- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 445
利益トレード:
884 (61.17%)
損失トレード:
561 (38.82%)
ベストトレード:
130.01 USD
最悪のトレード:
-253.32 USD
総利益:
10 833.75 USD (2 620 515 pips)
総損失:
-11 102.04 USD (1 960 320 pips)
最大連続の勝ち:
53 (776.06 USD)
最大連続利益:
948.38 USD (41)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
99.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
11 日
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
725 (50.17%)
短いトレード:
720 (49.83%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.19 USD
平均利益:
12.26 USD
平均損失:
-19.79 USD
最大連続の負け:
17 (-411.37 USD)
最大連続損失:
-953.18 USD (16)
月間成長:
-0.67%
年間予想:
-5.89%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
567.13 USD
最大の:
3 751.50 USD (60.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.34% (3 743.06 USD)
エクイティによる:
25.51% (801.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|268
|EURAUD
|109
|NZDUSD
|95
|CHFJPY
|85
|EURCHF
|81
|NZDCAD
|81
|AUDUSD
|81
|AUDCHF
|69
|CADCHF
|61
|AUDCNH
|48
|USDCHF
|47
|CADJPY
|43
|USDCAD
|42
|EURCAD
|29
|AUDJPY
|28
|USDPLN
|25
|EURUSD
|24
|USDMXN
|20
|EURMXN
|16
|USDCNH
|15
|USDNOK
|13
|USDJPY
|11
|CADPLN
|10
|EURNOK
|9
|EURHUF
|9
|USDSEK
|9
|GBPAUD
|9
|USDSGD
|8
|CADNOK
|8
|GBPMXN
|8
|GBPNOK
|7
|AUDPLN
|7
|EURJPY
|7
|EURPLN
|6
|USDHUF
|5
|CHFNOK
|5
|EURGBP
|4
|NZDCHF
|4
|CHFPLN
|4
|AUDSGD
|3
|GBPCHF
|3
|USDHKD
|3
|GBPSEK
|3
|NOKSEK
|3
|AUDNOK
|3
|USDZAR
|2
|CHFHUF
|2
|AUDNZD
|2
|GBPDKK
|2
|EURHKD
|2
|SGDHKD
|1
|NOKJPY
|1
|SGDJPY
|1
|EURSEK
|1
|GBPSGD
|1
|GBPPLN
|1
|GBPHKD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|223
|EURAUD
|261
|NZDUSD
|-139
|CHFJPY
|69
|EURCHF
|71
|NZDCAD
|-188
|AUDUSD
|15
|AUDCHF
|127
|CADCHF
|477
|AUDCNH
|-153
|USDCHF
|89
|CADJPY
|-157
|USDCAD
|-70
|EURCAD
|147
|AUDJPY
|-279
|USDPLN
|-828
|EURUSD
|8
|USDMXN
|-194
|EURMXN
|198
|USDCNH
|-20
|USDNOK
|298
|USDJPY
|-281
|CADPLN
|-428
|EURNOK
|256
|EURHUF
|181
|USDSEK
|-146
|GBPAUD
|-116
|USDSGD
|56
|CADNOK
|70
|GBPMXN
|257
|GBPNOK
|209
|AUDPLN
|-395
|EURJPY
|-134
|EURPLN
|-124
|USDHUF
|-16
|CHFNOK
|71
|EURGBP
|46
|NZDCHF
|6
|CHFPLN
|21
|AUDSGD
|-1
|GBPCHF
|56
|USDHKD
|0
|GBPSEK
|66
|NOKSEK
|5
|AUDNOK
|35
|USDZAR
|12
|CHFHUF
|4
|AUDNZD
|-4
|GBPDKK
|22
|EURHKD
|-12
|SGDHKD
|1
|NOKJPY
|1
|SGDJPY
|6
|EURSEK
|25
|GBPSGD
|7
|GBPPLN
|16
|GBPHKD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|16K
|EURAUD
|19K
|NZDUSD
|-3K
|CHFJPY
|-11K
|EURCHF
|13K
|NZDCAD
|-3.2K
|AUDUSD
|-849
|AUDCHF
|13K
|CADCHF
|28K
|AUDCNH
|-41K
|USDCHF
|33K
|CADJPY
|-8.3K
|USDCAD
|-2.5K
|EURCAD
|18K
|AUDJPY
|-21K
|USDPLN
|-235K
|EURUSD
|7.2K
|USDMXN
|-227K
|EURMXN
|388K
|USDCNH
|-5.2K
|USDNOK
|302K
|USDJPY
|-9.5K
|CADPLN
|-178K
|EURNOK
|271K
|EURHUF
|68K
|USDSEK
|-110K
|GBPAUD
|-16K
|USDSGD
|7.7K
|CADNOK
|76K
|GBPMXN
|49K
|GBPNOK
|221K
|AUDPLN
|-162K
|EURJPY
|-11K
|EURPLN
|-48K
|USDHUF
|-2.4K
|CHFNOK
|72K
|EURGBP
|832
|NZDCHF
|502
|CHFPLN
|9.3K
|AUDSGD
|2K
|GBPCHF
|5.4K
|USDHKD
|234
|GBPSEK
|72K
|NOKSEK
|5.1K
|AUDNOK
|3.5K
|USDZAR
|21K
|CHFHUF
|1.5K
|AUDNZD
|-587
|GBPDKK
|-240
|EURHKD
|-606
|SGDHKD
|80
|NOKJPY
|798
|SGDJPY
|900
|EURSEK
|27K
|GBPSGD
|905
|GBPPLN
|7K
|GBPHKD
|195
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +130.01 USD
最悪のトレード: -253 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +776.06 USD
最大連続損失: -411.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Forex.com-Live 121"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OANDA-v20 Live-1
|1.67 × 18
|
Forex.com-Live 123
|1.74 × 19
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
12%
0
0
USD
USD
530
USD
USD
189
76%
1 445
61%
100%
0.97
-0.19
USD
USD
34%
1:50