Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD 3.86 × 4491 GenialInvestimentos-PRD 3.91 × 751 Rico-PRD 5.55 × 857 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou