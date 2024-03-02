- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 945
利益トレード:
1 613 (40.88%)
損失トレード:
2 332 (59.11%)
ベストトレード:
340.23 USD
最悪のトレード:
-108.25 USD
総利益:
48 214.13 USD (543 697 pips)
総損失:
-44 495.77 USD (477 076 pips)
最大連続の勝ち:
19 (216.96 USD)
最大連続利益:
1 019.67 USD (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
28.24%
最大入金額:
6.62%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.02
長いトレード:
2 148 (54.45%)
短いトレード:
1 797 (45.55%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.94 USD
平均利益:
29.89 USD
平均損失:
-19.08 USD
最大連続の負け:
32 (-545.65 USD)
最大連続損失:
-623.80 USD (22)
月間成長:
-3.27%
年間予想:
-39.66%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
314.03 USD
最大の:
3 659.89 USD (33.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.02% (3 659.89 USD)
エクイティによる:
6.29% (225.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3844
|XAUUSD
|15
|AUDUSD
|7
|GBPAUD
|7
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|5
|EURUSD
|5
|AUDJPY
|4
|NZDCAD
|4
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPNZD
|4
|EURCAD
|4
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|2
|NZDCHF
|2
|USDCHF
|2
|EURGBP
|2
|EURCHF
|2
|EURJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURAUD
|2
|CADCHF
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|4K
|XAUUSD
|21
|AUDUSD
|-17
|GBPAUD
|-21
|GBPCHF
|-86
|CHFJPY
|24
|EURUSD
|-69
|AUDJPY
|-25
|NZDCAD
|30
|USDCAD
|-32
|AUDCAD
|13
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|54
|GBPUSD
|-80
|GBPJPY
|11
|EURNZD
|-33
|NZDUSD
|-26
|GBPCAD
|-1
|NZDJPY
|-24
|NZDCHF
|-3
|USDCHF
|-40
|EURGBP
|-40
|EURCHF
|44
|EURJPY
|43
|CADJPY
|-2
|EURAUD
|-11
|CADCHF
|-26
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|73K
|XAUUSD
|1.2K
|AUDUSD
|-914
|GBPAUD
|-91
|GBPCHF
|-2.4K
|CHFJPY
|1.9K
|EURUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|-942
|NZDCAD
|1.6K
|USDCAD
|-1.2K
|AUDCAD
|452
|GBPNZD
|292
|EURCAD
|2K
|GBPUSD
|-3.5K
|GBPJPY
|435
|EURNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|-1.3K
|GBPCAD
|-32
|NZDJPY
|-924
|NZDCHF
|-17
|USDCHF
|-823
|EURGBP
|-684
|EURCHF
|902
|EURJPY
|2.6K
|CADJPY
|428
|EURAUD
|-913
|CADCHF
|-478
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +340.23 USD
最悪のトレード: -108 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +216.96 USD
最大連続損失: -545.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValutradesSeychelles-Real-HK"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
80%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
231
97%
3 945
40%
28%
1.08
0.94
USD
USD
63%
1:500