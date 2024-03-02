シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Valu2
Liji Chen

Valu2

Liji Chen
レビュー0件
信頼性
231週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 80%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 945
利益トレード:
1 613 (40.88%)
損失トレード:
2 332 (59.11%)
ベストトレード:
340.23 USD
最悪のトレード:
-108.25 USD
総利益:
48 214.13 USD (543 697 pips)
総損失:
-44 495.77 USD (477 076 pips)
最大連続の勝ち:
19 (216.96 USD)
最大連続利益:
1 019.67 USD (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
28.24%
最大入金額:
6.62%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.02
長いトレード:
2 148 (54.45%)
短いトレード:
1 797 (45.55%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.94 USD
平均利益:
29.89 USD
平均損失:
-19.08 USD
最大連続の負け:
32 (-545.65 USD)
最大連続損失:
-623.80 USD (22)
月間成長:
-3.27%
年間予想:
-39.66%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
314.03 USD
最大の:
3 659.89 USD (33.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.02% (3 659.89 USD)
エクイティによる:
6.29% (225.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 3844
XAUUSD 15
AUDUSD 7
GBPAUD 7
GBPCHF 6
CHFJPY 5
EURUSD 5
AUDJPY 4
NZDCAD 4
USDCAD 4
AUDCAD 4
GBPNZD 4
EURCAD 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
EURNZD 3
NZDUSD 3
GBPCAD 2
NZDJPY 2
NZDCHF 2
USDCHF 2
EURGBP 2
EURCHF 2
EURJPY 2
CADJPY 2
EURAUD 2
CADCHF 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 4K
XAUUSD 21
AUDUSD -17
GBPAUD -21
GBPCHF -86
CHFJPY 24
EURUSD -69
AUDJPY -25
NZDCAD 30
USDCAD -32
AUDCAD 13
GBPNZD 5
EURCAD 54
GBPUSD -80
GBPJPY 11
EURNZD -33
NZDUSD -26
GBPCAD -1
NZDJPY -24
NZDCHF -3
USDCHF -40
EURGBP -40
EURCHF 44
EURJPY 43
CADJPY -2
EURAUD -11
CADCHF -26
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 73K
XAUUSD 1.2K
AUDUSD -914
GBPAUD -91
GBPCHF -2.4K
CHFJPY 1.9K
EURUSD -2.5K
AUDJPY -942
NZDCAD 1.6K
USDCAD -1.2K
AUDCAD 452
GBPNZD 292
EURCAD 2K
GBPUSD -3.5K
GBPJPY 435
EURNZD -1.4K
NZDUSD -1.3K
GBPCAD -32
NZDJPY -924
NZDCHF -17
USDCHF -823
EURGBP -684
EURCHF 902
EURJPY 2.6K
CADJPY 428
EURAUD -913
CADCHF -478
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +340.23 USD
最悪のトレード: -108 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +216.96 USD
最大連続損失: -545.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValutradesSeychelles-Real-HK"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.29 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.02 12:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.42% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.02 12:06
A large drawdown may occur on the account again
