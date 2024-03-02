SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Valu2
Liji Chen

Valu2

Liji Chen
0 avis
Fiabilité
219 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 86%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 730
Bénéfice trades:
1 522 (40.80%)
Perte trades:
2 208 (59.20%)
Meilleure transaction:
340.23 USD
Pire transaction:
-108.25 USD
Bénéfice brut:
46 399.56 USD (492 466 pips)
Perte brute:
-42 563.48 USD (424 143 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (216.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 019.67 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
22.23%
Charge de dépôt maximale:
6.62%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.05
Longs trades:
2 026 (54.32%)
Courts trades:
1 704 (45.68%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
1.03 USD
Bénéfice moyen:
30.49 USD
Perte moyenne:
-19.28 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-545.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-623.80 USD (22)
Croissance mensuelle:
-2.52%
Prévision annuelle:
-30.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
314.03 USD
Maximal:
3 659.89 USD (33.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.02% (3 659.89 USD)
Par fonds propres:
1.84% (70.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 3730
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 3.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 69K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +340.23 USD
Pire transaction: -108 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +216.96 USD
Perte consécutive maximale: -545.65 USD

2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.29 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.02 12:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.42% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.02 12:06
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Valu2
30 USD par mois
86%
0
0
USD
3.6K
USD
219
100%
3 730
40%
22%
1.09
1.03
USD
63%
1:500
Copier

