Wells Velasquez Maciel

XP

Wells Velasquez Maciel
1 recensione
86 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -10%
XPMT5-PRD
1:3
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 417
Profit Trade:
660 (46.57%)
Loss Trade:
757 (53.42%)
Best Trade:
388.00 BRL
Worst Trade:
-355.00 BRL
Profitto lordo:
70 173.00 BRL (575 325 pips)
Perdita lorda:
-71 538.00 BRL (783 883 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 117.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 354.00 BRL (8)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
9.44%
Massimo carico di deposito:
58.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
683 (48.20%)
Short Trade:
734 (51.80%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.96 BRL
Profitto medio:
106.32 BRL
Perdita media:
-94.50 BRL
Massime perdite consecutive:
14 (-1 100.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 316.00 BRL (12)
Crescita mensile:
8.36%
Previsione annuale:
101.46%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 766.00 BRL
Massimale:
9 011.00 BRL (46.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.69% (9 011.00 BRL)
Per equità:
2.63% (286.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ24 161
WINJ24 156
WINM24 138
WINM25 136
WINJ25 132
WEGE3 110
WINV24 106
WINZ24 105
WINQ25 105
WING25 79
WINV25 75
WING24 25
WDOX24 9
WDOU24 8
WDOV24 8
WDOJ24 7
WDOK24 7
WDOM24 7
WDON24 7
WDOZ24 7
WDOH24 6
WDOQ24 5
WDOF25 5
WDOJ25 4
WDOM25 4
WDOG25 2
WDOK25 2
WDOH25 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ24 -162
WINJ24 715
WINM24 265
WINM25 -239
WINJ25 -623
WEGE3 398
WINV24 397
WINZ24 -1K
WINQ25 -943
WING25 199
WINV25 609
WING24 495
WDOX24 150
WDOU24 -84
WDOV24 148
WDOJ24 304
WDOK24 84
WDOM24 -2
WDON24 -165
WDOZ24 -337
WDOH24 -97
WDOQ24 -119
WDOF25 -157
WDOJ25 -99
WDOM25 -161
WDOG25 -13
WDOK25 -90
WDOH25 -66
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ24 -2.8K
WINJ24 4K
WINM24 3.7K
WINM25 -4.1K
WINJ25 -6.7K
WEGE3 472
WINV24 -356
WINZ24 -6.1K
WINQ25 -11K
WING25 2.3K
WINV25 4.7K
WING24 6K
WDOX24 34K
WDOU24 -19K
WDOV24 20K
WDOJ24 25K
WDOK24 7.5K
WDOM24 5.5K
WDON24 -38K
WDOZ24 -77K
WDOH24 -23K
WDOQ24 -27K
WDOF25 -36K
WDOJ25 -10K
WDOM25 -37K
WDOG25 -3K
WDOK25 -15K
WDOH25 -7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +388.00 BRL
Worst Trade: -355 BRL
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1 117.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 100.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
3.86 × 4491
GenialInvestimentos-PRD
3.91 × 751
Rico-PRD
5.55 × 857
Monitoring

Trades done by EAs


Futures Index and Stocks

Day trading only

Risk 1%


Valutazione media:
77free
9
77free 2024.05.13 14:34  (modificato 2024.05.13 15:27) 
 

sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?

2025.06.11 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 12:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 481 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 18:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 18:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 439 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.19 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.05 17:27
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.01 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.20 18:24
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
