Liji Chen

Valu2

Liji Chen
0条评论
可靠性
231
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 80%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 945
盈利交易:
1 613 (40.88%)
亏损交易:
2 332 (59.11%)
最好交易:
340.23 USD
最差交易:
-108.25 USD
毛利:
48 214.13 USD (543 697 pips)
毛利亏损:
-44 495.77 USD (477 076 pips)
最大连续赢利:
19 (216.96 USD)
最大连续盈利:
1 019.67 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
28.24%
最大入金加载:
6.62%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.02
长期交易:
2 148 (54.45%)
短期交易:
1 797 (45.55%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
29.89 USD
平均损失:
-19.08 USD
最大连续失误:
32 (-545.65 USD)
最大连续亏损:
-623.80 USD (22)
每月增长:
-4.65%
年度预测:
-56.41%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
314.03 USD
最大值:
3 659.89 USD (33.53%)
相对跌幅:
结余:
63.02% (3 659.89 USD)
净值:
6.29% (225.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 3844
XAUUSD 15
AUDUSD 7
GBPAUD 7
GBPCHF 6
CHFJPY 5
EURUSD 5
AUDJPY 4
NZDCAD 4
USDCAD 4
AUDCAD 4
GBPNZD 4
EURCAD 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
EURNZD 3
NZDUSD 3
GBPCAD 2
NZDJPY 2
NZDCHF 2
USDCHF 2
EURGBP 2
EURCHF 2
EURJPY 2
CADJPY 2
EURAUD 2
CADCHF 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 4K
XAUUSD 21
AUDUSD -17
GBPAUD -21
GBPCHF -86
CHFJPY 24
EURUSD -69
AUDJPY -25
NZDCAD 30
USDCAD -32
AUDCAD 13
GBPNZD 5
EURCAD 54
GBPUSD -80
GBPJPY 11
EURNZD -33
NZDUSD -26
GBPCAD -1
NZDJPY -24
NZDCHF -3
USDCHF -40
EURGBP -40
EURCHF 44
EURJPY 43
CADJPY -2
EURAUD -11
CADCHF -26
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 73K
XAUUSD 1.2K
AUDUSD -914
GBPAUD -91
GBPCHF -2.4K
CHFJPY 1.9K
EURUSD -2.5K
AUDJPY -942
NZDCAD 1.6K
USDCAD -1.2K
AUDCAD 452
GBPNZD 292
EURCAD 2K
GBPUSD -3.5K
GBPJPY 435
EURNZD -1.4K
NZDUSD -1.3K
GBPCAD -32
NZDJPY -924
NZDCHF -17
USDCHF -823
EURGBP -684
EURCHF 902
EURJPY 2.6K
CADJPY 428
EURAUD -913
CADCHF -478
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +340.23 USD
最差交易: -108 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +216.96 USD
最大连续亏损: -545.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValutradesSeychelles-Real-HK 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.29 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.02 12:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.42% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.02 12:06
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Valu2
每月30 USD
80%
0
0
USD
3.5K
USD
231
97%
3 945
40%
28%
1.08
0.94
USD
63%
1:500
