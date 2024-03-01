SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / TRENDIN 11
Anwar Braimah

TRENDIN 11

Anwar Braimah
0 reviews
Reliability
189 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2022 12%
Forex.com-Live 121
1:50
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 442
Profit Trades:
884 (61.30%)
Loss Trades:
558 (38.70%)
Best trade:
130.01 USD
Worst trade:
-253.32 USD
Gross Profit:
10 833.75 USD (2 620 515 pips)
Gross Loss:
-11 087.61 USD (1 958 022 pips)
Maximum consecutive wins:
53 (776.06 USD)
Maximal consecutive profit:
948.38 USD (41)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
99.53%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
12
Avg holding time:
11 days
Recovery Factor:
-0.07
Long Trades:
724 (50.21%)
Short Trades:
718 (49.79%)
Profit Factor:
0.98
Expected Payoff:
-0.18 USD
Average Profit:
12.26 USD
Average Loss:
-19.87 USD
Maximum consecutive losses:
17 (-411.37 USD)
Maximal consecutive loss:
-953.18 USD (16)
Monthly growth:
-0.21%
Annual Forecast:
-2.54%
Algo trading:
76%
Drawdown by balance:
Absolute:
567.13 USD
Maximal:
3 751.50 USD (60.70%)
Relative drawdown:
By Balance:
34.34% (3 743.06 USD)
By Equity:
25.51% (801.60 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 267
EURAUD 108
NZDUSD 95
CHFJPY 85
EURCHF 81
NZDCAD 81
AUDUSD 81
AUDCHF 69
CADCHF 61
AUDCNH 48
USDCHF 47
CADJPY 43
USDCAD 42
EURCAD 29
AUDJPY 28
USDPLN 25
EURUSD 24
USDMXN 20
EURMXN 16
USDCNH 15
USDNOK 13
USDJPY 11
EURNOK 9
EURHUF 9
USDSEK 9
GBPAUD 9
CADPLN 9
USDSGD 8
CADNOK 8
GBPMXN 8
GBPNOK 7
AUDPLN 7
EURJPY 7
EURPLN 6
USDHUF 5
CHFNOK 5
EURGBP 4
NZDCHF 4
CHFPLN 4
AUDSGD 3
GBPCHF 3
USDHKD 3
GBPSEK 3
NOKSEK 3
AUDNOK 3
USDZAR 2
CHFHUF 2
AUDNZD 2
GBPDKK 2
EURHKD 2
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 1
EURSEK 1
GBPSGD 1
GBPPLN 1
GBPHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 228
EURAUD 270
NZDUSD -139
CHFJPY 69
EURCHF 71
NZDCAD -188
AUDUSD 15
AUDCHF 127
CADCHF 477
AUDCNH -153
USDCHF 89
CADJPY -157
USDCAD -70
EURCAD 147
AUDJPY -279
USDPLN -828
EURUSD 8
USDMXN -194
EURMXN 198
USDCNH -20
USDNOK 298
USDJPY -281
EURNOK 256
EURHUF 181
USDSEK -146
GBPAUD -116
CADPLN -427
USDSGD 56
CADNOK 70
GBPMXN 257
GBPNOK 209
AUDPLN -395
EURJPY -134
EURPLN -124
USDHUF -16
CHFNOK 71
EURGBP 46
NZDCHF 6
CHFPLN 21
AUDSGD -1
GBPCHF 56
USDHKD 0
GBPSEK 66
NOKSEK 5
AUDNOK 35
USDZAR 12
CHFHUF 4
AUDNZD -4
GBPDKK 22
EURHKD -12
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 6
EURSEK 25
GBPSGD 7
GBPPLN 16
GBPHKD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 17K
EURAUD 20K
NZDUSD -3K
CHFJPY -11K
EURCHF 13K
NZDCAD -3.2K
AUDUSD -849
AUDCHF 13K
CADCHF 28K
AUDCNH -41K
USDCHF 33K
CADJPY -8.3K
USDCAD -2.5K
EURCAD 18K
AUDJPY -21K
USDPLN -235K
EURUSD 7.2K
USDMXN -227K
EURMXN 388K
USDCNH -5.2K
USDNOK 302K
USDJPY -9.5K
EURNOK 271K
EURHUF 68K
USDSEK -110K
GBPAUD -16K
CADPLN -177K
USDSGD 7.7K
CADNOK 76K
GBPMXN 49K
GBPNOK 221K
AUDPLN -162K
EURJPY -11K
EURPLN -48K
USDHUF -2.4K
CHFNOK 72K
EURGBP 832
NZDCHF 502
CHFPLN 9.3K
AUDSGD 2K
GBPCHF 5.4K
USDHKD 234
GBPSEK 72K
NOKSEK 5.1K
AUDNOK 3.5K
USDZAR 21K
CHFHUF 1.5K
AUDNZD -587
GBPDKK -240
EURHKD -606
SGDHKD 80
NOKJPY 798
SGDJPY 900
EURSEK 27K
GBPSGD 905
GBPPLN 7K
GBPHKD 195
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +130.01 USD
Worst trade: -253 USD
Maximum consecutive wins: 41
Maximum consecutive losses: 16
Maximal consecutive profit: +776.06 USD
Maximal consecutive loss: -411.37 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Forex.com-Live 121" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

OANDA-v20 Live-1
1.67 × 18
Forex.com-Live 123
1.74 × 19
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.11.27 06:39
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.07 18:59
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.28 15:06
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.14 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.03 22:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 13:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
TRENDIN 11
30 USD per month
12%
0
0
USD
545
USD
189
76%
1 442
61%
100%
0.97
-0.18
USD
34%
1:50
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.