WDOH24
|6
|WDOQ24
|5
|WDOF25
|5
|WDOJ25
|4
|WDOM25
|4
|WDOG25
|2
|WDOK25
|2
|WDOH25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINQ24
|-162
|WINJ24
|715
|WINM24
|265
|WEGE3
|-30
|WINM25
|-239
|WINJ25
|-623
|WINV24
|397
|WINZ24
|-1K
|WINQ25
|-943
|WINV25
|684
|WINZ25
|128
|WING25
|199
|WING24
|495
|WING26
|-69
|WDOX24
|150
|WDOU24
|-84
|WDOV24
|148
|WDOJ24
|304
|WDOK24
|84
|WDOM24
|-2
|WDON24
|-165
|WDOZ24
|-337
|WDOH24
|-97
|WDOQ24
|-119
|WDOF25
|-157
|WDOJ25
|-99
|WDOM25
|-161
|WDOG25
|-13
|WDOK25
|-90
|WDOH25
|-66
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINQ24
|-2.8K
|WINJ24
|4K
|WINM24
|3.7K
|WEGE3
|232
|WINM25
|-4.1K
|WINJ25
|-6.7K
|WINV24
|-356
|WINZ24
|-6.1K
|WINQ25
|-11K
|WINV25
|6.1K
|WINZ25
|1.1K
|WING25
|2.3K
|WING24
|6K
|WING26
|-845
|WDOX24
|34K
|WDOU24
|-19K
|WDOV24
|20K
|WDOJ24
|25K
|WDOK24
|7.5K
|WDOM24
|5.5K
|WDON24
|-38K
|WDOZ24
|-77K
|WDOH24
|-23K
|WDOQ24
|-27K
|WDOF25
|-36K
|WDOJ25
|-10K
|WDOM25
|-37K
|WDOG25
|-3K
|WDOK25
|-15K
|WDOH25
|-7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +388.00 BRL
최악의 거래: -382 BRL
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 117.00 BRL
연속 최대 손실: -1 100.00 BRL
Monitoring
Trades done by EAs
Futures Index and Stocks
Day trading only
Risk 1%
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-12%
0
0
USD
USD
5K
BRL
BRL
101
96%
1 571
46%
9%
0.97
-1.29
BRL
BRL
49%
1:3
sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?