Trade:
1 417
Profit Trade:
660 (46.57%)
Loss Trade:
757 (53.42%)
Best Trade:
388.00 BRL
Worst Trade:
-355.00 BRL
Profitto lordo:
70 173.00 BRL (575 325 pips)
Perdita lorda:
-71 538.00 BRL (783 883 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 117.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 354.00 BRL (8)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
9.44%
Massimo carico di deposito:
58.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
683 (48.20%)
Short Trade:
734 (51.80%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.96 BRL
Profitto medio:
106.32 BRL
Perdita media:
-94.50 BRL
Massime perdite consecutive:
14 (-1 100.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 316.00 BRL (12)
Crescita mensile:
8.36%
Previsione annuale:
101.46%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 766.00 BRL
Massimale:
9 011.00 BRL (46.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.69% (9 011.00 BRL)
Per equità:
2.63% (286.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINQ24
|161
|WINJ24
|156
|WINM24
|138
|WINM25
|136
|WINJ25
|132
|WEGE3
|110
|WINV24
|106
|WINZ24
|105
|WINQ25
|105
|WING25
|79
|WINV25
|75
|WING24
|25
|WDOX24
|9
|WDOU24
|8
|WDOV24
|8
|WDOJ24
|7
|WDOK24
|7
|WDOM24
|7
|WDON24
|7
|WDOZ24
|7
|WDOH24
|6
|WDOQ24
|5
|WDOF25
|5
|WDOJ25
|4
|WDOM25
|4
|WDOG25
|2
|WDOK25
|2
|WDOH25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINQ24
|-162
|WINJ24
|715
|WINM24
|265
|WINM25
|-239
|WINJ25
|-623
|WEGE3
|398
|WINV24
|397
|WINZ24
|-1K
|WINQ25
|-943
|WING25
|199
|WINV25
|609
|WING24
|495
|WDOX24
|150
|WDOU24
|-84
|WDOV24
|148
|WDOJ24
|304
|WDOK24
|84
|WDOM24
|-2
|WDON24
|-165
|WDOZ24
|-337
|WDOH24
|-97
|WDOQ24
|-119
|WDOF25
|-157
|WDOJ25
|-99
|WDOM25
|-161
|WDOG25
|-13
|WDOK25
|-90
|WDOH25
|-66
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINQ24
|-2.8K
|WINJ24
|4K
|WINM24
|3.7K
|WINM25
|-4.1K
|WINJ25
|-6.7K
|WEGE3
|472
|WINV24
|-356
|WINZ24
|-6.1K
|WINQ25
|-11K
|WING25
|2.3K
|WINV25
|4.7K
|WING24
|6K
|WDOX24
|34K
|WDOU24
|-19K
|WDOV24
|20K
|WDOJ24
|25K
|WDOK24
|7.5K
|WDOM24
|5.5K
|WDON24
|-38K
|WDOZ24
|-77K
|WDOH24
|-23K
|WDOQ24
|-27K
|WDOF25
|-36K
|WDOJ25
|-10K
|WDOM25
|-37K
|WDOG25
|-3K
|WDOK25
|-15K
|WDOH25
|-7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4491
|
GenialInvestimentos-PRD
|3.91 × 751
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Monitoring
Trades done by EAs
Futures Index and Stocks
Day trading only
Risk 1%
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-10%
0
0
USD
USD
12K
BRL
BRL
86
96%
1 417
46%
9%
0.98
-0.96
BRL
BRL
47%
1:3
sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?