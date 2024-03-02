- Crescimento
Negociações:
3 945
Negociações com lucro:
1 613 (40.88%)
Negociações com perda:
2 332 (59.11%)
Melhor negociação:
340.23 USD
Pior negociação:
-108.25 USD
Lucro bruto:
48 214.13 USD (543 697 pips)
Perda bruta:
-44 495.77 USD (477 076 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (216.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 019.67 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
28.24%
Depósito máximo carregado:
6.62%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.02
Negociações longas:
2 148 (54.45%)
Negociações curtas:
1 797 (45.55%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
29.89 USD
Perda média:
-19.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
32 (-545.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-623.80 USD (22)
Crescimento mensal:
-4.33%
Previsão anual:
-52.59%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
314.03 USD
Máximo:
3 659.89 USD (33.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.02% (3 659.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.29% (225.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3844
|XAUUSD
|15
|AUDUSD
|7
|GBPAUD
|7
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|5
|EURUSD
|5
|AUDJPY
|4
|NZDCAD
|4
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPNZD
|4
|EURCAD
|4
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|2
|NZDCHF
|2
|USDCHF
|2
|EURGBP
|2
|EURCHF
|2
|EURJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURAUD
|2
|CADCHF
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|4K
|XAUUSD
|21
|AUDUSD
|-17
|GBPAUD
|-21
|GBPCHF
|-86
|CHFJPY
|24
|EURUSD
|-69
|AUDJPY
|-25
|NZDCAD
|30
|USDCAD
|-32
|AUDCAD
|13
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|54
|GBPUSD
|-80
|GBPJPY
|11
|EURNZD
|-33
|NZDUSD
|-26
|GBPCAD
|-1
|NZDJPY
|-24
|NZDCHF
|-3
|USDCHF
|-40
|EURGBP
|-40
|EURCHF
|44
|EURJPY
|43
|CADJPY
|-2
|EURAUD
|-11
|CADCHF
|-26
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|73K
|XAUUSD
|1.2K
|AUDUSD
|-914
|GBPAUD
|-91
|GBPCHF
|-2.4K
|CHFJPY
|1.9K
|EURUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|-942
|NZDCAD
|1.6K
|USDCAD
|-1.2K
|AUDCAD
|452
|GBPNZD
|292
|EURCAD
|2K
|GBPUSD
|-3.5K
|GBPJPY
|435
|EURNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|-1.3K
|GBPCAD
|-32
|NZDJPY
|-924
|NZDCHF
|-17
|USDCHF
|-823
|EURGBP
|-684
|EURCHF
|902
|EURJPY
|2.6K
|CADJPY
|428
|EURAUD
|-913
|CADCHF
|-478
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +340.23 USD
Pior negociação: -108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +216.96 USD
Máxima perda consecutiva: -545.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValutradesSeychelles-Real-HK" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
