交易:
3 945
盈利交易:
1 613 (40.88%)
亏损交易:
2 332 (59.11%)
最好交易:
340.23 USD
最差交易:
-108.25 USD
毛利:
48 214.13 USD (543 697 pips)
毛利亏损:
-44 495.77 USD (477 076 pips)
最大连续赢利:
19 (216.96 USD)
最大连续盈利:
1 019.67 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
28.24%
最大入金加载:
6.62%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.02
长期交易:
2 148 (54.45%)
短期交易:
1 797 (45.55%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
29.89 USD
平均损失:
-19.08 USD
最大连续失误:
32 (-545.65 USD)
最大连续亏损:
-623.80 USD (22)
每月增长:
-4.65%
年度预测:
-56.41%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
314.03 USD
最大值:
3 659.89 USD (33.53%)
相对跌幅:
结余:
63.02% (3 659.89 USD)
净值:
6.29% (225.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3844
|XAUUSD
|15
|AUDUSD
|7
|GBPAUD
|7
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|5
|EURUSD
|5
|AUDJPY
|4
|NZDCAD
|4
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPNZD
|4
|EURCAD
|4
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|2
|NZDCHF
|2
|USDCHF
|2
|EURGBP
|2
|EURCHF
|2
|EURJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURAUD
|2
|CADCHF
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|4K
|XAUUSD
|21
|AUDUSD
|-17
|GBPAUD
|-21
|GBPCHF
|-86
|CHFJPY
|24
|EURUSD
|-69
|AUDJPY
|-25
|NZDCAD
|30
|USDCAD
|-32
|AUDCAD
|13
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|54
|GBPUSD
|-80
|GBPJPY
|11
|EURNZD
|-33
|NZDUSD
|-26
|GBPCAD
|-1
|NZDJPY
|-24
|NZDCHF
|-3
|USDCHF
|-40
|EURGBP
|-40
|EURCHF
|44
|EURJPY
|43
|CADJPY
|-2
|EURAUD
|-11
|CADCHF
|-26
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|73K
|XAUUSD
|1.2K
|AUDUSD
|-914
|GBPAUD
|-91
|GBPCHF
|-2.4K
|CHFJPY
|1.9K
|EURUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|-942
|NZDCAD
|1.6K
|USDCAD
|-1.2K
|AUDCAD
|452
|GBPNZD
|292
|EURCAD
|2K
|GBPUSD
|-3.5K
|GBPJPY
|435
|EURNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|-1.3K
|GBPCAD
|-32
|NZDJPY
|-924
|NZDCHF
|-17
|USDCHF
|-823
|EURGBP
|-684
|EURCHF
|902
|EURJPY
|2.6K
|CADJPY
|428
|EURAUD
|-913
|CADCHF
|-478
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +340.23 USD
最差交易: -108 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +216.96 USD
最大连续亏损: -545.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValutradesSeychelles-Real-HK 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
80%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
231
97%
3 945
40%
28%
1.08
0.94
USD
USD
63%
1:500