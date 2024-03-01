SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TRENDIN 11
Anwar Braimah

TRENDIN 11

Anwar Braimah
0 inceleme
Güvenilirlik
176 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 12%
Forex.com-Live 121
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 356
Kârla kapanan işlemler:
829 (61.13%)
Zararla kapanan işlemler:
527 (38.86%)
En iyi işlem:
130.01 USD
En kötü işlem:
-253.32 USD
Brüt kâr:
10 584.19 USD (2 599 378 pips)
Brüt zarar:
-10 872.04 USD (1 936 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (776.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
948.38 USD (41)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
99.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
682 (50.29%)
Satış işlemleri:
674 (49.71%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.21 USD
Ortalama kâr:
12.77 USD
Ortalama zarar:
-20.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-411.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-953.18 USD (16)
Aylık büyüme:
-0.18%
Yıllık tahmin:
-0.09%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
567.13 USD
Maksimum:
3 751.50 USD (60.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.34% (3 743.06 USD)
Varlığa göre:
25.51% (801.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 238
EURAUD 100
NZDUSD 87
EURCHF 81
NZDCAD 80
AUDUSD 77
CHFJPY 77
AUDCHF 57
CADCHF 53
AUDCNH 48
USDCHF 47
CADJPY 43
USDCAD 42
AUDJPY 28
USDPLN 25
EURUSD 24
EURCAD 23
USDMXN 20
EURMXN 16
USDCNH 15
USDNOK 13
USDJPY 11
EURNOK 9
EURHUF 9
USDSEK 9
GBPAUD 9
CADPLN 9
USDSGD 8
GBPMXN 8
CADNOK 7
GBPNOK 7
AUDPLN 7
EURJPY 7
EURPLN 6
USDHUF 5
EURGBP 4
CHFNOK 4
NZDCHF 4
CHFPLN 4
AUDSGD 3
GBPCHF 3
USDHKD 3
GBPSEK 3
NOKSEK 3
AUDNOK 3
USDZAR 2
CHFHUF 2
AUDNZD 2
GBPDKK 2
EURHKD 2
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 1
EURSEK 1
GBPSGD 1
GBPPLN 1
GBPHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 224
EURAUD 259
NZDUSD -134
EURCHF 71
NZDCAD -183
AUDUSD 20
CHFJPY 55
AUDCHF 132
CADCHF 489
AUDCNH -153
USDCHF 89
CADJPY -157
USDCAD -70
AUDJPY -279
USDPLN -828
EURUSD 8
EURCAD 105
USDMXN -194
EURMXN 198
USDCNH -20
USDNOK 298
USDJPY -281
EURNOK 256
EURHUF 181
USDSEK -146
GBPAUD -116
CADPLN -427
USDSGD 56
GBPMXN 257
CADNOK 72
GBPNOK 209
AUDPLN -395
EURJPY -134
EURPLN -124
USDHUF -16
EURGBP 46
CHFNOK 75
NZDCHF 6
CHFPLN 21
AUDSGD -1
GBPCHF 56
USDHKD 0
GBPSEK 66
NOKSEK 5
AUDNOK 35
USDZAR 12
CHFHUF 4
AUDNZD -4
GBPDKK 22
EURHKD -12
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 6
EURSEK 25
GBPSGD 7
GBPPLN 16
GBPHKD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 16K
EURAUD 18K
NZDUSD -2.9K
EURCHF 13K
NZDCAD -2.5K
AUDUSD -534
CHFJPY -12K
AUDCHF 13K
CADCHF 29K
AUDCNH -41K
USDCHF 33K
CADJPY -8.3K
USDCAD -2.5K
AUDJPY -21K
USDPLN -235K
EURUSD 7.2K
EURCAD 15K
USDMXN -227K
EURMXN 388K
USDCNH -5.2K
USDNOK 302K
USDJPY -9.5K
EURNOK 271K
EURHUF 68K
USDSEK -110K
GBPAUD -16K
CADPLN -177K
USDSGD 7.7K
GBPMXN 49K
CADNOK 78K
GBPNOK 221K
AUDPLN -162K
EURJPY -11K
EURPLN -48K
USDHUF -2.4K
EURGBP 832
CHFNOK 76K
NZDCHF 502
CHFPLN 9.3K
AUDSGD 2K
GBPCHF 5.4K
USDHKD 234
GBPSEK 72K
NOKSEK 5.1K
AUDNOK 3.5K
USDZAR 21K
CHFHUF 1.5K
AUDNZD -587
GBPDKK -240
EURHKD -606
SGDHKD 80
NOKJPY 798
SGDJPY 900
EURSEK 27K
GBPSGD 905
GBPPLN 7K
GBPHKD 195
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +130.01 USD
En kötü işlem: -253 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +776.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -411.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 121" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-v20 Live-1
1.67 × 18
Forex.com-Live 123
1.74 × 19
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 13:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 13:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.03 02:06
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.28 21:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 20:44
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.03.04 11:59
No swaps are charged on the signal account
2025.02.14 11:33
No swaps are charged
2025.02.14 11:33
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TRENDIN 11
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
548
USD
176
75%
1 356
61%
100%
0.97
-0.21
USD
34%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.