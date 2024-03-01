SegnaliSezioni
Anwar Braimah

TRENDIN 11

Anwar Braimah
0 recensioni
Affidabilità
176 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 12%
Forex.com-Live 121
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 356
Profit Trade:
829 (61.13%)
Loss Trade:
527 (38.86%)
Best Trade:
130.01 USD
Worst Trade:
-253.32 USD
Profitto lordo:
10 584.19 USD (2 599 378 pips)
Perdita lorda:
-10 872.04 USD (1 936 094 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (776.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
948.38 USD (41)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
99.53%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
682 (50.29%)
Short Trade:
674 (49.71%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.21 USD
Profitto medio:
12.77 USD
Perdita media:
-20.63 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-411.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-953.18 USD (16)
Crescita mensile:
-0.15%
Previsione annuale:
-0.09%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
567.13 USD
Massimale:
3 751.50 USD (60.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.34% (3 743.06 USD)
Per equità:
25.51% (801.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 238
EURAUD 100
NZDUSD 87
EURCHF 81
NZDCAD 80
AUDUSD 77
CHFJPY 77
AUDCHF 57
CADCHF 53
AUDCNH 48
USDCHF 47
CADJPY 43
USDCAD 42
AUDJPY 28
USDPLN 25
EURUSD 24
EURCAD 23
USDMXN 20
EURMXN 16
USDCNH 15
USDNOK 13
USDJPY 11
EURNOK 9
EURHUF 9
USDSEK 9
GBPAUD 9
CADPLN 9
USDSGD 8
GBPMXN 8
CADNOK 7
GBPNOK 7
AUDPLN 7
EURJPY 7
EURPLN 6
USDHUF 5
EURGBP 4
CHFNOK 4
NZDCHF 4
CHFPLN 4
AUDSGD 3
GBPCHF 3
USDHKD 3
GBPSEK 3
NOKSEK 3
AUDNOK 3
USDZAR 2
CHFHUF 2
AUDNZD 2
GBPDKK 2
EURHKD 2
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 1
EURSEK 1
GBPSGD 1
GBPPLN 1
GBPHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 224
EURAUD 259
NZDUSD -134
EURCHF 71
NZDCAD -183
AUDUSD 20
CHFJPY 55
AUDCHF 132
CADCHF 489
AUDCNH -153
USDCHF 89
CADJPY -157
USDCAD -70
AUDJPY -279
USDPLN -828
EURUSD 8
EURCAD 105
USDMXN -194
EURMXN 198
USDCNH -20
USDNOK 298
USDJPY -281
EURNOK 256
EURHUF 181
USDSEK -146
GBPAUD -116
CADPLN -427
USDSGD 56
GBPMXN 257
CADNOK 72
GBPNOK 209
AUDPLN -395
EURJPY -134
EURPLN -124
USDHUF -16
EURGBP 46
CHFNOK 75
NZDCHF 6
CHFPLN 21
AUDSGD -1
GBPCHF 56
USDHKD 0
GBPSEK 66
NOKSEK 5
AUDNOK 35
USDZAR 12
CHFHUF 4
AUDNZD -4
GBPDKK 22
EURHKD -12
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 6
EURSEK 25
GBPSGD 7
GBPPLN 16
GBPHKD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 16K
EURAUD 18K
NZDUSD -2.9K
EURCHF 13K
NZDCAD -2.5K
AUDUSD -534
CHFJPY -12K
AUDCHF 13K
CADCHF 29K
AUDCNH -41K
USDCHF 33K
CADJPY -8.3K
USDCAD -2.5K
AUDJPY -21K
USDPLN -235K
EURUSD 7.2K
EURCAD 15K
USDMXN -227K
EURMXN 388K
USDCNH -5.2K
USDNOK 302K
USDJPY -9.5K
EURNOK 271K
EURHUF 68K
USDSEK -110K
GBPAUD -16K
CADPLN -177K
USDSGD 7.7K
GBPMXN 49K
CADNOK 78K
GBPNOK 221K
AUDPLN -162K
EURJPY -11K
EURPLN -48K
USDHUF -2.4K
EURGBP 832
CHFNOK 76K
NZDCHF 502
CHFPLN 9.3K
AUDSGD 2K
GBPCHF 5.4K
USDHKD 234
GBPSEK 72K
NOKSEK 5.1K
AUDNOK 3.5K
USDZAR 21K
CHFHUF 1.5K
AUDNZD -587
GBPDKK -240
EURHKD -606
SGDHKD 80
NOKJPY 798
SGDJPY 900
EURSEK 27K
GBPSGD 905
GBPPLN 7K
GBPHKD 195
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.01 USD
Worst Trade: -253 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +776.06 USD
Massima perdita consecutiva: -411.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 121" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-v20 Live-1
1.67 × 18
Forex.com-Live 123
1.74 × 19
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
