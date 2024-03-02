SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Valu2
Liji Chen

Valu2

Liji Chen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
232 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 79%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 946
Gewinntrades:
1 613 (40.87%)
Verlusttrades:
2 333 (59.12%)
Bester Trade:
340.23 USD
Schlechtester Trade:
-108.25 USD
Bruttoprofit:
48 214.13 USD (543 697 pips)
Bruttoverlust:
-44 497.72 USD (477 105 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (216.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 019.67 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
28.24%
Max deposit load:
6.62%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
1.02
Long-Positionen:
2 148 (54.43%)
Short-Positionen:
1 798 (45.57%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
32 (-545.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-623.80 USD (22)
Wachstum pro Monat :
-3.32%
Jahresprognose:
-40.31%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
314.03 USD
Maximaler:
3 659.89 USD (33.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.02% (3 659.89 USD)
Kapital:
6.29% (225.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 3844
XAUUSD 15
GBPAUD 8
AUDUSD 7
GBPCHF 6
CHFJPY 5
EURUSD 5
AUDJPY 4
NZDCAD 4
USDCAD 4
AUDCAD 4
GBPNZD 4
EURCAD 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
EURNZD 3
NZDUSD 3
GBPCAD 2
NZDJPY 2
NZDCHF 2
USDCHF 2
EURGBP 2
EURCHF 2
EURJPY 2
CADJPY 2
EURAUD 2
CADCHF 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 4K
XAUUSD 21
GBPAUD -23
AUDUSD -17
GBPCHF -86
CHFJPY 24
EURUSD -69
AUDJPY -25
NZDCAD 30
USDCAD -32
AUDCAD 13
GBPNZD 5
EURCAD 54
GBPUSD -80
GBPJPY 11
EURNZD -33
NZDUSD -26
GBPCAD -1
NZDJPY -24
NZDCHF -3
USDCHF -40
EURGBP -40
EURCHF 44
EURJPY 43
CADJPY -2
EURAUD -11
CADCHF -26
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 73K
XAUUSD 1.2K
GBPAUD -62
AUDUSD -914
GBPCHF -2.4K
CHFJPY 1.9K
EURUSD -2.5K
AUDJPY -942
NZDCAD 1.6K
USDCAD -1.2K
AUDCAD 452
GBPNZD 292
EURCAD 2K
GBPUSD -3.5K
GBPJPY 435
EURNZD -1.4K
NZDUSD -1.3K
GBPCAD -32
NZDJPY -924
NZDCHF -17
USDCHF -823
EURGBP -684
EURCHF 902
EURJPY 2.6K
CADJPY 428
EURAUD -913
CADCHF -478
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +340.23 USD
Schlechtester Trade: -108 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +216.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -545.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValutradesSeychelles-Real-HK" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.29 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.02 12:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.42% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.02 12:06
A large drawdown may occur on the account again
