Anwar Braimah

TRENDIN 11

Anwar Braimah
0 comentários
Confiabilidade
189 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 12%
Forex.com-Live 121
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 445
Negociações com lucro:
884 (61.17%)
Negociações com perda:
561 (38.82%)
Melhor negociação:
130.01 USD
Pior negociação:
-253.32 USD
Lucro bruto:
10 833.75 USD (2 620 515 pips)
Perda bruta:
-11 102.04 USD (1 960 320 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (776.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
948.38 USD (41)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
99.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
11 dias
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
725 (50.17%)
Negociações curtas:
720 (49.83%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.19 USD
Lucro médio:
12.26 USD
Perda média:
-19.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-411.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-953.18 USD (16)
Crescimento mensal:
-0.48%
Previsão anual:
-5.89%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
567.13 USD
Máximo:
3 751.50 USD (60.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.34% (3 743.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.51% (801.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 268
EURAUD 109
NZDUSD 95
CHFJPY 85
EURCHF 81
NZDCAD 81
AUDUSD 81
AUDCHF 69
CADCHF 61
AUDCNH 48
USDCHF 47
CADJPY 43
USDCAD 42
EURCAD 29
AUDJPY 28
USDPLN 25
EURUSD 24
USDMXN 20
EURMXN 16
USDCNH 15
USDNOK 13
USDJPY 11
CADPLN 10
EURNOK 9
EURHUF 9
USDSEK 9
GBPAUD 9
USDSGD 8
CADNOK 8
GBPMXN 8
GBPNOK 7
AUDPLN 7
EURJPY 7
EURPLN 6
USDHUF 5
CHFNOK 5
EURGBP 4
NZDCHF 4
CHFPLN 4
AUDSGD 3
GBPCHF 3
USDHKD 3
GBPSEK 3
NOKSEK 3
AUDNOK 3
USDZAR 2
CHFHUF 2
AUDNZD 2
GBPDKK 2
EURHKD 2
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 1
EURSEK 1
GBPSGD 1
GBPPLN 1
GBPHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 223
EURAUD 261
NZDUSD -139
CHFJPY 69
EURCHF 71
NZDCAD -188
AUDUSD 15
AUDCHF 127
CADCHF 477
AUDCNH -153
USDCHF 89
CADJPY -157
USDCAD -70
EURCAD 147
AUDJPY -279
USDPLN -828
EURUSD 8
USDMXN -194
EURMXN 198
USDCNH -20
USDNOK 298
USDJPY -281
CADPLN -428
EURNOK 256
EURHUF 181
USDSEK -146
GBPAUD -116
USDSGD 56
CADNOK 70
GBPMXN 257
GBPNOK 209
AUDPLN -395
EURJPY -134
EURPLN -124
USDHUF -16
CHFNOK 71
EURGBP 46
NZDCHF 6
CHFPLN 21
AUDSGD -1
GBPCHF 56
USDHKD 0
GBPSEK 66
NOKSEK 5
AUDNOK 35
USDZAR 12
CHFHUF 4
AUDNZD -4
GBPDKK 22
EURHKD -12
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 6
EURSEK 25
GBPSGD 7
GBPPLN 16
GBPHKD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 16K
EURAUD 19K
NZDUSD -3K
CHFJPY -11K
EURCHF 13K
NZDCAD -3.2K
AUDUSD -849
AUDCHF 13K
CADCHF 28K
AUDCNH -41K
USDCHF 33K
CADJPY -8.3K
USDCAD -2.5K
EURCAD 18K
AUDJPY -21K
USDPLN -235K
EURUSD 7.2K
USDMXN -227K
EURMXN 388K
USDCNH -5.2K
USDNOK 302K
USDJPY -9.5K
CADPLN -178K
EURNOK 271K
EURHUF 68K
USDSEK -110K
GBPAUD -16K
USDSGD 7.7K
CADNOK 76K
GBPMXN 49K
GBPNOK 221K
AUDPLN -162K
EURJPY -11K
EURPLN -48K
USDHUF -2.4K
CHFNOK 72K
EURGBP 832
NZDCHF 502
CHFPLN 9.3K
AUDSGD 2K
GBPCHF 5.4K
USDHKD 234
GBPSEK 72K
NOKSEK 5.1K
AUDNOK 3.5K
USDZAR 21K
CHFHUF 1.5K
AUDNZD -587
GBPDKK -240
EURHKD -606
SGDHKD 80
NOKJPY 798
SGDJPY 900
EURSEK 27K
GBPSGD 905
GBPPLN 7K
GBPHKD 195
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +130.01 USD
Pior negociação: -253 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +776.06 USD
Máxima perda consecutiva: -411.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Forex.com-Live 121" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OANDA-v20 Live-1
1.67 × 18
Forex.com-Live 123
1.74 × 19
