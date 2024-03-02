시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Valu2
Liji Chen

Valu2

Liji Chen
0 리뷰
안정성
233
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 82%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 954
이익 거래:
1 619 (40.94%)
손실 거래:
2 335 (59.05%)
최고의 거래:
340.23 USD
최악의 거래:
-108.25 USD
총 수익:
48 314.73 USD (550 127 pips)
총 손실:
-44 552.39 USD (479 452 pips)
연속 최대 이익:
19 (216.96 USD)
연속 최대 이익:
1 019.67 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
29.31%
최대 입금량:
6.62%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
1.03
롱(주식매수):
2 154 (54.48%)
숏(주식차입매도):
1 800 (45.52%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.95 USD
평균 이익:
29.84 USD
평균 손실:
-19.08 USD
연속 최대 손실:
32 (-545.65 USD)
연속 최대 손실:
-623.80 USD (22)
월별 성장률:
-1.27%
연간 예측:
-15.44%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
314.03 USD
최대한의:
3 659.89 USD (33.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.02% (3 659.89 USD)
자본금별:
6.29% (225.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 3844
XAUUSD 15
AUDUSD 8
GBPAUD 8
GBPCHF 6
CHFJPY 5
NZDCAD 5
EURUSD 5
USDCAD 5
AUDCAD 5
GBPNZD 5
GBPUSD 5
AUDJPY 4
EURCAD 4
GBPCAD 3
GBPJPY 3
EURGBP 3
EURNZD 3
NZDUSD 3
NZDJPY 2
NZDCHF 2
USDCHF 2
EURCHF 2
EURJPY 2
CADJPY 2
EURAUD 2
CADCHF 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 4K
XAUUSD 21
AUDUSD 3
GBPAUD -23
GBPCHF -86
CHFJPY 24
NZDCAD 44
EURUSD -69
USDCAD -53
AUDCAD 28
GBPNZD 33
GBPUSD -60
AUDJPY -25
EURCAD 54
GBPCAD 2
GBPJPY 11
EURGBP -73
EURNZD -33
NZDUSD -26
NZDJPY -24
NZDCHF -3
USDCHF -40
EURCHF 44
EURJPY 43
CADJPY -2
EURAUD -11
CADCHF -26
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 73K
XAUUSD 1.2K
AUDUSD 173
GBPAUD -62
GBPCHF -2.4K
CHFJPY 1.9K
NZDCAD 2.6K
EURUSD -2.5K
USDCAD -2.6K
AUDCAD 1.5K
GBPNZD 2.6K
GBPUSD -2.4K
AUDJPY -942
EURCAD 2K
GBPCAD -1
GBPJPY 435
EURGBP -1.6K
EURNZD -1.4K
NZDUSD -1.3K
NZDJPY -924
NZDCHF -17
USDCHF -823
EURCHF 902
EURJPY 2.6K
CADJPY 428
EURAUD -913
CADCHF -478
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +340.23 USD
최악의 거래: -108 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +216.96 USD
연속 최대 손실: -545.65 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValutradesSeychelles-Real-HK"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.09.29 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 22:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.29 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.25 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.02 12:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.42% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.02 12:06
A large drawdown may occur on the account again
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.