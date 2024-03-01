信号部分
Anwar Braimah

TRENDIN 11

Anwar Braimah
可靠性
189
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 12%
Forex.com-Live 121
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 443
盈利交易:
884 (61.26%)
亏损交易:
559 (38.74%)
最好交易:
130.01 USD
最差交易:
-253.32 USD
毛利:
10 833.75 USD (2 620 515 pips)
毛利亏损:
-11 096.80 USD (1 959 386 pips)
最大连续赢利:
53 (776.06 USD)
最大连续盈利:
948.38 USD (41)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
99.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
11 天
采收率:
-0.07
长期交易:
725 (50.24%)
短期交易:
718 (49.76%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.18 USD
平均利润:
12.26 USD
平均损失:
-19.85 USD
最大连续失误:
17 (-411.37 USD)
最大连续亏损:
-953.18 USD (16)
每月增长:
-0.40%
年度预测:
-3.69%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
567.13 USD
最大值:
3 751.50 USD (60.70%)
相对跌幅:
结余:
34.34% (3 743.06 USD)
净值:
25.51% (801.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 267
EURAUD 109
NZDUSD 95
CHFJPY 85
EURCHF 81
NZDCAD 81
AUDUSD 81
AUDCHF 69
CADCHF 61
AUDCNH 48
USDCHF 47
CADJPY 43
USDCAD 42
EURCAD 29
AUDJPY 28
USDPLN 25
EURUSD 24
USDMXN 20
EURMXN 16
USDCNH 15
USDNOK 13
USDJPY 11
EURNOK 9
EURHUF 9
USDSEK 9
GBPAUD 9
CADPLN 9
USDSGD 8
CADNOK 8
GBPMXN 8
GBPNOK 7
AUDPLN 7
EURJPY 7
EURPLN 6
USDHUF 5
CHFNOK 5
EURGBP 4
NZDCHF 4
CHFPLN 4
AUDSGD 3
GBPCHF 3
USDHKD 3
GBPSEK 3
NOKSEK 3
AUDNOK 3
USDZAR 2
CHFHUF 2
AUDNZD 2
GBPDKK 2
EURHKD 2
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 1
EURSEK 1
GBPSGD 1
GBPPLN 1
GBPHKD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 228
EURAUD 261
NZDUSD -139
CHFJPY 69
EURCHF 71
NZDCAD -188
AUDUSD 15
AUDCHF 127
CADCHF 477
AUDCNH -153
USDCHF 89
CADJPY -157
USDCAD -70
EURCAD 147
AUDJPY -279
USDPLN -828
EURUSD 8
USDMXN -194
EURMXN 198
USDCNH -20
USDNOK 298
USDJPY -281
EURNOK 256
EURHUF 181
USDSEK -146
GBPAUD -116
CADPLN -427
USDSGD 56
CADNOK 70
GBPMXN 257
GBPNOK 209
AUDPLN -395
EURJPY -134
EURPLN -124
USDHUF -16
CHFNOK 71
EURGBP 46
NZDCHF 6
CHFPLN 21
AUDSGD -1
GBPCHF 56
USDHKD 0
GBPSEK 66
NOKSEK 5
AUDNOK 35
USDZAR 12
CHFHUF 4
AUDNZD -4
GBPDKK 22
EURHKD -12
SGDHKD 1
NOKJPY 1
SGDJPY 6
EURSEK 25
GBPSGD 7
GBPPLN 16
GBPHKD 2
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 17K
EURAUD 19K
NZDUSD -3K
CHFJPY -11K
EURCHF 13K
NZDCAD -3.2K
AUDUSD -849
AUDCHF 13K
CADCHF 28K
AUDCNH -41K
USDCHF 33K
CADJPY -8.3K
USDCAD -2.5K
EURCAD 18K
AUDJPY -21K
USDPLN -235K
EURUSD 7.2K
USDMXN -227K
EURMXN 388K
USDCNH -5.2K
USDNOK 302K
USDJPY -9.5K
EURNOK 271K
EURHUF 68K
USDSEK -110K
GBPAUD -16K
CADPLN -177K
USDSGD 7.7K
CADNOK 76K
GBPMXN 49K
GBPNOK 221K
AUDPLN -162K
EURJPY -11K
EURPLN -48K
USDHUF -2.4K
CHFNOK 72K
EURGBP 832
NZDCHF 502
CHFPLN 9.3K
AUDSGD 2K
GBPCHF 5.4K
USDHKD 234
GBPSEK 72K
NOKSEK 5.1K
AUDNOK 3.5K
USDZAR 21K
CHFHUF 1.5K
AUDNZD -587
GBPDKK -240
EURHKD -606
SGDHKD 80
NOKJPY 798
SGDJPY 900
EURSEK 27K
GBPSGD 905
GBPPLN 7K
GBPHKD 195
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +130.01 USD
最差交易: -253 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +776.06 USD
最大连续亏损: -411.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Forex.com-Live 121 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OANDA-v20 Live-1
1.67 × 18
Forex.com-Live 123
1.74 × 19
2025.12.18 10:03
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TRENDIN 11
每月30 USD
12%
0
0
USD
536
USD
189
76%
1 443
61%
100%
0.97
-0.18
USD
34%
1:50
