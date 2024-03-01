- Crescita
Trade:
1 356
Profit Trade:
829 (61.13%)
Loss Trade:
527 (38.86%)
Best Trade:
130.01 USD
Worst Trade:
-253.32 USD
Profitto lordo:
10 584.19 USD (2 599 378 pips)
Perdita lorda:
-10 872.04 USD (1 936 094 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (776.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
948.38 USD (41)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
99.53%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
682 (50.29%)
Short Trade:
674 (49.71%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.21 USD
Profitto medio:
12.77 USD
Perdita media:
-20.63 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-411.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-953.18 USD (16)
Crescita mensile:
-0.15%
Previsione annuale:
-0.09%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
567.13 USD
Massimale:
3 751.50 USD (60.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.34% (3 743.06 USD)
Per equità:
25.51% (801.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|238
|EURAUD
|100
|NZDUSD
|87
|EURCHF
|81
|NZDCAD
|80
|AUDUSD
|77
|CHFJPY
|77
|AUDCHF
|57
|CADCHF
|53
|AUDCNH
|48
|USDCHF
|47
|CADJPY
|43
|USDCAD
|42
|AUDJPY
|28
|USDPLN
|25
|EURUSD
|24
|EURCAD
|23
|USDMXN
|20
|EURMXN
|16
|USDCNH
|15
|USDNOK
|13
|USDJPY
|11
|EURNOK
|9
|EURHUF
|9
|USDSEK
|9
|GBPAUD
|9
|CADPLN
|9
|USDSGD
|8
|GBPMXN
|8
|CADNOK
|7
|GBPNOK
|7
|AUDPLN
|7
|EURJPY
|7
|EURPLN
|6
|USDHUF
|5
|EURGBP
|4
|CHFNOK
|4
|NZDCHF
|4
|CHFPLN
|4
|AUDSGD
|3
|GBPCHF
|3
|USDHKD
|3
|GBPSEK
|3
|NOKSEK
|3
|AUDNOK
|3
|USDZAR
|2
|CHFHUF
|2
|AUDNZD
|2
|GBPDKK
|2
|EURHKD
|2
|SGDHKD
|1
|NOKJPY
|1
|SGDJPY
|1
|EURSEK
|1
|GBPSGD
|1
|GBPPLN
|1
|GBPHKD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|224
|EURAUD
|259
|NZDUSD
|-134
|EURCHF
|71
|NZDCAD
|-183
|AUDUSD
|20
|CHFJPY
|55
|AUDCHF
|132
|CADCHF
|489
|AUDCNH
|-153
|USDCHF
|89
|CADJPY
|-157
|USDCAD
|-70
|AUDJPY
|-279
|USDPLN
|-828
|EURUSD
|8
|EURCAD
|105
|USDMXN
|-194
|EURMXN
|198
|USDCNH
|-20
|USDNOK
|298
|USDJPY
|-281
|EURNOK
|256
|EURHUF
|181
|USDSEK
|-146
|GBPAUD
|-116
|CADPLN
|-427
|USDSGD
|56
|GBPMXN
|257
|CADNOK
|72
|GBPNOK
|209
|AUDPLN
|-395
|EURJPY
|-134
|EURPLN
|-124
|USDHUF
|-16
|EURGBP
|46
|CHFNOK
|75
|NZDCHF
|6
|CHFPLN
|21
|AUDSGD
|-1
|GBPCHF
|56
|USDHKD
|0
|GBPSEK
|66
|NOKSEK
|5
|AUDNOK
|35
|USDZAR
|12
|CHFHUF
|4
|AUDNZD
|-4
|GBPDKK
|22
|EURHKD
|-12
|SGDHKD
|1
|NOKJPY
|1
|SGDJPY
|6
|EURSEK
|25
|GBPSGD
|7
|GBPPLN
|16
|GBPHKD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|16K
|EURAUD
|18K
|NZDUSD
|-2.9K
|EURCHF
|13K
|NZDCAD
|-2.5K
|AUDUSD
|-534
|CHFJPY
|-12K
|AUDCHF
|13K
|CADCHF
|29K
|AUDCNH
|-41K
|USDCHF
|33K
|CADJPY
|-8.3K
|USDCAD
|-2.5K
|AUDJPY
|-21K
|USDPLN
|-235K
|EURUSD
|7.2K
|EURCAD
|15K
|USDMXN
|-227K
|EURMXN
|388K
|USDCNH
|-5.2K
|USDNOK
|302K
|USDJPY
|-9.5K
|EURNOK
|271K
|EURHUF
|68K
|USDSEK
|-110K
|GBPAUD
|-16K
|CADPLN
|-177K
|USDSGD
|7.7K
|GBPMXN
|49K
|CADNOK
|78K
|GBPNOK
|221K
|AUDPLN
|-162K
|EURJPY
|-11K
|EURPLN
|-48K
|USDHUF
|-2.4K
|EURGBP
|832
|CHFNOK
|76K
|NZDCHF
|502
|CHFPLN
|9.3K
|AUDSGD
|2K
|GBPCHF
|5.4K
|USDHKD
|234
|GBPSEK
|72K
|NOKSEK
|5.1K
|AUDNOK
|3.5K
|USDZAR
|21K
|CHFHUF
|1.5K
|AUDNZD
|-587
|GBPDKK
|-240
|EURHKD
|-606
|SGDHKD
|80
|NOKJPY
|798
|SGDJPY
|900
|EURSEK
|27K
|GBPSGD
|905
|GBPPLN
|7K
|GBPHKD
|195
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Best Trade: +130.01 USD
Worst Trade: -253 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +776.06 USD
Massima perdita consecutiva: -411.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 121" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
