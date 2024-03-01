シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TRENDIN 11
Anwar Braimah

TRENDIN 11

Anwar Braimah
レビュー0件
信頼性
189週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 12%
Forex.com-Live 121
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 445
利益トレード:
884 (61.17%)
損失トレード:
561 (38.82%)
ベストトレード:
130.01 USD
最悪のトレード:
-253.32 USD
総利益:
10 833.75 USD (2 620 515 pips)
総損失:
-11 102.04 USD (1 960 320 pips)
最大連続の勝ち:
53 (776.06 USD)
最大連続利益:
948.38 USD (41)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
99.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
11 日
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
725 (50.17%)
短いトレード:
720 (49.83%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.19 USD
平均利益:
12.26 USD
平均損失:
-19.79 USD
最大連続の負け:
17 (-411.37 USD)
最大連続損失:
-953.18 USD (16)
月間成長:
-0.67%
年間予想:
-5.89%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
567.13 USD
最大の:
3 751.50 USD (60.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.34% (3 743.06 USD)
エクイティによる:
25.51% (801.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 268
EURAUD 109
NZDUSD 95
CHFJPY 85
EURCHF 81
NZDCAD 81
AUDUSD 81
AUDCHF 69
CADCHF 61
AUDCNH 48
USDCHF 47
CADJPY 43
USDCAD 42
EURCAD 29
AUDJPY 28
USDPLN 25
EURUSD 24
USDMXN 20
EURMXN 16
USDCNH 15
USDNOK 13
USDJPY 11
CADPLN 10
EURNOK 9
EURHUF 9
USDSEK 9
GBPAUD 9
USDSGD 8
CADNOK 8
GBPMXN 8
GBPNOK 7
AUDPLN 7
EURJPY 7
EURPLN 6
USDHUF 5
CHFNOK 5
EURGBP 4
NZDCHF 4
CHFPLN 4
AUDSGD 3
GBPCHF 3
USDHKD 3
GBPSEK 3
NOKSEK 3
AUDNOK 3
USDZAR 2
CHFHUF 2
AUDNZD 2
GBPDKK 2
EURHKD 2
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 1
EURSEK 1
GBPSGD 1
GBPPLN 1
GBPHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 223
EURAUD 261
NZDUSD -139
CHFJPY 69
EURCHF 71
NZDCAD -188
AUDUSD 15
AUDCHF 127
CADCHF 477
AUDCNH -153
USDCHF 89
CADJPY -157
USDCAD -70
EURCAD 147
AUDJPY -279
USDPLN -828
EURUSD 8
USDMXN -194
EURMXN 198
USDCNH -20
USDNOK 298
USDJPY -281
CADPLN -428
EURNOK 256
EURHUF 181
USDSEK -146
GBPAUD -116
USDSGD 56
CADNOK 70
GBPMXN 257
GBPNOK 209
AUDPLN -395
EURJPY -134
EURPLN -124
USDHUF -16
CHFNOK 71
EURGBP 46
NZDCHF 6
CHFPLN 21
AUDSGD -1
GBPCHF 56
USDHKD 0
GBPSEK 66
NOKSEK 5
AUDNOK 35
USDZAR 12
CHFHUF 4
AUDNZD -4
GBPDKK 22
EURHKD -12
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 6
EURSEK 25
GBPSGD 7
GBPPLN 16
GBPHKD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 16K
EURAUD 19K
NZDUSD -3K
CHFJPY -11K
EURCHF 13K
NZDCAD -3.2K
AUDUSD -849
AUDCHF 13K
CADCHF 28K
AUDCNH -41K
USDCHF 33K
CADJPY -8.3K
USDCAD -2.5K
EURCAD 18K
AUDJPY -21K
USDPLN -235K
EURUSD 7.2K
USDMXN -227K
EURMXN 388K
USDCNH -5.2K
USDNOK 302K
USDJPY -9.5K
CADPLN -178K
EURNOK 271K
EURHUF 68K
USDSEK -110K
GBPAUD -16K
USDSGD 7.7K
CADNOK 76K
GBPMXN 49K
GBPNOK 221K
AUDPLN -162K
EURJPY -11K
EURPLN -48K
USDHUF -2.4K
CHFNOK 72K
EURGBP 832
NZDCHF 502
CHFPLN 9.3K
AUDSGD 2K
GBPCHF 5.4K
USDHKD 234
GBPSEK 72K
NOKSEK 5.1K
AUDNOK 3.5K
USDZAR 21K
CHFHUF 1.5K
AUDNZD -587
GBPDKK -240
EURHKD -606
SGDHKD 80
NOKJPY 798
SGDJPY 900
EURSEK 27K
GBPSGD 905
GBPPLN 7K
GBPHKD 195
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +130.01 USD
最悪のトレード: -253 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +776.06 USD
最大連続損失: -411.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Forex.com-Live 121"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OANDA-v20 Live-1
1.67 × 18
Forex.com-Live 123
1.74 × 19
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TRENDIN 11
30 USD/月
12%
0
0
USD
530
USD
189
76%
1 445
61%
100%
0.97
-0.19
USD
34%
1:50
コピー

