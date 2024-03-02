- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 945
Прибыльных трейдов:
1 613 (40.88%)
Убыточных трейдов:
2 332 (59.11%)
Лучший трейд:
340.23 USD
Худший трейд:
-108.25 USD
Общая прибыль:
48 214.13 USD (543 697 pips)
Общий убыток:
-44 495.77 USD (477 076 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (216.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 019.67 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
28.24%
Макс. загрузка депозита:
6.62%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
2 148 (54.45%)
Коротких трейдов:
1 797 (45.55%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
29.89 USD
Средний убыток:
-19.08 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-545.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-623.80 USD (22)
Прирост в месяц:
-6.21%
Годовой прогноз:
-75.37%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
314.03 USD
Максимальная:
3 659.89 USD (33.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.02% (3 659.89 USD)
По эквити:
6.29% (225.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3844
|XAUUSD
|15
|AUDUSD
|7
|GBPAUD
|7
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|5
|EURUSD
|5
|AUDJPY
|4
|NZDCAD
|4
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPNZD
|4
|EURCAD
|4
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|2
|NZDCHF
|2
|USDCHF
|2
|EURGBP
|2
|EURCHF
|2
|EURJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURAUD
|2
|CADCHF
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|4K
|XAUUSD
|21
|AUDUSD
|-17
|GBPAUD
|-21
|GBPCHF
|-86
|CHFJPY
|24
|EURUSD
|-69
|AUDJPY
|-25
|NZDCAD
|30
|USDCAD
|-32
|AUDCAD
|13
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|54
|GBPUSD
|-80
|GBPJPY
|11
|EURNZD
|-33
|NZDUSD
|-26
|GBPCAD
|-1
|NZDJPY
|-24
|NZDCHF
|-3
|USDCHF
|-40
|EURGBP
|-40
|EURCHF
|44
|EURJPY
|43
|CADJPY
|-2
|EURAUD
|-11
|CADCHF
|-26
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|73K
|XAUUSD
|1.2K
|AUDUSD
|-914
|GBPAUD
|-91
|GBPCHF
|-2.4K
|CHFJPY
|1.9K
|EURUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|-942
|NZDCAD
|1.6K
|USDCAD
|-1.2K
|AUDCAD
|452
|GBPNZD
|292
|EURCAD
|2K
|GBPUSD
|-3.5K
|GBPJPY
|435
|EURNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|-1.3K
|GBPCAD
|-32
|NZDJPY
|-924
|NZDCHF
|-17
|USDCHF
|-823
|EURGBP
|-684
|EURCHF
|902
|EURJPY
|2.6K
|CADJPY
|428
|EURAUD
|-913
|CADCHF
|-478
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +340.23 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +216.96 USD
Макс. убыток в серии: -545.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValutradesSeychelles-Real-HK" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
80%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
231
97%
3 945
40%
28%
1.08
0.94
USD
USD
63%
1:500