Anwar Braimah

TRENDIN 11

Anwar Braimah
0 отзывов
Надежность
189 недель
0 / 0 USD
прирост с 2022 12%
Forex.com-Live 121
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 443
Прибыльных трейдов:
884 (61.26%)
Убыточных трейдов:
559 (38.74%)
Лучший трейд:
130.01 USD
Худший трейд:
-253.32 USD
Общая прибыль:
10 833.75 USD (2 620 515 pips)
Общий убыток:
-11 096.80 USD (1 959 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (776.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
948.38 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
99.53%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
11 дней
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
725 (50.24%)
Коротких трейдов:
718 (49.76%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.18 USD
Средняя прибыль:
12.26 USD
Средний убыток:
-19.85 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-411.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-953.18 USD (16)
Прирост в месяц:
-0.32%
Годовой прогноз:
-3.69%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
567.13 USD
Максимальная:
3 751.50 USD (60.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.34% (3 743.06 USD)
По эквити:
25.51% (801.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 267
EURAUD 109
NZDUSD 95
CHFJPY 85
EURCHF 81
NZDCAD 81
AUDUSD 81
AUDCHF 69
CADCHF 61
AUDCNH 48
USDCHF 47
CADJPY 43
USDCAD 42
EURCAD 29
AUDJPY 28
USDPLN 25
EURUSD 24
USDMXN 20
EURMXN 16
USDCNH 15
USDNOK 13
USDJPY 11
EURNOK 9
EURHUF 9
USDSEK 9
GBPAUD 9
CADPLN 9
USDSGD 8
CADNOK 8
GBPMXN 8
GBPNOK 7
AUDPLN 7
EURJPY 7
EURPLN 6
USDHUF 5
CHFNOK 5
EURGBP 4
NZDCHF 4
CHFPLN 4
AUDSGD 3
GBPCHF 3
USDHKD 3
GBPSEK 3
NOKSEK 3
AUDNOK 3
USDZAR 2
CHFHUF 2
AUDNZD 2
GBPDKK 2
EURHKD 2
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 1
EURSEK 1
GBPSGD 1
GBPPLN 1
GBPHKD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 228
EURAUD 261
NZDUSD -139
CHFJPY 69
EURCHF 71
NZDCAD -188
AUDUSD 15
AUDCHF 127
CADCHF 477
AUDCNH -153
USDCHF 89
CADJPY -157
USDCAD -70
EURCAD 147
AUDJPY -279
USDPLN -828
EURUSD 8
USDMXN -194
EURMXN 198
USDCNH -20
USDNOK 298
USDJPY -281
EURNOK 256
EURHUF 181
USDSEK -146
GBPAUD -116
CADPLN -427
USDSGD 56
CADNOK 70
GBPMXN 257
GBPNOK 209
AUDPLN -395
EURJPY -134
EURPLN -124
USDHUF -16
CHFNOK 71
EURGBP 46
NZDCHF 6
CHFPLN 21
AUDSGD -1
GBPCHF 56
USDHKD 0
GBPSEK 66
NOKSEK 5
AUDNOK 35
USDZAR 12
CHFHUF 4
AUDNZD -4
GBPDKK 22
EURHKD -12
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 6
EURSEK 25
GBPSGD 7
GBPPLN 16
GBPHKD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 17K
EURAUD 19K
NZDUSD -3K
CHFJPY -11K
EURCHF 13K
NZDCAD -3.2K
AUDUSD -849
AUDCHF 13K
CADCHF 28K
AUDCNH -41K
USDCHF 33K
CADJPY -8.3K
USDCAD -2.5K
EURCAD 18K
AUDJPY -21K
USDPLN -235K
EURUSD 7.2K
USDMXN -227K
EURMXN 388K
USDCNH -5.2K
USDNOK 302K
USDJPY -9.5K
EURNOK 271K
EURHUF 68K
USDSEK -110K
GBPAUD -16K
CADPLN -177K
USDSGD 7.7K
CADNOK 76K
GBPMXN 49K
GBPNOK 221K
AUDPLN -162K
EURJPY -11K
EURPLN -48K
USDHUF -2.4K
CHFNOK 72K
EURGBP 832
NZDCHF 502
CHFPLN 9.3K
AUDSGD 2K
GBPCHF 5.4K
USDHKD 234
GBPSEK 72K
NOKSEK 5.1K
AUDNOK 3.5K
USDZAR 21K
CHFHUF 1.5K
AUDNZD -587
GBPDKK -240
EURHKD -606
SGDHKD 80
NOKJPY 798
SGDJPY 900
EURSEK 27K
GBPSGD 905
GBPPLN 7K
GBPHKD 195
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +130.01 USD
Худший трейд: -253 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +776.06 USD
Макс. убыток в серии: -411.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Forex.com-Live 121" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OANDA-v20 Live-1
1.67 × 18
Forex.com-Live 123
1.74 × 19
Нет отзывов
2025.12.18 10:03
Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.