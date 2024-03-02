SinaisSeções
Liji Chen

Valu2

0 comentários
Confiabilidade
231 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2021 80%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 945
Negociações com lucro:
1 613 (40.88%)
Negociações com perda:
2 332 (59.11%)
Melhor negociação:
340.23 USD
Pior negociação:
-108.25 USD
Lucro bruto:
48 214.13 USD (543 697 pips)
Perda bruta:
-44 495.77 USD (477 076 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (216.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 019.67 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
28.24%
Depósito máximo carregado:
6.62%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.02
Negociações longas:
2 148 (54.45%)
Negociações curtas:
1 797 (45.55%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
29.89 USD
Perda média:
-19.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
32 (-545.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-623.80 USD (22)
Crescimento mensal:
-4.33%
Previsão anual:
-52.59%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
314.03 USD
Máximo:
3 659.89 USD (33.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.02% (3 659.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.29% (225.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 3844
XAUUSD 15
AUDUSD 7
GBPAUD 7
GBPCHF 6
CHFJPY 5
EURUSD 5
AUDJPY 4
NZDCAD 4
USDCAD 4
AUDCAD 4
GBPNZD 4
EURCAD 4
GBPUSD 4
GBPJPY 3
EURNZD 3
NZDUSD 3
GBPCAD 2
NZDJPY 2
NZDCHF 2
USDCHF 2
EURGBP 2
EURCHF 2
EURJPY 2
CADJPY 2
EURAUD 2
CADCHF 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 4K
XAUUSD 21
AUDUSD -17
GBPAUD -21
GBPCHF -86
CHFJPY 24
EURUSD -69
AUDJPY -25
NZDCAD 30
USDCAD -32
AUDCAD 13
GBPNZD 5
EURCAD 54
GBPUSD -80
GBPJPY 11
EURNZD -33
NZDUSD -26
GBPCAD -1
NZDJPY -24
NZDCHF -3
USDCHF -40
EURGBP -40
EURCHF 44
EURJPY 43
CADJPY -2
EURAUD -11
CADCHF -26
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 73K
XAUUSD 1.2K
AUDUSD -914
GBPAUD -91
GBPCHF -2.4K
CHFJPY 1.9K
EURUSD -2.5K
AUDJPY -942
NZDCAD 1.6K
USDCAD -1.2K
AUDCAD 452
GBPNZD 292
EURCAD 2K
GBPUSD -3.5K
GBPJPY 435
EURNZD -1.4K
NZDUSD -1.3K
GBPCAD -32
NZDJPY -924
NZDCHF -17
USDCHF -823
EURGBP -684
EURCHF 902
EURJPY 2.6K
CADJPY 428
EURAUD -913
CADCHF -478
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +340.23 USD
Pior negociação: -108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +216.96 USD
Máxima perda consecutiva: -545.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValutradesSeychelles-Real-HK" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.29 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.02 12:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.42% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.02 12:06
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Valu2
30 USD por mês
80%
0
0
USD
3.5K
USD
231
97%
3 945
40%
28%
1.08
0.94
USD
63%
1:500
Copiar

