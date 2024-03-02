SinyallerBölümler
Liji Chen

Valu2

Liji Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
219 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 86%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 730
Kârla kapanan işlemler:
1 522 (40.80%)
Zararla kapanan işlemler:
2 208 (59.20%)
En iyi işlem:
340.23 USD
En kötü işlem:
-108.25 USD
Brüt kâr:
46 399.56 USD (492 466 pips)
Brüt zarar:
-42 563.48 USD (424 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (216.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 019.67 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
22.23%
Maks. mevduat yükü:
6.62%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
2 026 (54.32%)
Satış işlemleri:
1 704 (45.68%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
30.49 USD
Ortalama zarar:
-19.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-545.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-623.80 USD (22)
Aylık büyüme:
-2.52%
Yıllık tahmin:
-30.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
314.03 USD
Maksimum:
3 659.89 USD (33.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.02% (3 659.89 USD)
Varlığa göre:
1.84% (70.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 3730
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 3.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 69K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +340.23 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +216.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -545.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Real-HK" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.29 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.02 12:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.42% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.02 12:06
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.