SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Valu2
Liji Chen

Valu2

Liji Chen
0 reviews
Reliability
231 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2021 80%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 945
Profit Trades:
1 613 (40.88%)
Loss Trades:
2 332 (59.11%)
Best trade:
340.23 USD
Worst trade:
-108.25 USD
Gross Profit:
48 214.13 USD (543 697 pips)
Gross Loss:
-44 495.77 USD (477 076 pips)
Maximum consecutive wins:
19 (216.96 USD)
Maximal consecutive profit:
1 019.67 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
28.24%
Max deposit load:
6.62%
Latest trade:
9 minutes ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
1.02
Long Trades:
2 148 (54.45%)
Short Trades:
1 797 (45.55%)
Profit Factor:
1.08
Expected Payoff:
0.94 USD
Average Profit:
29.89 USD
Average Loss:
-19.08 USD
Maximum consecutive losses:
32 (-545.65 USD)
Maximal consecutive loss:
-623.80 USD (22)
Monthly growth:
-5.90%
Annual Forecast:
-71.57%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
314.03 USD
Maximal:
3 659.89 USD (33.53%)
Relative drawdown:
By Balance:
63.02% (3 659.89 USD)
By Equity:
6.29% (225.28 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 3844
XAUUSD 15
AUDUSD 7
GBPAUD 7
GBPCHF 6
CHFJPY 5
EURUSD 5
AUDJPY 4
NZDCAD 4
USDCAD 4
AUDCAD 4
GBPNZD 4
EURCAD 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
EURNZD 3
NZDUSD 3
GBPCAD 2
NZDJPY 2
NZDCHF 2
USDCHF 2
EURGBP 2
EURCHF 2
EURJPY 2
CADJPY 2
EURAUD 2
CADCHF 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 4K
XAUUSD 21
AUDUSD -17
GBPAUD -21
GBPCHF -86
CHFJPY 24
EURUSD -69
AUDJPY -25
NZDCAD 30
USDCAD -32
AUDCAD 13
GBPNZD 5
EURCAD 54
GBPUSD -80
GBPJPY 11
EURNZD -33
NZDUSD -26
GBPCAD -1
NZDJPY -24
NZDCHF -3
USDCHF -40
EURGBP -40
EURCHF 44
EURJPY 43
CADJPY -2
EURAUD -11
CADCHF -26
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 73K
XAUUSD 1.2K
AUDUSD -914
GBPAUD -91
GBPCHF -2.4K
CHFJPY 1.9K
EURUSD -2.5K
AUDJPY -942
NZDCAD 1.6K
USDCAD -1.2K
AUDCAD 452
GBPNZD 292
EURCAD 2K
GBPUSD -3.5K
GBPJPY 435
EURNZD -1.4K
NZDUSD -1.3K
GBPCAD -32
NZDJPY -924
NZDCHF -17
USDCHF -823
EURGBP -684
EURCHF 902
EURJPY 2.6K
CADJPY 428
EURAUD -913
CADCHF -478
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +340.23 USD
Worst trade: -108 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 22
Maximal consecutive profit: +216.96 USD
Maximal consecutive loss: -545.65 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ValutradesSeychelles-Real-HK" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.29 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.02 12:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.42% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.02 12:06
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Valu2
30 USD per month
80%
0
0
USD
3.5K
USD
231
97%
3 945
40%
28%
1.08
0.94
USD
63%
1:500
Copy

