Anwar Braimah

TRENDIN 11

Anwar Braimah
0 avis
Fiabilité
176 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 12%
Forex.com-Live 121
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 354
Bénéfice trades:
828 (61.15%)
Perte trades:
526 (38.85%)
Meilleure transaction:
130.01 USD
Pire transaction:
-253.32 USD
Bénéfice brut:
10 583.23 USD (2 599 312 pips)
Perte brute:
-10 869.88 USD (1 935 794 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (776.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
948.38 USD (41)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
99.53%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
12 jours
Facteur de récupération:
-0.08
Longs trades:
680 (50.22%)
Courts trades:
674 (49.78%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.21 USD
Bénéfice moyen:
12.78 USD
Perte moyenne:
-20.67 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-411.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-953.18 USD (16)
Croissance mensuelle:
0.01%
Prévision annuelle:
-0.21%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
567.13 USD
Maximal:
3 751.50 USD (60.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.34% (3 743.06 USD)
Par fonds propres:
25.51% (801.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 237
EURAUD 100
NZDUSD 87
EURCHF 81
NZDCAD 79
AUDUSD 77
CHFJPY 77
AUDCHF 57
CADCHF 53
AUDCNH 48
USDCHF 47
CADJPY 43
USDCAD 42
AUDJPY 28
USDPLN 25
EURUSD 24
EURCAD 23
USDMXN 20
EURMXN 16
USDCNH 15
USDNOK 13
USDJPY 11
EURNOK 9
EURHUF 9
USDSEK 9
GBPAUD 9
CADPLN 9
USDSGD 8
GBPMXN 8
CADNOK 7
GBPNOK 7
AUDPLN 7
EURJPY 7
EURPLN 6
USDHUF 5
EURGBP 4
CHFNOK 4
NZDCHF 4
CHFPLN 4
AUDSGD 3
GBPCHF 3
USDHKD 3
GBPSEK 3
NOKSEK 3
AUDNOK 3
USDZAR 2
CHFHUF 2
AUDNZD 2
GBPDKK 2
EURHKD 2
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 1
EURSEK 1
GBPSGD 1
GBPPLN 1
GBPHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 223
EURAUD 259
NZDUSD -134
EURCHF 71
NZDCAD -180
AUDUSD 20
CHFJPY 55
AUDCHF 132
CADCHF 489
AUDCNH -153
USDCHF 89
CADJPY -157
USDCAD -70
AUDJPY -279
USDPLN -828
EURUSD 8
EURCAD 105
USDMXN -194
EURMXN 198
USDCNH -20
USDNOK 298
USDJPY -281
EURNOK 256
EURHUF 181
USDSEK -146
GBPAUD -116
CADPLN -427
USDSGD 56
GBPMXN 257
CADNOK 72
GBPNOK 209
AUDPLN -395
EURJPY -134
EURPLN -124
USDHUF -16
EURGBP 46
CHFNOK 75
NZDCHF 6
CHFPLN 21
AUDSGD -1
GBPCHF 56
USDHKD 0
GBPSEK 66
NOKSEK 5
AUDNOK 35
USDZAR 12
CHFHUF 4
AUDNZD -4
GBPDKK 22
EURHKD -12
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 6
EURSEK 25
GBPSGD 7
GBPPLN 16
GBPHKD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 16K
EURAUD 18K
NZDUSD -2.9K
EURCHF 13K
NZDCAD -2.2K
AUDUSD -534
CHFJPY -12K
AUDCHF 13K
CADCHF 29K
AUDCNH -41K
USDCHF 33K
CADJPY -8.3K
USDCAD -2.5K
AUDJPY -21K
USDPLN -235K
EURUSD 7.2K
EURCAD 15K
USDMXN -227K
EURMXN 388K
USDCNH -5.2K
USDNOK 302K
USDJPY -9.5K
EURNOK 271K
EURHUF 68K
USDSEK -110K
GBPAUD -16K
CADPLN -177K
USDSGD 7.7K
GBPMXN 49K
CADNOK 78K
GBPNOK 221K
AUDPLN -162K
EURJPY -11K
EURPLN -48K
USDHUF -2.4K
EURGBP 832
CHFNOK 76K
NZDCHF 502
CHFPLN 9.3K
AUDSGD 2K
GBPCHF 5.4K
USDHKD 234
GBPSEK 72K
NOKSEK 5.1K
AUDNOK 3.5K
USDZAR 21K
CHFHUF 1.5K
AUDNZD -587
GBPDKK -240
EURHKD -606
SGDHKD 80
NOKJPY 798
SGDJPY 900
EURSEK 27K
GBPSGD 905
GBPPLN 7K
GBPHKD 195
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.01 USD
Pire transaction: -253 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +776.06 USD
Perte consécutive maximale: -411.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 121" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-v20 Live-1
1.67 × 18
Forex.com-Live 123
1.74 × 19
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.