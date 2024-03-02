СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Valu2
Liji Chen

Valu2

Liji Chen
0 отзывов
Надежность
231 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 80%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 945
Прибыльных трейдов:
1 613 (40.88%)
Убыточных трейдов:
2 332 (59.11%)
Лучший трейд:
340.23 USD
Худший трейд:
-108.25 USD
Общая прибыль:
48 214.13 USD (543 697 pips)
Общий убыток:
-44 495.77 USD (477 076 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (216.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 019.67 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
28.24%
Макс. загрузка депозита:
6.62%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
2 148 (54.45%)
Коротких трейдов:
1 797 (45.55%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
29.89 USD
Средний убыток:
-19.08 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-545.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-623.80 USD (22)
Прирост в месяц:
-6.21%
Годовой прогноз:
-75.37%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
314.03 USD
Максимальная:
3 659.89 USD (33.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.02% (3 659.89 USD)
По эквити:
6.29% (225.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 3844
XAUUSD 15
AUDUSD 7
GBPAUD 7
GBPCHF 6
CHFJPY 5
EURUSD 5
AUDJPY 4
NZDCAD 4
USDCAD 4
AUDCAD 4
GBPNZD 4
EURCAD 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
EURNZD 3
NZDUSD 3
GBPCAD 2
NZDJPY 2
NZDCHF 2
USDCHF 2
EURGBP 2
EURCHF 2
EURJPY 2
CADJPY 2
EURAUD 2
CADCHF 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 4K
XAUUSD 21
AUDUSD -17
GBPAUD -21
GBPCHF -86
CHFJPY 24
EURUSD -69
AUDJPY -25
NZDCAD 30
USDCAD -32
AUDCAD 13
GBPNZD 5
EURCAD 54
GBPUSD -80
GBPJPY 11
EURNZD -33
NZDUSD -26
GBPCAD -1
NZDJPY -24
NZDCHF -3
USDCHF -40
EURGBP -40
EURCHF 44
EURJPY 43
CADJPY -2
EURAUD -11
CADCHF -26
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 73K
XAUUSD 1.2K
AUDUSD -914
GBPAUD -91
GBPCHF -2.4K
CHFJPY 1.9K
EURUSD -2.5K
AUDJPY -942
NZDCAD 1.6K
USDCAD -1.2K
AUDCAD 452
GBPNZD 292
EURCAD 2K
GBPUSD -3.5K
GBPJPY 435
EURNZD -1.4K
NZDUSD -1.3K
GBPCAD -32
NZDJPY -924
NZDCHF -17
USDCHF -823
EURGBP -684
EURCHF 902
EURJPY 2.6K
CADJPY 428
EURAUD -913
CADCHF -478
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +340.23 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +216.96 USD
Макс. убыток в серии: -545.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValutradesSeychelles-Real-HK" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.29 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.02 12:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.42% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.02 12:06
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Valu2
30 USD в месяц
80%
0
0
USD
3.5K
USD
231
97%
3 945
40%
28%
1.08
0.94
USD
63%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.