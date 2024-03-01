- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 445
Negociações com lucro:
884 (61.17%)
Negociações com perda:
561 (38.82%)
Melhor negociação:
130.01 USD
Pior negociação:
-253.32 USD
Lucro bruto:
10 833.75 USD (2 620 515 pips)
Perda bruta:
-11 102.04 USD (1 960 320 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (776.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
948.38 USD (41)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
99.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
11 dias
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
725 (50.17%)
Negociações curtas:
720 (49.83%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.19 USD
Lucro médio:
12.26 USD
Perda média:
-19.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-411.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-953.18 USD (16)
Crescimento mensal:
-0.48%
Previsão anual:
-5.89%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
567.13 USD
Máximo:
3 751.50 USD (60.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.34% (3 743.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.51% (801.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|268
|EURAUD
|109
|NZDUSD
|95
|CHFJPY
|85
|EURCHF
|81
|NZDCAD
|81
|AUDUSD
|81
|AUDCHF
|69
|CADCHF
|61
|AUDCNH
|48
|USDCHF
|47
|CADJPY
|43
|USDCAD
|42
|EURCAD
|29
|AUDJPY
|28
|USDPLN
|25
|EURUSD
|24
|USDMXN
|20
|EURMXN
|16
|USDCNH
|15
|USDNOK
|13
|USDJPY
|11
|CADPLN
|10
|EURNOK
|9
|EURHUF
|9
|USDSEK
|9
|GBPAUD
|9
|USDSGD
|8
|CADNOK
|8
|GBPMXN
|8
|GBPNOK
|7
|AUDPLN
|7
|EURJPY
|7
|EURPLN
|6
|USDHUF
|5
|CHFNOK
|5
|EURGBP
|4
|NZDCHF
|4
|CHFPLN
|4
|AUDSGD
|3
|GBPCHF
|3
|USDHKD
|3
|GBPSEK
|3
|NOKSEK
|3
|AUDNOK
|3
|USDZAR
|2
|CHFHUF
|2
|AUDNZD
|2
|GBPDKK
|2
|EURHKD
|2
|SGDHKD
|1
|NOKJPY
|1
|SGDJPY
|1
|EURSEK
|1
|GBPSGD
|1
|GBPPLN
|1
|GBPHKD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|223
|EURAUD
|261
|NZDUSD
|-139
|CHFJPY
|69
|EURCHF
|71
|NZDCAD
|-188
|AUDUSD
|15
|AUDCHF
|127
|CADCHF
|477
|AUDCNH
|-153
|USDCHF
|89
|CADJPY
|-157
|USDCAD
|-70
|EURCAD
|147
|AUDJPY
|-279
|USDPLN
|-828
|EURUSD
|8
|USDMXN
|-194
|EURMXN
|198
|USDCNH
|-20
|USDNOK
|298
|USDJPY
|-281
|CADPLN
|-428
|EURNOK
|256
|EURHUF
|181
|USDSEK
|-146
|GBPAUD
|-116
|USDSGD
|56
|CADNOK
|70
|GBPMXN
|257
|GBPNOK
|209
|AUDPLN
|-395
|EURJPY
|-134
|EURPLN
|-124
|USDHUF
|-16
|CHFNOK
|71
|EURGBP
|46
|NZDCHF
|6
|CHFPLN
|21
|AUDSGD
|-1
|GBPCHF
|56
|USDHKD
|0
|GBPSEK
|66
|NOKSEK
|5
|AUDNOK
|35
|USDZAR
|12
|CHFHUF
|4
|AUDNZD
|-4
|GBPDKK
|22
|EURHKD
|-12
|SGDHKD
|1
|NOKJPY
|1
|SGDJPY
|6
|EURSEK
|25
|GBPSGD
|7
|GBPPLN
|16
|GBPHKD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|16K
|EURAUD
|19K
|NZDUSD
|-3K
|CHFJPY
|-11K
|EURCHF
|13K
|NZDCAD
|-3.2K
|AUDUSD
|-849
|AUDCHF
|13K
|CADCHF
|28K
|AUDCNH
|-41K
|USDCHF
|33K
|CADJPY
|-8.3K
|USDCAD
|-2.5K
|EURCAD
|18K
|AUDJPY
|-21K
|USDPLN
|-235K
|EURUSD
|7.2K
|USDMXN
|-227K
|EURMXN
|388K
|USDCNH
|-5.2K
|USDNOK
|302K
|USDJPY
|-9.5K
|CADPLN
|-178K
|EURNOK
|271K
|EURHUF
|68K
|USDSEK
|-110K
|GBPAUD
|-16K
|USDSGD
|7.7K
|CADNOK
|76K
|GBPMXN
|49K
|GBPNOK
|221K
|AUDPLN
|-162K
|EURJPY
|-11K
|EURPLN
|-48K
|USDHUF
|-2.4K
|CHFNOK
|72K
|EURGBP
|832
|NZDCHF
|502
|CHFPLN
|9.3K
|AUDSGD
|2K
|GBPCHF
|5.4K
|USDHKD
|234
|GBPSEK
|72K
|NOKSEK
|5.1K
|AUDNOK
|3.5K
|USDZAR
|21K
|CHFHUF
|1.5K
|AUDNZD
|-587
|GBPDKK
|-240
|EURHKD
|-606
|SGDHKD
|80
|NOKJPY
|798
|SGDJPY
|900
|EURSEK
|27K
|GBPSGD
|905
|GBPPLN
|7K
|GBPHKD
|195
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +130.01 USD
Pior negociação: -253 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +776.06 USD
Máxima perda consecutiva: -411.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Forex.com-Live 121" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OANDA-v20 Live-1
|1.67 × 18
|
Forex.com-Live 123
|1.74 × 19
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
530
USD
USD
189
76%
1 445
61%
100%
0.97
-0.19
USD
USD
34%
1:50