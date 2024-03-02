- 자본
- 축소
트레이드:
3 954
이익 거래:
1 619 (40.94%)
손실 거래:
2 335 (59.05%)
최고의 거래:
340.23 USD
최악의 거래:
-108.25 USD
총 수익:
48 314.73 USD (550 127 pips)
총 손실:
-44 552.39 USD (479 452 pips)
연속 최대 이익:
19 (216.96 USD)
연속 최대 이익:
1 019.67 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
29.31%
최대 입금량:
6.62%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
1.03
롱(주식매수):
2 154 (54.48%)
숏(주식차입매도):
1 800 (45.52%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.95 USD
평균 이익:
29.84 USD
평균 손실:
-19.08 USD
연속 최대 손실:
32 (-545.65 USD)
연속 최대 손실:
-623.80 USD (22)
월별 성장률:
-1.27%
연간 예측:
-15.44%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
314.03 USD
최대한의:
3 659.89 USD (33.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.02% (3 659.89 USD)
자본금별:
6.29% (225.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3844
|XAUUSD
|15
|AUDUSD
|8
|GBPAUD
|8
|GBPCHF
|6
|CHFJPY
|5
|NZDCAD
|5
|EURUSD
|5
|USDCAD
|5
|AUDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPUSD
|5
|AUDJPY
|4
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|3
|GBPJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|3
|NZDJPY
|2
|NZDCHF
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|EURJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURAUD
|2
|CADCHF
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|4K
|XAUUSD
|21
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|-23
|GBPCHF
|-86
|CHFJPY
|24
|NZDCAD
|44
|EURUSD
|-69
|USDCAD
|-53
|AUDCAD
|28
|GBPNZD
|33
|GBPUSD
|-60
|AUDJPY
|-25
|EURCAD
|54
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|11
|EURGBP
|-73
|EURNZD
|-33
|NZDUSD
|-26
|NZDJPY
|-24
|NZDCHF
|-3
|USDCHF
|-40
|EURCHF
|44
|EURJPY
|43
|CADJPY
|-2
|EURAUD
|-11
|CADCHF
|-26
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|73K
|XAUUSD
|1.2K
|AUDUSD
|173
|GBPAUD
|-62
|GBPCHF
|-2.4K
|CHFJPY
|1.9K
|NZDCAD
|2.6K
|EURUSD
|-2.5K
|USDCAD
|-2.6K
|AUDCAD
|1.5K
|GBPNZD
|2.6K
|GBPUSD
|-2.4K
|AUDJPY
|-942
|EURCAD
|2K
|GBPCAD
|-1
|GBPJPY
|435
|EURGBP
|-1.6K
|EURNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|-1.3K
|NZDJPY
|-924
|NZDCHF
|-17
|USDCHF
|-823
|EURCHF
|902
|EURJPY
|2.6K
|CADJPY
|428
|EURAUD
|-913
|CADCHF
|-478
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +340.23 USD
최악의 거래: -108 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +216.96 USD
연속 최대 손실: -545.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValutradesSeychelles-Real-HK"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
82%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
233
97%
3 954
40%
29%
1.08
0.95
USD
USD
63%
1:500