SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / XP
Wells Velasquez Maciel

XP

Wells Velasquez Maciel
1 comentario
99 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -14%
XPMT5-PRD
1:3
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 570
Transacciones Rentables:
726 (46.24%)
Transacciones Irrentables:
844 (53.76%)
Mejor transacción:
388.00 BRL
Peor transacción:
-382.00 BRL
Beneficio Bruto:
76 510.00 BRL (597 551 pips)
Pérdidas Brutas:
-78 626.00 BRL (805 152 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1 117.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
1 354.00 BRL (8)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
9.44%
Carga máxima del depósito:
58.87%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.23
Transacciones Largas:
770 (49.04%)
Transacciones Cortas:
800 (50.96%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-1.35 BRL
Beneficio medio:
105.39 BRL
Pérdidas medias:
-93.16 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-1 100.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 316.00 BRL (12)
Crecimiento al mes:
10.73%
Pronóstico anual:
130.19%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 766.00 BRL
Máxima:
9 011.00 BRL (46.69%)
Reducción relativa:
De balance:
49.24% (9 002.00 BRL)
De fondos:
4.96% (247.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINQ24 161
WINJ24 156
WINM24 138
WEGE3 136
WINM25 136
WINJ25 132
WINV24 106
WINZ24 105
WINQ25 105
WINV25 99
WINZ25 87
WING25 79
WING24 25
WING26 16
WDOX24 9
WDOU24 8
WDOV24 8
WDOJ24 7
WDOK24 7
WDOM24 7
WDON24 7
WDOZ24 7
WDOH24 6
WDOQ24 5
WDOF25 5
WDOJ25 4
WDOM25 4
WDOG25 2
WDOK25 2
WDOH25 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINQ24 -162
WINJ24 715
WINM24 265
WEGE3 -30
WINM25 -239
WINJ25 -623
WINV24 397
WINZ24 -1K
WINQ25 -943
WINV25 684
WINZ25 128
WING25 199
WING24 495
WING26 -106
WDOX24 150
WDOU24 -84
WDOV24 148
WDOJ24 304
WDOK24 84
WDOM24 -2
WDON24 -165
WDOZ24 -337
WDOH24 -97
WDOQ24 -119
WDOF25 -157
WDOJ25 -99
WDOM25 -161
WDOG25 -13
WDOK25 -90
WDOH25 -66
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINQ24 -2.8K
WINJ24 4K
WINM24 3.7K
WEGE3 232
WINM25 -4.1K
WINJ25 -6.7K
WINV24 -356
WINZ24 -6.1K
WINQ25 -11K
WINV25 6.1K
WINZ25 1.1K
WING25 2.3K
WING24 6K
WING26 -1.3K
WDOX24 34K
WDOU24 -19K
WDOV24 20K
WDOJ24 25K
WDOK24 7.5K
WDOM24 5.5K
WDON24 -38K
WDOZ24 -77K
WDOH24 -23K
WDOQ24 -27K
WDOF25 -36K
WDOJ25 -10K
WDOM25 -37K
WDOG25 -3K
WDOK25 -15K
WDOH25 -7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +388.00 BRL
Peor transacción: -382 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +1 117.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 100.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
3.86 × 4491
GenialInvestimentos-PRD
3.91 × 751
Rico-PRD
5.55 × 857
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Monitoring

Trades done by EAs


Futures Index and Stocks

Day trading only

Risk 1%


Evaluación media:
77free
9
77free 2024.05.13 14:34  (modificado 2024.05.13 15:27) 
 

sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?

2025.06.11 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 12:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 481 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 18:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 18:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 439 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.19 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.05 17:27
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.01 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.20 18:24
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
XP
30 USD al mes
-14%
0
0
USD
4.9K
BRL
99
96%
1 570
46%
9%
0.97
-1.35
BRL
49%
1:3
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.