Wells Velasquez Maciel

XP

Wells Velasquez Maciel
1 avis
86 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -10%
XPMT5-PRD
1:3
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 417
Bénéfice trades:
660 (46.57%)
Perte trades:
757 (53.42%)
Meilleure transaction:
388.00 BRL
Pire transaction:
-355.00 BRL
Bénéfice brut:
70 173.00 BRL (575 325 pips)
Perte brute:
-71 538.00 BRL (783 883 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 117.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
1 354.00 BRL (8)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
9.44%
Charge de dépôt maximale:
58.87%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.15
Longs trades:
683 (48.20%)
Courts trades:
734 (51.80%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.96 BRL
Bénéfice moyen:
106.32 BRL
Perte moyenne:
-94.50 BRL
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 100.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 316.00 BRL (12)
Croissance mensuelle:
7.49%
Prévision annuelle:
90.82%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 766.00 BRL
Maximal:
9 011.00 BRL (46.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.69% (9 011.00 BRL)
Par fonds propres:
2.63% (286.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ24 161
WINJ24 156
WINM24 138
WINM25 136
WINJ25 132
WEGE3 110
WINV24 106
WINZ24 105
WINQ25 105
WING25 79
WINV25 75
WING24 25
WDOX24 9
WDOU24 8
WDOV24 8
WDOJ24 7
WDOK24 7
WDOM24 7
WDON24 7
WDOZ24 7
WDOH24 6
WDOQ24 5
WDOF25 5
WDOJ25 4
WDOM25 4
WDOG25 2
WDOK25 2
WDOH25 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ24 -162
WINJ24 715
WINM24 265
WINM25 -239
WINJ25 -623
WEGE3 398
WINV24 397
WINZ24 -1K
WINQ25 -943
WING25 199
WINV25 609
WING24 495
WDOX24 150
WDOU24 -84
WDOV24 148
WDOJ24 304
WDOK24 84
WDOM24 -2
WDON24 -165
WDOZ24 -337
WDOH24 -97
WDOQ24 -119
WDOF25 -157
WDOJ25 -99
WDOM25 -161
WDOG25 -13
WDOK25 -90
WDOH25 -66
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ24 -2.8K
WINJ24 4K
WINM24 3.7K
WINM25 -4.1K
WINJ25 -6.7K
WEGE3 472
WINV24 -356
WINZ24 -6.1K
WINQ25 -11K
WING25 2.3K
WINV25 4.7K
WING24 6K
WDOX24 34K
WDOU24 -19K
WDOV24 20K
WDOJ24 25K
WDOK24 7.5K
WDOM24 5.5K
WDON24 -38K
WDOZ24 -77K
WDOH24 -23K
WDOQ24 -27K
WDOF25 -36K
WDOJ25 -10K
WDOM25 -37K
WDOG25 -3K
WDOK25 -15K
WDOH25 -7.5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +388.00 BRL
Pire transaction: -355 BRL
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +1 117.00 BRL
Perte consécutive maximale: -1 100.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
3.86 × 4491
GenialInvestimentos-PRD
3.91 × 751
Rico-PRD
5.55 × 857
Monitoring

Trades done by EAs


Futures Index and Stocks

Day trading only

Risk 1%


Note moyenne:
77free
9
77free 2024.05.13 14:34  (modifié 2024.05.13 15:27) 
 

sabe dizer o porque o meu so entra com 1 lote no Winm?

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XP
30 USD par mois
-10%
0
0
USD
12K
BRL
86
96%
1 417
46%
9%
0.98
-0.96
BRL
47%
1:3
