Liji Chen

Valu2

Liji Chen
0 comentarios
Fiabilidad
231 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2021 80%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 945
Transacciones Rentables:
1 613 (40.88%)
Transacciones Irrentables:
2 332 (59.11%)
Mejor transacción:
340.23 USD
Peor transacción:
-108.25 USD
Beneficio Bruto:
48 214.13 USD (543 697 pips)
Pérdidas Brutas:
-44 495.77 USD (477 076 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (216.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 019.67 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
28.24%
Carga máxima del depósito:
6.62%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
1.02
Transacciones Largas:
2 148 (54.45%)
Transacciones Cortas:
1 797 (45.55%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.94 USD
Beneficio medio:
29.89 USD
Pérdidas medias:
-19.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
32 (-545.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-623.80 USD (22)
Crecimiento al mes:
-4.61%
Pronóstico anual:
-55.96%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
314.03 USD
Máxima:
3 659.89 USD (33.53%)
Reducción relativa:
De balance:
63.02% (3 659.89 USD)
De fondos:
6.29% (225.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 3844
XAUUSD 15
AUDUSD 7
GBPAUD 7
GBPCHF 6
CHFJPY 5
EURUSD 5
AUDJPY 4
NZDCAD 4
USDCAD 4
AUDCAD 4
GBPNZD 4
EURCAD 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
EURNZD 3
NZDUSD 3
GBPCAD 2
NZDJPY 2
NZDCHF 2
USDCHF 2
EURGBP 2
EURCHF 2
EURJPY 2
CADJPY 2
EURAUD 2
CADCHF 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 4K
XAUUSD 21
AUDUSD -17
GBPAUD -21
GBPCHF -86
CHFJPY 24
EURUSD -69
AUDJPY -25
NZDCAD 30
USDCAD -32
AUDCAD 13
GBPNZD 5
EURCAD 54
GBPUSD -80
GBPJPY 11
EURNZD -33
NZDUSD -26
GBPCAD -1
NZDJPY -24
NZDCHF -3
USDCHF -40
EURGBP -40
EURCHF 44
EURJPY 43
CADJPY -2
EURAUD -11
CADCHF -26
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 73K
XAUUSD 1.2K
AUDUSD -914
GBPAUD -91
GBPCHF -2.4K
CHFJPY 1.9K
EURUSD -2.5K
AUDJPY -942
NZDCAD 1.6K
USDCAD -1.2K
AUDCAD 452
GBPNZD 292
EURCAD 2K
GBPUSD -3.5K
GBPJPY 435
EURNZD -1.4K
NZDUSD -1.3K
GBPCAD -32
NZDJPY -924
NZDCHF -17
USDCHF -823
EURGBP -684
EURCHF 902
EURJPY 2.6K
CADJPY 428
EURAUD -913
CADCHF -478
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +340.23 USD
Peor transacción: -108 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +216.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -545.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValutradesSeychelles-Real-HK" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.29 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.02 12:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.42% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.02 12:06
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Valu2
30 USD al mes
80%
0
0
USD
3.5K
USD
231
97%
3 945
40%
28%
1.08
0.94
USD
63%
1:500
Copiar

